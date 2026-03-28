Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Κόσμος 28 Μαρτίου 2026, 02:30

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Ανδρας περίπου εξήντα ετών σκοτώθηκε χθες Παρασκευή αργά το βράδυ στο Ισραήλ, σύμφωνα με υπηρεσία άμεσης βοήθειας, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @Mdais, και βίντεο, κάτω).

Ο θάνατος του άνδρα – στο Τελ Αβίβ – ανακοινώθηκε από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), που αναφέρθηκε επίσης σε άλλους δυο τραυματίες σε περιοχή «του κεντρικού Ισραήλ».

Ανδρας περίπου 60 ετών σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ και δυο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση του Ιράν

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ισραηλινά ΜΜΕ εικονίζει ομάδα διασωστών να επεμβαίνει έπειτα από πλήγμα πυραύλου.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει μέσω Telegram ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν διαβεβαιώνοντας ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούσαν για την αναχαίτιση της απειλής».

Ανέφερε κατόπιν ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούσαν σε περιοχές όπου αναφέρθηκαν πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πύραυλοι πάνω από την Ιερουσαλήμ

Εικόνες που μοιράστηκε αυτόπτης μάρτυρας με το AFP δείχνουν πυραύλους πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα χθες το βράδυ η Τεχεράνη απείλησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ μετά τις ισραηλινοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον δυο πυρηνικών εγκαταστάσεων και δυο μεγάλων σιδηρουργείων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27.03.26

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Κόσμος 27.03.26

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Ιράν: Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά του Ιράν που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί Χαργκ του Ιράν υπήρξε στόχος «μίας από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές την ιστορία της Μέσης Ανατολής», όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι

Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
Κόσμος 27.03.26

Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης

Τα νέα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση στην Βρετανία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες» των παιδιών

Μέση Ανατολή: Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο – Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα
Κόσμος 27.03.26

Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών,. Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
Ο κλοιός στενεύει 27.03.26

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Οι δεσμεύσεις του 27.03.26

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

