Ιτούδης για την Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ένα πρότζεκτ που συνεχώς εξελίσσεται – Γεμάτη προκλήσεις η σεζόν»
Μπάσκετ 14 Απριλίου 2026, 21:36

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τη φετινή σεζόν της Χάποελ Τελ Αβίβ, τους στόχους της ομάδας και τα πλέι οφ που έρχονται.

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Web Radio της ΕΟΚ παραχώρησε ο Δημήτρης Ιτούδης που αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για το πρότζεκτ της ομάδας, για τις δυσκολίες με τις εναλλαγές έδρας, για τους στόχους, αλλά και για τα επόμενα κρίσιμα ματς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης:

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής της Χάποελ στα play-offs και την όλη φετινή σεζόν που διανύει η ομάδα: «Για εμάς ήταν μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις. Πρώτα έπρεπε να γίνουμε ομάδα. Ξεκινήσαμε τη σεζόν με την αμφιβολία του πού θα παίζουμε. Επιλέξαμε μετά από διάφορες συζητήσεις και λόγω των συγκυριών τη Σόφια, η οποία μάς υποδέχτηκε.

Κάναμε ανακαίνιση στο γήπεδο, σε όλους τους χώρους, ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας εδώ και πορευόμασταν βήμα-βήμα εδώ. Στη μέση της σεζόν επιστρέψαμε στο Ισραήλ, τα τελευταία γεγονότα μάς οδήγησαν να ξαναφύγουμε και να επιστρέψουμε στη Σόφια. Ευτυχώς η ομάδα είχε προνοήσει, είχαμε κρατήσει τα περισσότερα εκ των διαμερισμάτων, το γήπεδο και τις επαφές μας εδώ. Όλο αυτό προϋποθέτει αρκετά “πάνω-κάτω”, όταν μια ομάδα που προσπαθεί να γίνει ομάδα έχει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες και μεταπτώσεις. Όλο αυτό είναι πολύ πιο βατό να επιτευχθεί επειδή έχουμε τους ιδιοκτήτες που μπορούν να το κάνουν sustainable.

Στο ότι μία αγωνιστική πριν το τέλος έχουμε εξασφαλίσει την είσοδό μας στα play-offs εγώ θα προσθέσω και το γεγονός πως η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή της με τις θέσεις που οδηγούν στα play-offs ή τα play-in.

Ήταν συνεχώς παρούσα σε αυτές τις πρώτες θέσεις, αρκετές βδομάδες ή μήνες οδηγούσαμε την κούρσα, οπότε αυτό μόνο αυτοπεποίθηση μπορεί να μας δώσει. Είμαστε στη δημιουργία ενός κλαμπ που έχει κάτι να πει και στην Ευρωλίγκα. Ταυτόχρονα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στην επόμενη Ευρωλίγκα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, άρα είναι μια διπλή κατάκτηση αυτή για εμάς ως νέο κλαμπ. Δε σταματάμε εδώ όμως», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ιτούδης.

Για το ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε η ομάδα τη φετινή σεζόν: «Εμείς ξέραμε απ’ την αρχή πως πήραμε παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ καλό επίπεδο, εμπειρίες από Ευρωλίγκα, κατακτήσεις, αλλά στην πλειοψηφία τους έπρεπε να “δέσουμε” αυτό που φέρνει τις επιτυχίες στην πορεία: τη χημεία. Δεν έχει να κάνει με το μεμονωμένο, παρ’ ότι είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία της ομάδας και του κλαμπ το ότι μπήκαμε από πολύ νωρίς σε συζητήσεις με αθλητές που ήταν στόχοι μας, δε βγήκε κανείς από αυτούς σε κάποιον αγωνιστικό πλειστηριασμό και ήταν ξεκάθαρο ότι οι αθλητές που ήθελαν να δουλέψουν μαζί μου το έκαναν και για εμένα. Οι αγωνιστικές συνθήκες και το πλάνο έπεισαν αρκετούς απ’ αυτούς που ήταν στο πρώτο “ράφι” να επιλέξουν τη νεοφώτιστη ομάδα.

