Με θέμα «Το Σοκ του Νέου» το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Τις θεματικές ενότητες και το πρόγραμμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών παρουσίασαν ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος και η διοικητική ομάδα.

Με γενικό τίτλο «Το Σοκ του Νέου» το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ξεκινά στις 22 και τελειώνει στις 25 Απριλίου.

Οι συμμετοχές στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο φετινό φόρουμ έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους 1.200 ομιλητές εκ των οποίων οι 760 προέρχονται από την Ελλάδα και οι 440 από το εξωτερικό.

Θα πραγματοποιηθούν 200 συζητήσεις, έξι roundables, 25 κλειστές συνεδριάσεις, ενώ συμμετέχουν 62 ινστούτα και 51 σύμβουλοι προγράμματος.

Ο Συμεών Τσομώκος στη διάρκεια της τοποθέτησης τους σημείωσε ότι το φόρουμ ξεκίνησε το 2016 πολύ δειλά και πότε δεν περιμέναμε ότι θα πάει εκεί που πάει». Ο ίδιος έδωσε βαρύτητα στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, υπογραμμίζοντας ότι «το Φόρουμ παίρνει μορφή ωρίμανσης».

Απαρίθμησε δε, τις διοργανώσεις του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών σε Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες, Τορόντο, Παρίσι, Βόρειο Ιράκ, ενώ ανήγγειλε τη διοργάνωση στη Νότια Αφρική και τον αραβικό κόσμο.

Το Σοκ του Νέου στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο αντιπρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Γιάννης Θωμάτος μίλησε για τον τίτλο σχολιάζοντας το «νέο» από τον τίτλο «Το Σοκ του Νέου»: «Νέο είναι οι πρωτόγνωρες καταστάσεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η Τεχνητή Νοημοσύνη κλπ. Και πρέπει να κάτσουμε να το δούμε ‘’το νέο’’ και να το αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε».

Οι θεματικοί πυλώνες

Οι πέντε θεματικοί πυλώνες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών όπως τους παρουσίασε ο κ. Θωμάτος είναι:

1. Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

2. Πλανήτης – Κλιματική Κρίση – Ενέργεια

3. Βιώσιμη Οικονομία και Ανάπτυξη

4. Τεχνολογία και Μέλλον

5. Άνθρωποι – Οργανώσεις – Κοινωνία

Στην πρώτη ημέρα του Φόρουμ ξεχωρίζουν οι συμμετοχές του Κωνσταντίνου Τασούλα, Προέδρου της Δημοκρατίας, η συζήτηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργός και τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και οι συμμετοχές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτρη Χούπη, ο πρίγκιπας του Μονακό και ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ.

Στη διάρκεια του Φόρουμ έχουν προσκληθεί επίσης και θα συμμετέχουν οι Επίτροποι της Κομισιόν όπως ο Βάλντις Ντομπρόβσκις

«Πού οδεύουν οι ΗΠΑ»

Μία από τις θεματικές που ξεχωρίζουν στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι και η συμπλήρωση των 250 χρόνων ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Για αυτήν την επέτειο όπως και το θέμα «Πού οδεύουν οι ΗΠΑ» κυρίαρχο ρόλο στις συζητήσεις θα έχει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πηγή: ΟΤ