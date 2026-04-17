Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Μια γκολάρα του Γκιμπς Γουάιτ, μια αποβολή του Μπεντνάρεκ και μια πρόκριση ακόμη για την Νότιγχαμ Φόρεστ που συνεχίζει να ονειρεύεται ακόμη μεγαλύτερες στιγμές στο Γιουρόπα Λιγκ! Το 1-0 επί της Πόρτο στον επαναληπτικό του 1-1, έφερε την Νότιγχαμ στα ημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα ανταμώσει με τον έτερο εκπρόσωπο της Αγγλίας, την Άστον Βίλα σε μια μεγάλη «μάχη» με θέα την Κωνσταντινούπολη στο γήπεδο της Μπεσίκτας όπου θα γίνει ο μεγάλος τελικός!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ήταν το 8ο λεπτό όταν ο Μπεντνάρεκ έβλεπε κόκκινη κάρτα για «δολοφονικό» μαρκάρισμα πάνω στον Γούντ (που στο 16΄αναγκάστηκε να αποχωρήσει) και στο 12 ο Γκιμπς Γουάιτ να βρίσκει με ωραίο σουτ δίχτυα για να διαμορφώνει το 1-0 που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Μια αναμέτρηση κλειστή, για γερά νεύρα με την Πόρτο να μην καταθέτει τα όπλα, να παλεύει στην επανάληψη για το γκολ της ισοφάρισης έχοντας δύο δοκάρια (57΄ Γουίλιαμ Γκόμες, 84΄Βαρέλα) αλλά να μην καταφέρνει να λυγίσει τους άγγλους που ήδη σκέφτονται το μεγάλο αντάμωμα με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ ένα βήμα πριν τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Γκιμπς Γουάιτ είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Νότιγχαμ Φόρεστ και φέτος, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση επί της Πόρτο καθώς αυτό βρήκε τον τρόπο να νικήσει τον Ντιόγκο Κόστα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αφελέστατη ενέργεια του Μπεντνάκερ άλλαξε τα δεδομένα του μεγάλου ζευγαριού με την Νότιγχαμ να εκμεταλλεύεται στο ακέραιο το αριθμητικό πλεονέκτημα και να παίρνει την σπουδαία πρόκριση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση γιατί σε αυτή την κατηγορία βγαίνει «νικητής» ο Μπεντνάκερ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μακέλι θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχει χρειαστεί το Var για να αποβάλει τον Μπεντνάκερ, κατά τα άλλα απέφυγε κάποιο λάθος που έπαιξε ρόλο στην πορεία του αγώνα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Η παρέμβαση του varιστα Μπέμπεκ ήταν καθοριστική στην αποβολή του κεντρικού αμυντικού της Πόρτο σε μια βραδιά που γενικά τα πήγαν καλά.

ΣΚΟΡΕΡ: 12΄Γκίμπς Γουάιτ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ορτέγκα, Άινα, Ζαίρ, Μουρίγιο (72΄Μοράτο), Γουίλιαμς, Σανγκαρέ, Ντομίνγκες, Γκιμπς Γουάιτ, Εντόι (65΄Μιλένκοβιτς), Χάτσιντσον (46΄Χάντσον Οντόι, 72΄Μπάκουα), Γουντ (16΄Ζεσούς)

Πόρτο: Ντιόγκο Κόστα, Αλμπέρτο Κόστα (46΄Φρόχολντ), Τιάγκο Σίλβα, Μπεντνάρεκ, Ζαιντού (46΄Μόουρα), Φοφανά, Ροζάριο, Γκάμπριελ Βέιγκα (46΄Κιβιόρ), Σάινθ (46΄Βαρέλα), Γουίλιμς Γκόμες, Μόφι (66΄Ντενίς Γκιούλ)

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Στα ημιτελικά η Νότιγχαμ Φόρεστ αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα.



Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών

Μπράγκα – Μπέτις 1-1

Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3

Πόρτο – Νότιγχαμ 1-1

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0

Τα αποτελέσματα των δεύτερων προημιτελικών

Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3

Άστον Βίλα – Μπολόνια 4-0

Νότιγχαμ – Πόρτο 1-0

Μπέτις – Μπράγκα 2-4

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα Vs Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ Vs Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη.