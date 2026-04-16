Euro 2026: Στον όμιλο της Αττάλειας η Εθνική χάντμπολ Γυναικών

Την Πέμπτη (16/4) η Εθνική χάντμπολ Γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στην τελική φάση του Euro 2026, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον 3ο όμιλο -που θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια- με αντιπάλους τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης και χάλκινη Ολυμπιονίκη Δανία, την πανίσχυρη Ισπανία και την οικοδέσποινα Τουρκία.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος Δανήλος δήλωσε λίγα λεπτά μετά την κλήρωση:

«Ζούμε μοναδικές στιγμές, είμαστε στα σαλόνια του ευρωπαϊκού χάντμπολ. Και μόνο που είδαμε τη χώρα μας στην κλήρωση αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης, νιώσαμε υπερηφάνεια και συγκίνηση. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο των αντιπάλων είναι τόσο υψηλό που όποια και να ήταν η κλήρωση γνωρίζαμε πως θα είχαμε πολύ δύσκολο έργο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα σε όλους τους τομείς, αγωνιστικά, σωματικά και πνευματικά, ώστε να δείξουμε στην τελική φάση το καλύτερο μας πρόσωπο».

Την Εθνική μας ομάδα που θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στη διοργάνωση, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Κώστας Γκαντής.

Κλήρωση EURO 2026 Γυναικών

(3-20 Δεκεμβρίου)

1ος όμιλος (Οραντέα/Ρουμανία): Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ισλανδία

2ος όμιλος (Κλούζ/Ρουμανία): Νορβηγία, Ρουμανία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία

3ος όμιλος (Αττάλεια/Τουρκία): Δανία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα

4ος όμιλος (Μπρνο/Τσεχία): Ολλανδία, Τσεχία, Αυστρία, Κροατία

5ος όμιλος (Κατοβίτσε/Πολωνία): Γαλλία, Πολωνία, Νησιά Φερόε, Ουκρανία

6ος όμιλος (Μπρατισλάβα/Σλοβακία): Σουηδία, Γερμανία, Σλοβακία, Σερβία