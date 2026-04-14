Ιτούδης για την Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ένα πρότζεκτ που συνεχώς εξελίσσεται – Γεμάτη προκλήσεις η σεζόν»

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Web Radio της ΕΟΚ παραχώρησε ο Δημήτρης Ιτούδης που αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για το πρότζεκτ της ομάδας, για τις δυσκολίες με τις εναλλαγές έδρας, για τους στόχους, αλλά και για τα επόμενα κρίσιμα ματς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης:

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής της Χάποελ στα play-offs και την όλη φετινή σεζόν που διανύει η ομάδα: «Για εμάς ήταν μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις. Πρώτα έπρεπε να γίνουμε ομάδα. Ξεκινήσαμε τη σεζόν με την αμφιβολία του πού θα παίζουμε. Επιλέξαμε μετά από διάφορες συζητήσεις και λόγω των συγκυριών τη Σόφια, η οποία μάς υποδέχτηκε.

Κάναμε ανακαίνιση στο γήπεδο, σε όλους τους χώρους, ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας εδώ και πορευόμασταν βήμα-βήμα εδώ. Στη μέση της σεζόν επιστρέψαμε στο Ισραήλ, τα τελευταία γεγονότα μάς οδήγησαν να ξαναφύγουμε και να επιστρέψουμε στη Σόφια. Ευτυχώς η ομάδα είχε προνοήσει, είχαμε κρατήσει τα περισσότερα εκ των διαμερισμάτων, το γήπεδο και τις επαφές μας εδώ. Όλο αυτό προϋποθέτει αρκετά “πάνω-κάτω”, όταν μια ομάδα που προσπαθεί να γίνει ομάδα έχει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες και μεταπτώσεις. Όλο αυτό είναι πολύ πιο βατό να επιτευχθεί επειδή έχουμε τους ιδιοκτήτες που μπορούν να το κάνουν sustainable.

Στο ότι μία αγωνιστική πριν το τέλος έχουμε εξασφαλίσει την είσοδό μας στα play-offs εγώ θα προσθέσω και το γεγονός πως η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή της με τις θέσεις που οδηγούν στα play-offs ή τα play-in.

Ήταν συνεχώς παρούσα σε αυτές τις πρώτες θέσεις, αρκετές βδομάδες ή μήνες οδηγούσαμε την κούρσα, οπότε αυτό μόνο αυτοπεποίθηση μπορεί να μας δώσει. Είμαστε στη δημιουργία ενός κλαμπ που έχει κάτι να πει και στην Ευρωλίγκα. Ταυτόχρονα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στην επόμενη Ευρωλίγκα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, άρα είναι μια διπλή κατάκτηση αυτή για εμάς ως νέο κλαμπ. Δε σταματάμε εδώ όμως», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ιτούδης.

Για το ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε η ομάδα τη φετινή σεζόν: «Εμείς ξέραμε απ’ την αρχή πως πήραμε παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ καλό επίπεδο, εμπειρίες από Ευρωλίγκα, κατακτήσεις, αλλά στην πλειοψηφία τους έπρεπε να “δέσουμε” αυτό που φέρνει τις επιτυχίες στην πορεία: τη χημεία. Δεν έχει να κάνει με το μεμονωμένο, παρ’ ότι είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία της ομάδας και του κλαμπ το ότι μπήκαμε από πολύ νωρίς σε συζητήσεις με αθλητές που ήταν στόχοι μας, δε βγήκε κανείς από αυτούς σε κάποιον αγωνιστικό πλειστηριασμό και ήταν ξεκάθαρο ότι οι αθλητές που ήθελαν να δουλέψουν μαζί μου το έκαναν και για εμένα. Οι αγωνιστικές συνθήκες και το πλάνο έπεισαν αρκετούς απ’ αυτούς που ήταν στο πρώτο “ράφι” να επιλέξουν τη νεοφώτιστη ομάδα.

