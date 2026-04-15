Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15 Απριλίου 2026, 17:06

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέμπτη (16/4, 22:00) τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στο πλαίσιο της ρεβάνς του 3-0 της Ισπανίας, για τους «8» του Conference League με τον Μάρκο Νίκολιτς να μιλά στη συνέντευξη Τύπου και να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ένωση θα πολεμήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό για να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Χριστός Ανέστη Καλός Πάσχα σε όλους. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Αν πρέπει να επιτελεστεί ένα θαύμα αυτό είναι αύριο. Προσελκύσαμε την ατυχία στο προηγούμενο ματς.

Το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Πρέπει να προσελκύσουμε αύριο την τύχη. Από ό,τι ξέρω το γήπεδο θα είναι γεμάτο αύριο. Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την τύχη και των παικτών μας.

Προσπαθούμε μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, θα πολεμήσουμε στο γρασίδι και αν υλοποιήσουμε τις πρώτες δύο προϋποθέσεις θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για να συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο».

Για το αν αύριο χρειάζεται περισσότερο το «fight, believe and never give up»: «Ήξερα ότι θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε κάποια στιγμή για να εφαρμοστεί αυτό το μότο δεν είναι αύριο αλλά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Το είπα και μετά την αναμέτρηση.

Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα με καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αναμέτρησης σε σχέση με εμάς. Να πιστέψουμε στο μέγιστο επίπεδο, να παλέψουμε στο υπερμέγιστο επίπεδο. Χρειαζόμαστε και τους φιλάθλους μας. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ, πρέπει να αξίζουμε ο Θεός του ποδοσφαίρου να μας βοηθήσει».

Για το αν σκέφτεται να φρεσκάρει την ομάδα ή θα πάει στα κόκκινα: «Όλη τη σεζόν κάθε τρεις μέρες παίζουμε έναν αγώνα. Ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο ετοιμάζει έτσι τις τρεις επόμενες αναμετρήσεις.

Πάντα χρειάζονται αλλαγές όμως. Πρέπει να παλέψουμε μέχρι το τέλος, να το βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Μετά την αναμέτρηση θα δούμε τι διορθώσεις θα κάνουμε για τον ΠΑΟΚ. Επικεντρωνόμαστε σε μια αναμέτρηση την αυριανή».

Για την προσέγγιση που περιμένει από τη Ράγιο κι αν θα διαφέρει από το πρώτο ματς: «Η Ράγιο είναι άλλη ομάδα που παίζει εντός έδρας και άλλη εκτός. Εκτός παίζουν διαφορετικά. Έχουν γρήγορους και τεχνικούς παίκτες, παίζουν πολλές πάσες, μοιάζουν περισσότερο με το ισπανικό στυλ. Η αναμέτρηση δεν θα είναι ίδια, θα δούμε μια καλύτερη Ράγιο.

Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Με ένα 3-0 πρέπει να ρισκάρεις, θα πάρουμε ρίσκα, αλλά δεν θα αφήσουμε κενά πίσω. Στο σημερινό ποδόσφαιρο αν ηττηθείς με 3-0 δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου. Όλα είναι εφικτά. Με συνέπεια και πίστη θα πάμε στο κάθε λεπτό».

Για την απουσία του Γιόβιτς και τις δικές του σκέψεις: «Οι σκέψεις μου είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Ήρθαμε εδώ χάρη στο δικό μας παιχνίδι. Πάντα εξαρτόμαστε από τη δική μας απόδοση. Όλα εξαρτώνται από τη δική μας απόδοση».

Για τους λόγους που η ΑΕΚ δεν μπήκε με τη νοοτροπία που έπρεπε στη Μαδρίτη: «Να πω ότι είμαι χαρούμενος που βλέπω τους παίκτες μου να μιλούν έτσι, όπως ο Φελίπε. Όλοι οι παίκτες είναι σε αυτή την κατάσταση.

Ξέρουμε τα λάθη μας, αποδεχόμαστε την κριτική. Αναλύσαμε την κατάσταση στα αποδυτήρια, αλλά αυτό μένει εκεί. Ανήκει στο παρελθόν αυτό. Οι λέξεις του Φελίπε με διαβεβαίωσαν ότι θα είναι απολύτως συγκεντρωμένος αύριο».

Για το αν η διαχείριση των δυνάμεων θα είναι η ίδια στα δύο ημίχρονα ή θα παλέψει σε όλα: «Παίζουμε λεπτό το λεπτό. Θα παλέψουμε σε όλο το ματς. Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια. Αν σκοράρουμε στην αρχή θα πάρει φωτιά το γήπεδο, όμως θα είναι σημαντικό να παλέψουμε ακόμα κι αν μπει στο δεύτερο μέρος.

Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί κι έξυπνοι. Να προσέξουμε τα πάντα. Το πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Θα παίξουμε λεπτό το λεπτό και θα δούμε τι θα συμβεί».

Για το αν πρέπει να δώσει τα πάντα από το πρώτο μέρος ή πρέπει να διαχειριστούν οι παίκτες του τις δυνάμεις και αν έχει περισσότερη σημασία το σωματικό από το πνευματικό σκέλος: «Νομίζω είναι πιο σημαντικό το πνευματικό, στο σωματικό επίπεδο είμαστε πολύ καλοί, όλη τη χρονιά δεν είχαμε σκαμπανεβάσματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και έχουμε παίκτες που μπορούν να αντέξουν το τέμπο.

Ανά πάσα στιγμή μπορώ να παρέμβω με τις πέντε αλλαγές που έχω. Ως προς τον κόσμο, ζω σε αυτή την πόλη, νιώθω ότι ο κόσμος έχει πίστη σε εμάς, στην πρόκριση. Να σπρώξουμε την ομάδα από το πρώτο λεπτό προς τα μπροστά», κατέληξε ο Νίκολιτς.

Ρέλβας: «Tο σκορ δεν ήταν δίκαιο – Μπορούμε να το γυρίσουμε»

H AEK αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς του 3-0 και ο Φελίπε Ρέλβας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εκ μέρους των παικτών, αναφέροντας ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο για την Ένωση, ενώ επισήμανε ότι μπορεί η ομάδα να γυρίσει την κατάσταση.

Για το ότι αδικεί το σκορ την ΑΕΚ το πρώτο ματς και αν το νιώθουν οι ίδιοι: «Καλησπέρα σε όλους. Ξέρουμε ότι δεν ήμασταν καλύτεροι από αυτούς, πρέπει να το αποδεχθούμε, όμως το σκορ δεν ήταν δίκαιο. Μπορούμε να το γυρίσουμε. Έχουμε προπονηθεί καλά. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν ότι παίζουν με ομάδα με ποιότητα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα παλέψουμε με τον κόσμο μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για τη φάση του πέναλτι και τι του είπε ο διαιτητής: «Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε πολλά λάθη και οι διαιτητές κάνανε λάθη. Δεν ήταν πέναλτι για μένα, έχει συμβεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν δόθηκε πέναλτι. Το σημαντικό είναι να κάνουμε τη δουλειά μας».

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στον Άρη» (vid)

Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Η σύζυγός του πέθανε από καρκίνο - Εκείνος κράτησε την υπόσχεση που της έδωσε και ταξίδεψε στο Χόλιγουντ

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