Κάτι είδαν σε αυτήν. Όλοι μαζί, ερχόμενοι απ’ το EuroCup στην Ευρωλίγκα, γνωρίζαμε ότι ξεκινάμε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Έτσι, έπρεπε μέσω των αποτελεσμάτων να κερδίσουμε τη συμμετοχή μας σε ακόμα μία Ευρωλίγκα, να “μιλήσουμε” αγωνιστικά προς την Ευρωλίγκα και τους ανθρώπους που έχουν τις αποφάσεις και να δείξουμε πως η Χάποελ έχει ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα, πως θέλει να δώσει και αυτή με τη σειρά της καινούργια αίγλη στο πρωτάθλημα, έχει ιδέες και είναι εδώ για να “χτίσει” μια ομάδα ανταγωνιστική.

Προφανώς δεν πιστεύαμε πως θα έχουμε μια πορεία μόνο νικών, θα υπήρχαν ήττες και κακές στιγμές. Το θέμα είναι να είσαι προσηλωμένος στον στόχο σου, να ξέρεις γιατί χάνεις και να μπορείς να επεξεργαστείς τις κακές στιγμές έτσι ώστε να τις κάνεις πλεονέκτημά σου. Εμείς έχουμε ένα μότο, ότι κάθε ματς είναι ίδιο. Ήταν μια πρόκληση για εμάς το κάθε παιχνίδι. Είμαστε η ομάδα που δέχθηκε 118 πόντους απ’ τη Μπασκόνια, που έκανε δύο κακές εμφανίσεις στην Ισπανία, αλλά ταυτόχρονα είναι σταθερή. Το ότι δεν έχουμε χάσει ποτέ την επαφή μας με τα play-offs κάτι λέει», πρόσθεσε ο Ιτούδης.

Για τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν: «Οι τραυματισμοί μάς επηρέασαν, όπως και άλλα κλαμπ. Αυτό είναι ένα απ’ τα προβλήματα των ομάδων της Ευρωλίγκας. Πληρώσαμε το τίμημα αυτό και με τις αγωνιστικές ήττες, αλλά και με την προσπάθεια να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό όταν χάσαμε, για παράδειγμα, τον Ένις κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Για το πρόβλημα της έδρας: «Προφανώς παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας. Όταν παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ήταν σαν να παίζαμε στο ΟΑΚΑ και με τον Ολυμπιακό ήταν σαν να παίζαμε στο ΣΕΦ. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Και σε άδεια γήπεδα παίξαμε, δυστυχώς, και σε γεμάτα γήπεδα παίξαμε και σε… εχθρικό κοινό παίξαμε. Έχουμε γαλουχηθεί πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας όσο το δυνατόν καλύτερα με τις επικοινωνίες μας, τα σινιάλα που έχουμε, τα μάτια μας, ούτως ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Για όλο αυτό, όμως, χρειάζεται να αποκτήσει χημεία μια ομάδα. Προφανώς και θα θέλαμε να έχουμε τον κόσμο μας, να είναι γεμάτο το γήπεδο, αλλά προσπαθούμε να “χτίσουμε” αυτοματισμούς», δήλωσε ο Ιτούδης.

Για τα ματς που έδωσαν στη φυσική τους έδρα: «Προφανώς το Τελ Αβίβ είναι η φυσική μας έδρα. Θέλαμε και θέλουμε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να είμαστε εκεί και να ασχολούμαστε με αυτό που έχουμε κληθεί να ασχολούμαστε, δηλαδή το μπάσκετ. Προφανώς είναι καλό να έχεις μια σταθερότητα, αλλά η σταθερότητα ήταν αστάθεια. Είμαστε απ’ τους τυχερούς της υπόθεσης που μέσα σε μια μέρα κατορθώσαμε να φύγουμε και να είμαστε ξανά στη Βουλγαρία ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας απερίσπαστοι. Προφανώς, όμως, είναι καλό να είσαι στη φυσική σου έδρα».

Για το εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί (17/04) κόντρα στη Μονακό και τη συνέχεια τους στη διοργάνωση: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου, παίζονται εκτός έδρας εναντίον μιας πολύ ταλαντούχας ομάδας, που επίσης θέλει το αποτέλεσμα. Θέλουμε να τελειώσουμε δυναμικά και ανταγωνιστικά τη regular season.

Από ‘κει και πέρα, θα δούμε ποια είναι η θέση μας και με ποιον πρέπει να αγωνιστούμε στα play-offs. Πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις που αφορούν το αν θα επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση και στο πρωτάθλημα Ισραήλ ή όχι, γιατί και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με αποφάσεις ανθρώπων τις οποίες πρέπει να τις σκεφτούν εις διπλούν και εις τριπλούν. Περιμένουμε ως επαγγελματίες να δούμε ποιες θα είναι οι συνθήκες και πότε θα κληθούμε να αγωνιστούμε», τόνισε ο Ιτούδης.

