BBC: Το βίντεο με τις επαναπροωθήσεις από την ελληνική αστυνομία μέσω «μισθοφόρων» στα σύνορα με την Τουρκία

Μετανάστες έπεσαν θύματα άλλων μεταναστών, οι οποίοι φέρονται ότι στρατολογήθηκαν από την ελληνική αστυνομία για να κάνουν επαναπροωθήσεις στα σύνορα με την Τουρκία. Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του BBC, που έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

Το BBC επισημαίνει ότι το βίντεο προέρχεται από διακινητή, ο οποίος το έδωσε γιατί ήταν «δυσαρεστημένος» από τους συνεργάτες του. Και παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να το επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα, οι εικόνες συνάδουν με τα υπόλοιπα στοιχεία του ρεπορτάζ.

Το βρετανικό Μέσο αναφέρει ότι έχει δει εσωτερικά αστυνομικά έγγραφα στα οποία οι φρουροί περιγράφουν πώς η στρατολόγηση των λεγόμενων μισθοφόρων διατάχθηκε και επιβλεπόταν από ανώτερους αξιωματικούς.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι μετανάστες γδύθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν, ακόμη και δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις. Επίσης έχει καταγράψει αναφορές ότι «μισθοφόροι» απασχολούνται ανεπίσημα στα σύνορα τουλάχιστον από το 2020.

Η άγνοια του πρωθυπουργού

Το BBC επισημαίνει ότι όταν ρωτήθηκε, ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε στο δίκτυο ότι «δεν γνώριζε καθόλου» τους ισχυρισμούς για τη συμμετοχή μεταναστών στις επαναπροωθήσεις. Επίσης, ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν απαντήσει στα γραπτά λεπτομερή αιτήματα του BBC για σχόλια.

To δίκτυο επισημαίνει ότι οι επαναπροωθήσεις θεωρούνται γενικά παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ισχυρισμοί ότι πραγματοποιούνταν επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα από ξένους μασκοφόρους άνδρες αναφέρθηκαν το 2022 από τον ολλανδικό ειδησεογραφικό οργανισμό Lighthouse Reports.

Η έρευνα του BBC διεξήχθη σε συνεργασία με την Consolidated Rescue Group (CRG). Ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025, όταν έλαβε το βίντεο που φέρεται να έδειχνε μετανάστες να υφίστανται κακομεταχείριση από μισθοφόρους.