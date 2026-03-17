Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 20:42
Χωρίς ταξί και την Τετάρτη η χώρα – Αύριο οι προτάσεις της Ομοσπονδίας
Expla-in 17 Μαρτίου 2026, 20:08
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;

Για την Τουρκία ο στόχος δεν είναι η κατάρρευση του Ιράν ως κράτους, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσφυγικές ροές, τρομοκρατία και αναζωπύρωση του Κουρδικού, αντίθετα με το Ισραήλ που θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Εικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Βρισκόμαστε πλέον στη δεύτερη φάση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Σε μία φάση που όπως δείχνουν και οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει σε φάση κλιμάκωσης.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων που χαρακτηρίστηκαν στόχοι, αλλά και εναντίον της ιρανικής ηγεσίας κρίνονται από τους ειδικούς ως «επιτυχείς», από καθαρά στρατιωτική άποψη.

Ωστόσο δεν επετεύχθη το πολιτικό αποτέλεσμα που επιδιωκόταν, δηλαδή η αλλαγή του καθεστώτος, με όρους Βενεζουέλας, ή η άνευ όρων συνθηκολόγηση.

Αντίθετα το ιρανικό κράτος παρέμεινε λειτουργικό, η εναπομείνασα ηγεσία επανέκτησε τον έλεγχο και προέβαλε αντίσταση σε βαθμό που αιφνιδίασε δυσάρεστα την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ.

Απόσταση στρατιωτικής επιτυχίας και πολιτικού αποτελέσματος

Όπως αναφέρει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς, ομότιμος Καθηγητής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, «αυτή η απόσταση μεταξύ στρατιωτικής επιτυχίας και επιδιωκόμενου πολιτικού αποτελέσματος είναι συχνά το πρώτο βήμα προς περαιτέρω κλιμάκωση. Όταν η αρχική επιτυχία δεν παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι ηγέτες τείνουν να διπλασιάζουν την προσπάθεια. Η λογική είναι απλή: αν η πρώτη φάση αποδυνάμωσε τον αντίπαλο, η επόμενη αναμένεται να τον οδηγήσει σε κατάρρευση».

Και κάπως έτσι ξεκινά η κάθετη κλιμάκωση, που προβλέπει περισσότερα πλήγματα, διεύρυνση στόχων, μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση.

Την ίδια στιγμή το Ιράν επιλέγει την οριζόντια κλιμάκωση, χρησιμοποιώντας την «άμυνα ψηφιδωτό». Επιμένει στην προσπάθεια του να επεκτείνει τη σύγκρουση γεωγραφικά προκειμένου να αυξήσει το κόστος των συμμάχων του του αντιπάλου του. Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενεργειακών εγκαταστάσεων των γειτόνων του και των αμερικανικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο εντάσσονται ακριβώς σε αυτή τη λογική.

Οι κινήσεις των δύο αντίπαλων πλευρών έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας επικίνδυνης δυναμικής, από τη μία ΗΠΑ και Ισραήλ να κλιμακώνουν στρατιωτικά και από την άλλη το Ιράν να κλιμακώνει γεωγραφικά, δυσκολεύοντας όπως σημειώνουν αναλυτές τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη εκεχειρίας, αφού ο όποιος συμβιβασμός δεν θα πρέπει να εκληφθεί σε καμία περίπτωση ως υποχώρηση.

Εξαφανίζοντας ταχύτατα τις εξόδους διαφυγής του πολέμου.

Οι ωφελούμενοι

Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν και οι άμεσα ωφελούμενοι.

Με την Τουρκία να είναι ένας από αυτούς, στη δεδομένη γεωπολιτική συγκυρία, η οποία ευνοείται από την αποδυνάμωση του Ιράν.

Οι ισορροπίες έχουν ήδη ανατραπεί και η Άγκυρα βλέπει ότι η αποδυνάμωση του Ιράν ς πόλου ισχύος αυξάνει το δικό της κεφάλαιο.

