Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)
Ένα από τα πιο «χορταστικά» ημίχρονα που έχουμε δει φέτος έλαβε χώρα στο Μόναχο, καθώς Μπάγερν και Ρεάλ σημείωσαν πέντε γκολ σε 45 λεπτά (2-3) στον επαναληπτικό για τους «8» του Champions League.
Τι βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο του Μονάχου! Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης… ξέχασαν τις άμυνες στα αποδυτήρια προσφέροντας ένα «τρελό» 45λεπτο με πέντε γκολ και πολλές χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν.
Μόλις στα 34 δευτερόλεπτα ο Γκιουλέρ έκανε το 1-0 από γκάφα του Νόιερ, αλλά στο 6′ ο Πάβλοβιτς ισοφάρισε σε 1-1 με κεφαλιά από κόρνερ του Κίμιχ. Στο 29′ ο Γκιουλέρ με απευθείας εκτέλεση φάουλ έγραψε το 1-2 και ο Κέιν στο 38′ το 2-2 με τελείωμα μέσα από την περιοχή. Στο 42′ όμως ο Εμπαπέ έκανε το 2-3 σε τετ α τετ, δευτερόλεπτα μετά από δοκάρι του Βινίσιους.
Το 0-1:
Το 1-1:
Το 1-2:
Το 2-2:
Το 2-3:
