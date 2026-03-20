Απίθανο: Συμπαίκτης του Τζόλη κλήθηκε σε δύο Εθνικές ομάδες

Ο ανταγωνισμός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο περνάει σε νέο επίπεδο, όταν ακόμη και οι Εθνικές ομάδες δίνουν μεταξύ τους μάχες για το ποιος θα… πρωτοκαλέσει τα διαθέσιμα μεγάλα ταλέντα, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Μαμαντού Ντιακόν, συμπαίκτη του Χρήστου Τζόλη στην Κλαμπ Μπριζ.

Πρόκειται για έναν από τους πιο ταλαντούχους εξτρέμ της ηλικίας του και όπως ήταν λογικό, από τη στιγμή που λόγω καταγωγης θα μπορούσε να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία εθνικές, αυτές δεν έχασαν την ευκαιρία. Ο 20χρονος κλήθηκε τόσο από την Εθνική Κ21 της Γαλλίας και ταυτόχρονα από την ανδρική ομάδα της Σενεγάλης, με τις δύο χώρες φυσικά να δίνουν μάχη για να «κλειδώσουν» έτσι από νωρίς τον παίκτη που διαθέτει διπλή υπηκοότητα και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να επιλέξει οποιαδήποτε φανέλα.

Ο Μαμαντού Ντιακόν είναι φέτος ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς της ηλικίας του στην Ευρώπη, με τον εντυπωσιακό μέσο όρο της μίας ασίστ κάθε περίπου 110 λεπτά. Τελικά, ο γεννηθείς στο Στρασβούργο με ρίζες από την Σενεγάλη ποδοσφαιριστής, «απάντησε» μέσω των social media στο δίλημμα που του τέθηκε, αποδεχόμενος την κλήση της ανδρικής ομάδας της Σενεγάλης.