Για το πώς βιώνει την παρουσία του στη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Όταν με κάλεσε ο κύριος Γιανάι και οι συνιδιοκτήτες, γιατί έχουμε τέσσερις επενδυτές στη διοικητική ομάδα που είναι επιτυχημένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, με έπεισε το πρότζεκτ, το πώς βλέπουν το μπάσκετ, το τι θέλουν για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, το ότι η ομάδα έχει μεγάλο fanbase και το ότι είναι καινούργια ομάδα αλλά με ανθρώπους που έχουν όραμα. Γενικότερα ήρθαν εδώ για να μείνουν και να επενδύσουν. Μου αρέσει να αναλαμβάνω πρότζεκτ με προοπτική. Σε ένα καινούργιο κλαμπ και μια καινούργια προσπάθεια δεν έχεις να κοουτσάρεις μόνο τους παίκτες, κάνεις σε πολλά μέρη και σε πολλούς ανθρώπους coaching. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το κλαμπ με ανθρώπους έμπειρους, που έχουν τη γνώση και την εμπειρία από Ευρωλίγκα.

Η ομάδα κατόρθωσε να κατακτήσει το EuroCup, να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα καθαρά μέσω των κανονισμών και χωρίς wild card και να μπει στα play-offs, ανανεώνοντας τη συμμετοχή της και για του χρόνου. Ελπίζουμε και οι συζητήσεις μας με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας να είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο, εφόσον αγωνιστικά αποδείξαμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική και επενδυτές που ήρθαν για να μείνουν. Αυτό με χαροποιεί ως προπονητή και Πρόεδρο των προπονητών της Ευρωλίγκας. Θα θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια υγιή κλαμπ», ανέφερε ο Ιτούδης.

Για τις πολλές αποχωρήσεις προπονητών τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα: «Υπάρχει μια… ανθρωποφαγία, μια προπονητοφαγία, την οποία την έχουμε δει φέτος στην Ευρωλίγκα. Μιλάω και ως πρόεδρος προπονητών της Ευρωλίγκας. Είναι λυπηρό όταν προσλαμβάνεις έναν άνθρωπο για τρία χρόνια ή τον ανανεώνεις για δύο χρόνια και τον απολύεις μετά από δέκα μέρες.

Νομίζω πως το πρόβλημα δεν είναι στον άνθρωπο που απολύεται, αλλά σε αυτόν που τον προσέλαβε. Εφόσον τον προσέλαβες, πρέπει να τηρήσεις τη συμφωνία που έκανες. Δε νοείται να υπογράφονται συμβόλαια τα οποία να μη τηρούνται. Έχουμε κατορθώσει, μέσα στο οικοσύστημα της Ευρωλίγκας, να εξακολουθούν να παίρνουν τον μισθό τους οι προπονητές, συν τη συμφωνία που έχουν κάνει με την προηγούμενη ομάδα τους, ασχέτως αν έχουν βρει άλλη ομάδα ή όχι.

Θέλουμε να πετύχουμε κι άλλα πράγματα και είμαστε σε συχνή επικοινωνία με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Τσους Μπουένο, ούτως ώστε να προσφέρουμε με τις ιδέες μας. Οι προπονητές είμαστε αυτοί που διαχειριζόμαστε τους αθλητές και τα κλαμπ, επομένως η φωνή μας πρέπει να ακούγεται. Έχουμε αρκετά θέματα που θα “τρέξουν”. Για ‘μένα, ήταν τιμή που τέσσερα χρόνια υπηρέτησα αυτόν τον θώκο.

Το καλοκαίρι έχουμε το Σεμινάριό μας και τις εκλογές μας. Η επέκταση ήδη ξεκίνησε, θα ακολουθηθεί και το συνδικαλιστικό όργανο των προπονητών θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό όσον αφορά την προώθηση των ιδεών. Μην ξεχνάμε πως το play-in σύστημα είναι μια πρόταση των προπονητών», κατέληξε ο Ιτούδης.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Πώς οι boomers αλλάζουν την τρίτη ηλικία

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο - Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