Κάτι είδαν σε αυτήν. Όλοι μαζί, ερχόμενοι απ’ το EuroCup στην Ευρωλίγκα, γνωρίζαμε ότι ξεκινάμε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Έτσι, έπρεπε μέσω των αποτελεσμάτων να κερδίσουμε τη συμμετοχή μας σε ακόμα μία Ευρωλίγκα, να “μιλήσουμε” αγωνιστικά προς την Ευρωλίγκα και τους ανθρώπους που έχουν τις αποφάσεις και να δείξουμε πως η Χάποελ έχει ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα, πως θέλει να δώσει και αυτή με τη σειρά της καινούργια αίγλη στο πρωτάθλημα, έχει ιδέες και είναι εδώ για να “χτίσει” μια ομάδα ανταγωνιστική.

Προφανώς δεν πιστεύαμε πως θα έχουμε μια πορεία μόνο νικών, θα υπήρχαν ήττες και κακές στιγμές. Το θέμα είναι να είσαι προσηλωμένος στον στόχο σου, να ξέρεις γιατί χάνεις και να μπορείς να επεξεργαστείς τις κακές στιγμές έτσι ώστε να τις κάνεις πλεονέκτημά σου. Εμείς έχουμε ένα μότο, ότι κάθε ματς είναι ίδιο. Ήταν μια πρόκληση για εμάς το κάθε παιχνίδι. Είμαστε η ομάδα που δέχθηκε 118 πόντους απ’ τη Μπασκόνια, που έκανε δύο κακές εμφανίσεις στην Ισπανία, αλλά ταυτόχρονα είναι σταθερή. Το ότι δεν έχουμε χάσει ποτέ την επαφή μας με τα play-offs κάτι λέει», πρόσθεσε ο Ιτούδης.

Για τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν: «Οι τραυματισμοί μάς επηρέασαν, όπως και άλλα κλαμπ. Αυτό είναι ένα απ’ τα προβλήματα των ομάδων της Ευρωλίγκας. Πληρώσαμε το τίμημα αυτό και με τις αγωνιστικές ήττες, αλλά και με την προσπάθεια να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό όταν χάσαμε, για παράδειγμα, τον Ένις κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Για το πρόβλημα της έδρας: «Προφανώς παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας. Όταν παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ήταν σαν να παίζαμε στο ΟΑΚΑ και με τον Ολυμπιακό ήταν σαν να παίζαμε στο ΣΕΦ. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Και σε άδεια γήπεδα παίξαμε, δυστυχώς, και σε γεμάτα γήπεδα παίξαμε και σε… εχθρικό κοινό παίξαμε. Έχουμε γαλουχηθεί πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας όσο το δυνατόν καλύτερα με τις επικοινωνίες μας, τα σινιάλα που έχουμε, τα μάτια μας, ούτως ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Για όλο αυτό, όμως, χρειάζεται να αποκτήσει χημεία μια ομάδα. Προφανώς και θα θέλαμε να έχουμε τον κόσμο μας, να είναι γεμάτο το γήπεδο, αλλά προσπαθούμε να “χτίσουμε” αυτοματισμούς», δήλωσε ο Ιτούδης.

Για τα ματς που έδωσαν στη φυσική τους έδρα: «Προφανώς το Τελ Αβίβ είναι η φυσική μας έδρα. Θέλαμε και θέλουμε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να είμαστε εκεί και να ασχολούμαστε με αυτό που έχουμε κληθεί να ασχολούμαστε, δηλαδή το μπάσκετ. Προφανώς είναι καλό να έχεις μια σταθερότητα, αλλά η σταθερότητα ήταν αστάθεια. Είμαστε απ’ τους τυχερούς της υπόθεσης που μέσα σε μια μέρα κατορθώσαμε να φύγουμε και να είμαστε ξανά στη Βουλγαρία ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας απερίσπαστοι. Προφανώς, όμως, είναι καλό να είσαι στη φυσική σου έδρα».

Για το εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί (17/04) κόντρα στη Μονακό και τη συνέχεια τους στη διοργάνωση: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου, παίζονται εκτός έδρας εναντίον μιας πολύ ταλαντούχας ομάδας, που επίσης θέλει το αποτέλεσμα. Θέλουμε να τελειώσουμε δυναμικά και ανταγωνιστικά τη regular season.

Από ‘κει και πέρα, θα δούμε ποια είναι η θέση μας και με ποιον πρέπει να αγωνιστούμε στα play-offs. Πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις που αφορούν το αν θα επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση και στο πρωτάθλημα Ισραήλ ή όχι, γιατί και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με αποφάσεις ανθρώπων τις οποίες πρέπει να τις σκεφτούν εις διπλούν και εις τριπλούν. Περιμένουμε ως επαγγελματίες να δούμε ποιες θα είναι οι συνθήκες και πότε θα κληθούμε να αγωνιστούμε», τόνισε ο Ιτούδης.

