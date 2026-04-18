H απόφαση του Αντρέι Στογιάκοβιτς για το μέλλον του
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έλαβε μία σημαντική απόφαση για το μέλλον της καριέρας του.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο κολλέγιο του Ιλινόις και την επόμενη σεζόν, καθώς αποφάσισε να μη δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 21χρονος γκαρντ είχε σημαντική συνεισφορά στο να φτάσει το κολλέγιό του μέχρι το Final 4 του NCAA, με τον ίδιο να ολοκληρώνει τη σεζόν με 13,5 πόντους (με 50% στα σουτ), έχοντας 19 ματς με διψήφιο αριθμό πόντων και οκτώ με 20+ πόντους. Επίσης είχε 4,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
O Στογιάκοβιτς δεν πηγαίνει στο NBA από φέτος
Ο Στογιάκοβιτς αποφάσισε να μην κάνει το βήμα στο NBA, ωστόσο θα παραμείνει στο NCAA και θα έχει για ακόμη μία χρονιά την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο κολλεγιακό πρωτάθλημα.
Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με το ποια χώρα θα εκπροσωπήσει, ο Στογιάκοβιτς δεν έχει λάβει ακόμα την απόφασή του, σχετικά με το αν θα αγωνιστεί με την Ελλάδα ή τη Σερβία στο μέλλον.
