Επικό τρολάρισμα της Ατλέτικο στη Μπαρτσελόνα μέσω social media (vid)
Η Ατλέτικο απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα και πέρασε στους «4» του Champions League, με τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν... ξεσαλώσει!
Η ήττα (1-2) της Ατλέτικο Μαδρίτης από τη Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» το βράδυ της Τρίτης ήταν από τις πιο γλυκιές στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» αφού σε συνδυασμό με το υπέρ τους (2-0 από τον πρώτο αγώνα στη Βαρκελώνη, σήμανε την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Champions League.
Τις ώρες που ακολούθησαν την επιτυχία αυτή, άπαντες στο «ερυθρόλευκο» κομμάτι της Μαδρίτης έχουν… ξεσαλώσει! Πρώτα ο κόσμος στην εξέδρα και την πόλη, έπειτα η ομάδα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε που έστειλε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα για ύπνο, μέχρι και ο… admin του συλλόγου στα social media! Και αυτό γιατί το επόμενο πρωί της πρόκρισης, στον επίσημο λογαριασμό της Ατλέτικο στο instagram, ανέβηκε ένα επικό βίντεο που επίσης φυσικά είχε σαν σκοπό να πικάρει τους «μπλαουγκράνα».
Σε αυτό φαίνεται μια παρέα φίλων που έχουν πάει για σαφάρι με τζιπ και οι οποίοι έχουν πάρει τον ρόλο της Ατλέτικο στη μονομαχία του προημιτελικού. Απέναντί τους φαίνεται να πλησιάζει απειλητικά ένα εξαγριωμένο λιοντάρι -στον ρόλο της Μπαρτσελόνα- το οποίο όμως όπως… αποκαλύπτεται, τελικά ήταν ένας γλυκύτατος, φιλικός σκύλος!
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Ατλέτικο
View this post on Instagram
Και το πάρτι του κόσμου με την ομάδα…
View this post on Instagram
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης (15/4), γύρω στα μεσάνυχτα, η Ατλέτικο θα μάθει τον αντίπαλό της στους «4» του Champions League, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
- Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
- Επικό τρολάρισμα της Ατλέτικο στη Μπαρτσελόνα μέσω social media (vid)
- Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
- «Κράξιμο» του Μπάρκλεϊ στους Μπακς: «Έχουν άθλιους τύπους στα αποδυτήρια» (vid)
- Super League: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των play offs
- ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Ώρα υπέρβασης και πρόκρισης για την Ένωση
- Champions League: Μπάγερν – Ρεάλ και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ για τα δύο τελευταία «εισιτήρια» των ημιτελικών
- Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
