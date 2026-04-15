Dune: Part Three – Επτά λεπτά δύναμης, βίας και αιματοχυσίας
Το Dune: Part Three κατέλαβε τη μεγάλη οθόνη του CinemaCon στο Λας Βέγκας την Τρίτη, παρουσιάζοντας την 7λεπτη σκηνή που ανοίγει την ταινία και ενθουσιάζοντας το κοινό
Όταν το 2021 ο Ντενί Βιλνέβ αποφάσιζε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή του Dune, βασισμένο στο βιβλίο του Φρανκ Χέρμπερτ από το 1965, ούτε ο ίδιος δεν πίστευε τότε την απήχηση που θα είχε -όχι μόνο στους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας- αλλά στο κινηματογραφικό κοινό.
Ο 58χρονος δημιουργός έφτιαξε μια επική space opera, με ένα all star cast και συνεχόμενες εντυπωσιακές σκηνές. Πέντε χρόνια μετά, ετοιμάζονται να πέσουν οι τίτλοι τέλους της τριλογίας του Βιλνέβ, καθώς στις 18 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει το Dune: Part Three.
Και μπορεί να έχουμε μπροστά μας περίπου οκτώ μήνες μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα, ωστόσο οι δημιουργοί του φιλμ κάνουν τα πάντα για να μας κρατήσουν ζεστούς. Κάτι που έγινε και το βράδυ της Τρίτης, όταν στο πλαίσιο του CinemaCon στο Λας Βέγκας προβλήθηκε το 7λεπτο άνοιγμα του φιλμ.
Και όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα., απλά ενθουσιάστηκαν. Μάλιστα, στο CinemaCon έδωσαν το παρών οι Βιλνέβ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια και Τζέισον Μομόα.
Μέσα σε αυτά τα επτά λεπτά (που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο), βλέπουμε βία, αιματοχυσία και θάνατο, με τους πιστούς πολεμιστές του Πολ Ατρείδης να έχουν κηρύξει ιερό πόλεμο στο όνομά του.
Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα
Η ιστορία διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του Dune: Part Two. Ο Πολ έχει νικήσει τον αυτοκράτορα, έχει παντρευτεί την κόρη του και εξαπολύει έναν θρησκευτικό πόλεμο στο όνομά του, που επηρεάζει όλο το σύμπαν.
Την ίδια ώρα ο Πολ Ατρείδης και η Τσάνι έχουν απομακρυνθεί, με τον ηγέτη των Φρέμεν να κουβαλάει στις πλάτες του τις συνέπειες της υπερβολικής δύναμής του, αλλά και των επιλογών του.