Για το πώς βιώνει την παρουσία του στη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Όταν με κάλεσε ο κύριος Γιανάι και οι συνιδιοκτήτες, γιατί έχουμε τέσσερις επενδυτές στη διοικητική ομάδα που είναι επιτυχημένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, με έπεισε το πρότζεκτ, το πώς βλέπουν το μπάσκετ, το τι θέλουν για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, το ότι η ομάδα έχει μεγάλο fanbase και το ότι είναι καινούργια ομάδα αλλά με ανθρώπους που έχουν όραμα. Γενικότερα ήρθαν εδώ για να μείνουν και να επενδύσουν. Μου αρέσει να αναλαμβάνω πρότζεκτ με προοπτική. Σε ένα καινούργιο κλαμπ και μια καινούργια προσπάθεια δεν έχεις να κοουτσάρεις μόνο τους παίκτες, κάνεις σε πολλά μέρη και σε πολλούς ανθρώπους coaching. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το κλαμπ με ανθρώπους έμπειρους, που έχουν τη γνώση και την εμπειρία από Ευρωλίγκα.

Η ομάδα κατόρθωσε να κατακτήσει το EuroCup, να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα καθαρά μέσω των κανονισμών και χωρίς wild card και να μπει στα play-offs, ανανεώνοντας τη συμμετοχή της και για του χρόνου. Ελπίζουμε και οι συζητήσεις μας με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας να είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο, εφόσον αγωνιστικά αποδείξαμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική και επενδυτές που ήρθαν για να μείνουν. Αυτό με χαροποιεί ως προπονητή και Πρόεδρο των προπονητών της Ευρωλίγκας. Θα θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια υγιή κλαμπ», ανέφερε ο Ιτούδης.

Για τις πολλές αποχωρήσεις προπονητών τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα: «Υπάρχει μια… ανθρωποφαγία, μια προπονητοφαγία, την οποία την έχουμε δει φέτος στην Ευρωλίγκα. Μιλάω και ως πρόεδρος προπονητών της Ευρωλίγκας. Είναι λυπηρό όταν προσλαμβάνεις έναν άνθρωπο για τρία χρόνια ή τον ανανεώνεις για δύο χρόνια και τον απολύεις μετά από δέκα μέρες.

Νομίζω πως το πρόβλημα δεν είναι στον άνθρωπο που απολύεται, αλλά σε αυτόν που τον προσέλαβε. Εφόσον τον προσέλαβες, πρέπει να τηρήσεις τη συμφωνία που έκανες. Δε νοείται να υπογράφονται συμβόλαια τα οποία να μη τηρούνται. Έχουμε κατορθώσει, μέσα στο οικοσύστημα της Ευρωλίγκας, να εξακολουθούν να παίρνουν τον μισθό τους οι προπονητές, συν τη συμφωνία που έχουν κάνει με την προηγούμενη ομάδα τους, ασχέτως αν έχουν βρει άλλη ομάδα ή όχι.

Θέλουμε να πετύχουμε κι άλλα πράγματα και είμαστε σε συχνή επικοινωνία με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Τσους Μπουένο, ούτως ώστε να προσφέρουμε με τις ιδέες μας. Οι προπονητές είμαστε αυτοί που διαχειριζόμαστε τους αθλητές και τα κλαμπ, επομένως η φωνή μας πρέπει να ακούγεται. Έχουμε αρκετά θέματα που θα “τρέξουν”. Για ‘μένα, ήταν τιμή που τέσσερα χρόνια υπηρέτησα αυτόν τον θώκο.

Το καλοκαίρι έχουμε το Σεμινάριό μας και τις εκλογές μας. Η επέκταση ήδη ξεκίνησε, θα ακολουθηθεί και το συνδικαλιστικό όργανο των προπονητών θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό όσον αφορά την προώθηση των ιδεών. Μην ξεχνάμε πως το play-in σύστημα είναι μια πρόταση των προπονητών», κατέληξε ο Ιτούδης.