Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Στα αποδυτήρια της Ρεάλ ο Φλορεντίνο Πέρεθ: «Ένας χρόνος χωρίς τίτλους είναι αποτυχία, δύο είναι… ανυπόφοροι»
Champions League 16 Απριλίου 2026

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ήταν έξαλλος κατά την επίσκεψή του στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης μετά την ήττα-αποκλεισμό από την Μπάγερν Μονάχου.

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου, κατέβηκε στα αποδυτήρια και μίλησε σε πολύ έντονο ύφος στους ποδοσφαιριστές της βασίλισσας, τόσο για τον αποκλεισμό στo Champions League, αλλά και γιατί η ομάδα του θα μείνει για δεύτερη σερί χρονιά χωρίς ούτε έναν τίτλο.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ βρέθηκε στο Μόναχο και ήταν έξαλλος μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, με τον ίδιο να πηγαίνει στα αποδυτήρια των «μερένχες» μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του.

Αρχικά, ο 79χρονος φαίνεται πως έδιωξε τον Άρντα Γκιουλέρ, σκόρερ των δύο τερμάτων των φιλοξενούμενων, λέγοντας του πως δεν είναι απαραίτητο να μείνει και να ακούσει τα όσα θα πει στους συμπαίκτες του. Αναλυτικότερα, είπε: «Φύγε από εδώ, μην είσαι εδώ για αυτό που θα συμβεί», όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα.

Τι είπε ο Πέρεθ στους παίκτες

Σύμφωνα με το «Futbol Fichajes», ο Πέρεθ φέρεται να αναφέρθηκε στο γεγονός πως η Ρεάλ δεν θα κατακτήσει κάποιον τίτλο, εκτός αν κάνει μια ανατροπή εννέα βαθμών στην La Liga, για δεύτερη σερί χρονιά, τονίζοντας πως αυτό θα είναι… ανυπόφορο για τον σύλλογο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ισπανική σελίδα, ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές, υπογραμμίζοντας από την άλλη ότι η σεζόν αυτή είναι μια αποτυχία, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια σήμερα, αλλά η χρονιά είναι εντελώς απογοητευτική».

Τέλος, ο Ισπανός αναφέρθηκε στο τι σημαίνει να παίζεις για την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τόνισε πως είναι χρέος τους να ολοκληρώσουν την σεζόν με αξιοπρέπεια. «Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει. Τουλάχιστον τελειώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια», φαίνεται να είπε ο Πέρεθ.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 16.04.26

NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)

Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

Μπάσκετ 16.04.26

Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)
Ένα από τα πιο «χορταστικά» ημίχρονα που έχουμε δει φέτος έλαβε χώρα στο Μόναχο, καθώς Μπάγερν και Ρεάλ σημείωσαν πέντε γκολ σε 45 λεπτά (2-3) στον επαναληπτικό για τους «8» του Champions League.

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, πίσω από την οποία κρύβεται μια σταθερή καθημερινότητα αλλά και δίκτυα ψυχολογικής στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Μάχη κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Σε κλοιό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το «Μαξίμου Gate»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)
Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Νέες ταυτότητες: Πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας – Τα δικαιολογητικά
Η αλλαγή από τις παλιές στις νέες ταυτότητες θα πρέπει να γίνει έως τις αρχές Αυγούστου, ώστε το δελτίο να φέρει τον ειδικό κωδικό που μπορεί να διαβαστεί από ειδικά μηχανήματα

Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά την ανάρμοστη επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με εγχειρίδιο του Τραμπ και του Ορμπαν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλά και την διαφθορά, τονίζει.

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία
«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

