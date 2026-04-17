ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει
Σφοδρά πυρά εξαπολύει εκ νέου το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, έπειτα από τη δήλωσή του περί «επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων», χωρίς ωστόσο αυτό να συνοδευτεί από παραίτηση από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «ο κ. Λαζαρίδης που έως προχθές παρίστανε τον προσβεβλημένο και επιτίθετο σε όποιον έθετε ερωτήματα, χθες αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και μάλιστα ζήτησε να του καταλογισθούν εντόκως τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως. Ζήτησε δηλαδή ό,τι ακριβώς καλούσαμε να κάνει το υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση μας την Τέταρτη».
«Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του»
Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς. Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με παράλληλη αναγνώριση ζημίας του δημοσίου που σημειωτέον αν δεν είχε περάσει η πενταετής παραγραφή θα είχε και ποινική διάσταση, χωρίς να συνοδεύεται από παραίτηση, είναι λόγια του αέρα».
Καλεί ακολούθως τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα. «Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο», λέει και καλεί να «μην προκαλείτε άλλο τους πολίτες με την αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τον πελατειασμό της κυβέρνησης σας».
