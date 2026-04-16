Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Άλλα Αθλήματα 16 Απριλίου 2026, 23:15

Euro 2026: Στον όμιλο της Αττάλειας η Εθνική χάντμπολ Γυναικών

Στο Κατοβίτσε της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της τελικής φάσης του ΕURO 2026 Γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί 3-20 Δεκεμβρίου σε 5 διαφορετικές χώρες.

Την Πέμπτη (16/4) η Εθνική χάντμπολ Γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στην τελική φάση του Euro 2026, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον 3ο όμιλο -που θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια- με αντιπάλους τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης και χάλκινη Ολυμπιονίκη Δανία, την πανίσχυρη Ισπανία και την οικοδέσποινα Τουρκία.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος Δανήλος δήλωσε λίγα λεπτά μετά την κλήρωση:

«Ζούμε μοναδικές στιγμές, είμαστε στα σαλόνια του ευρωπαϊκού χάντμπολ. Και μόνο που είδαμε τη χώρα μας στην κλήρωση αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης, νιώσαμε υπερηφάνεια και συγκίνηση. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο των αντιπάλων είναι τόσο υψηλό που όποια και να ήταν η κλήρωση γνωρίζαμε πως θα είχαμε πολύ δύσκολο έργο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα σε όλους τους τομείς, αγωνιστικά, σωματικά και πνευματικά, ώστε να δείξουμε στην τελική φάση το καλύτερο μας πρόσωπο».

Την Εθνική μας ομάδα που θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στη διοργάνωση, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Κώστας Γκαντής.

Κλήρωση EURO 2026 Γυναικών
(3-20 Δεκεμβρίου)

1ος όμιλος (Οραντέα/Ρουμανία): Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ισλανδία
2ος όμιλος (Κλούζ/Ρουμανία): Νορβηγία, Ρουμανία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία
3ος όμιλος (Αττάλεια/Τουρκία): Δανία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα
4ος όμιλος (Μπρνο/Τσεχία): Ολλανδία, Τσεχία, Αυστρία, Κροατία
5ος όμιλος (Κατοβίτσε/Πολωνία): Γαλλία, Πολωνία, Νησιά Φερόε, Ουκρανία
6ος όμιλος (Μπρατισλάβα/Σλοβακία): Σουηδία, Γερμανία, Σλοβακία, Σερβία

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Μπάσκετ 16.04.26

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Υπήρχε σχέδιο» 16.04.26

«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Το τέλος της ξεγνοιασιάς 16.04.26

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

