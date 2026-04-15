Επικό τρολάρισμα της Ατλέτικο στη Μπαρτσελόνα μέσω social media (vid)
Ποδόσφαιρο 15 Απριλίου 2026, 12:43

Επικό τρολάρισμα της Ατλέτικο στη Μπαρτσελόνα μέσω social media (vid)

Η Ατλέτικο απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα και πέρασε στους «4» του Champions League, με τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν... ξεσαλώσει!

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Spotlight

Η ήττα (1-2) της Ατλέτικο Μαδρίτης από τη Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» το βράδυ της Τρίτης ήταν από τις πιο γλυκιές στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» αφού σε συνδυασμό με το υπέρ τους (2-0 από τον πρώτο αγώνα στη Βαρκελώνη, σήμανε την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Champions League.

Τις ώρες που ακολούθησαν την επιτυχία αυτή, άπαντες στο «ερυθρόλευκο» κομμάτι της Μαδρίτης έχουν… ξεσαλώσει! Πρώτα ο κόσμος στην εξέδρα και την πόλη, έπειτα η ομάδα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε που έστειλε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα για ύπνο, μέχρι και ο… admin του συλλόγου στα social media! Και αυτό γιατί το επόμενο πρωί της πρόκρισης, στον επίσημο λογαριασμό της Ατλέτικο στο instagram, ανέβηκε ένα επικό βίντεο που επίσης φυσικά είχε σαν σκοπό να πικάρει τους «μπλαουγκράνα».

Σε αυτό φαίνεται μια παρέα φίλων που έχουν πάει για σαφάρι με τζιπ και οι οποίοι έχουν πάρει τον ρόλο της Ατλέτικο στη μονομαχία του προημιτελικού. Απέναντί τους φαίνεται να πλησιάζει απειλητικά ένα εξαγριωμένο λιοντάρι -στον ρόλο της Μπαρτσελόνα- το οποίο όμως όπως… αποκαλύπτεται, τελικά ήταν ένας γλυκύτατος, φιλικός σκύλος!

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Ατλέτικο

View this post on Instagram

A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Και το πάρτι του κόσμου με την ομάδα…

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης (15/4), γύρω στα μεσάνυχτα, η Ατλέτικο θα μάθει τον αντίπαλό της στους «4» του Champions League, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αθλητική Ροή
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Σύνταξη
Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 11:25

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

