newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 09:15
Βροχές και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 17 Απριλίου 2026, 09:25

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Spotlight

Σφοδρά πυρά εξαπολύει εκ νέου το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, έπειτα από τη δήλωσή του περί «επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων», χωρίς ωστόσο αυτό να συνοδευτεί από παραίτηση από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «ο κ. Λαζαρίδης που έως προχθές παρίστανε τον προσβεβλημένο και επιτίθετο σε όποιον έθετε ερωτήματα, χθες αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και μάλιστα ζήτησε να του καταλογισθούν εντόκως τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως. Ζήτησε δηλαδή ό,τι ακριβώς καλούσαμε να κάνει το υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση μας την Τέταρτη».

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του»

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς. Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με παράλληλη αναγνώριση ζημίας του δημοσίου που σημειωτέον αν δεν είχε περάσει η πενταετής παραγραφή θα είχε και ποινική διάσταση, χωρίς να συνοδεύεται από παραίτηση, είναι λόγια του αέρα».

Καλεί ακολούθως τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα. «Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο», λέει και καλεί να «μην προκαλείτε άλλο τους πολίτες με την αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τον πελατειασμό της κυβέρνησης σας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Κόσμος
Ισραήλ: Στόχος ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιαδης αδειάζει τη κυβερνητική γραμμή σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου η ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ εντός της γαλάζιας παράταξης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Βουλή 16.04.26

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Βασίλης Ρίζος
Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Στη δευτερολογία του στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο Δ. Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπεκφυγές και λαθροχειρία, σημειώνοντας πως «τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια, η κλεψύδρα αδειάζει για την κυβέρνησή σας».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;
Δευτερολογία 16.04.26

«Ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Σύνταξη
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Βουλή 16.04.26

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Επικαιρότητα 16.04.26

Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε
Βουλή 16.04.26

«Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Στη Θεσσαλονίκη 17.04.26

Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σύνταξη
Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Κώστας Παπαδής
Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης
Θλίψη 17.04.26

«Μου έλεγε 'είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά' - Την έντυσα νυφούλα και πήγα και της είπα 'εδώ είμαι'» λέει ο πατέρας της - Σήμερα η απολογία των κατηγορουμένων

Σύνταξη
Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Σχηματίστηκε δικογραφία 17.04.26

Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ελλάδα 17.04.26

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Τέλη των 60s 17.04.26

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Στον Ευαγγελισμό 17.04.26

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

Σύνταξη
«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26 Upd: 09:31

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies