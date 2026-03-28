Ανδρας περίπου εξήντα ετών σκοτώθηκε χθες Παρασκευή αργά το βράδυ στο Ισραήλ, σύμφωνα με υπηρεσία άμεσης βοήθειας, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @Mdais, και βίντεο, κάτω).

Ο θάνατος του άνδρα – στο Τελ Αβίβ – ανακοινώθηκε από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), που αναφέρθηκε επίσης σε άλλους δυο τραυματίες σε περιοχή «του κεντρικού Ισραήλ».

MDA Senior EMT Shai Bachar: “When we arrived at the scene, we saw a man in his 60s lying on the ground, unconscious and suffering from very severe injuries. Hus injuries were critical and we had no choice but to pronounce him dead at the scene.” — Magen David Adom (@Mdais) March 27, 2026

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ισραηλινά ΜΜΕ εικονίζει ομάδα διασωστών να επεμβαίνει έπειτα από πλήγμα πυραύλου.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει μέσω Telegram ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν διαβεβαιώνοντας ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούσαν για την αναχαίτιση της απειλής».

Ανέφερε κατόπιν ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούσαν σε περιοχές όπου αναφέρθηκαν πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πύραυλοι πάνω από την Ιερουσαλήμ

Εικόνες που μοιράστηκε αυτόπτης μάρτυρας με το AFP δείχνουν πυραύλους πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα χθες το βράδυ η Τεχεράνη απείλησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ μετά τις ισραηλινοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον δυο πυρηνικών εγκαταστάσεων και δυο μεγάλων σιδηρουργείων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