Η Τουρκία καθίσταται — λόγω γεωγραφίας, στρατιωτικής ισχύος και συμμετοχής στο ΝΑΤΟ — η ισχυρότερη μη αραβική μουσουλμανική δύναμη με επιρροή σε πολλαπλά μέτωπα: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος, Καύκασος, Εύξεινος Πόντος, Περσικός Κόλπος, Κεντρική Ασία και Βόρεια Αφρική.

Η Τουρκία ωστόσο για να παραμείνει ευνοούμενη από τις εξελίξεις η αποδυνάμωση του Ιράν δεν θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη και να μην παραδοθεί η χώρα στο χάος.

Για την Τουρκία ο στόχος δεν είναι η κατάρρευση του Ιράν ως κράτους, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσφυγικές ροές, τρομοκρατία και αναζωπύρωση του Κουρδικού.

Αντίθετα με την Τουρκία το χάος είναι αυτό το οποίο επιδιώκει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ εμφανίζει τις επιδιώξεις του ως «θέμα εθνικής ασφάλειας», αφού καταγγέλλει εδώ και χρόνια το Ιράν ως το βασικό υποστηρικτή της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, των Χούθι και των ενόπλων δικτύων στη Συρία και το Ιράκ.

Το Ισραήλ και η Τουρκία

Για το Τελ Αβίβ η αποδυνάμωση του Ιράν σημαίνει και την μείωση της ικανότητας του να προβάλει ισχύ διά των αντιπροσώπων του και εάν το πυρηνικό του πρόγραμμα όντως έχει υποστεί σημαντικές ζημιές το Ισραήλ κερδίζει χρόνο για μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια.

Η Τουρκία από την άλλη πλευρά κερδίζει γεωπολιτικά, αφού διευρύνει το αποτύπωμα της από τη Συρία μέχρι τον Καύκασο και από τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Κεντρική Ασία.

Η αναβάθμιση της Τουρκίας για τα συμφέροντα της Δύσης, είναι ωστόσο μία απειλή για το Ισραήλ, που δεν φαίνεται να προτίθεται να αποδεχθεί την αντικατάσταση του Ιράν από την Τουρκία.

Για το Τελ Αβίβ άλλωστε είναι σαφής η ανησυχία που συνδέεται με την διεύρυνση του τουρκικού αποτυπώματος στην περιοχή που θέλει να εμποδίσει την αίσθηση της στρατηγικής περικύκλωσης.

Σύμφωνα με τον Πλατιά μάλιστα ο ανταγωνισμός Τουρκίας – Ισραήλ είναι δομικός και όχι ρητορικός, ενώ ήδη διαμορφώνονται ανταγωνιστικοί γεωπολιτικοί άξονες: από τη μία η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ με τα ΗΑΕ, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ινδία.

Οι δηλώσεις Ερντογάν και Νετανιάχου

Η αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας δημιουργεί ερωτήματα για το πού μπορεί να φτάσει και αν θα μπορούσε να καταλήξει και σε σύγκρουση, κάτι που σήμερα φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αντιπαλότητα είναι υπαρκτή και αποτυπώνεται και στις δηλώσεις του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαρκώς βάζει στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σημειώνοντας μάλιστα πως «ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα».

Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου είχε τοποθετηθεί φωτογραφίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την Τουρκία, στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα σημείωνε ότι «όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Και είμαστε τρεις δημοκρατίες που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια».

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Ιράν: Οι Φρουροί επιβεβαιώνουν τη δολοφονία Σολεϊμανί

Πόλεμος και απάτη: Με ποιον τρόπο τα ΑΙ viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση. Ποια είναι fake;

Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Γιάννης Μπασκάκης
Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Πάνος Τσίκαλας
Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Χρήστος Κολώνας
Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Ελένη Στεργίου
Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λεβερκούζεν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε
Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος που δρούσε με έδρα το Ηράκλειο στην Κρήτη

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας
Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

Λουκάς Καρνής
Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Κούβα: Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Αβάνας – «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ
Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Κούβας - «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ» - Η γεωπολιτική σκακιέρα έχει πάρει «φωτιά»

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Στράτος Ιωακείμ
Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

