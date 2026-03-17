Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Οι ύποπτοι είναι ομοζυγωτικοί δίδυμοι. Μπορεί το DNA να τους ξεχωρίσει;
Επιστήμες 17 Μαρτίου 2026, 13:59

Ερευνα για μια σειρά βιασμών στη Γαλλία κατέληξε σε δύο αδέλφια, τα οποία όμως ήταν πανομοιότυποι δίδυμοι. Τη λύση δεν έδωσε το DNA αλλά μια ομολογία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Spotlight

Μια ασυνήθιστη δίκη που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Γαλλία αναδεικνύει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εγκληματολογίας: μπορούν οι εξετάσεις DNA να βρουν τον ένοχο όταν οι ύποπτοι είναι ομοζυγωτικοί δίδυμοι;

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2012 με μια σειρά βιασμών στη Μασσαλία. Το γενετικό υλικό που βρέθηκε οδήγησε στον Γιοάν και τον Ελβέν Γκομίς, δύο 26χρονα αδέλφια που ζούσαν μαζί και μοιράζονταν τα ρούχα και το αυτοκίνητό τους.

Μοιράζονταν επίσης το γενετικό υλικό τους. Ως μονοζυγωτικοί δίδυμοι, τα δύο αδέλφια προήλθαν από διαχωρισμό του ίδιου γονιμοποιημένου ωαρίου και είχαν σχεδόν πανομοιότυπο DNA.

Αυτό ξεπερνά τις δυνατότητες της στάνταρ τεχνικής που εφαρμόζουν οι εγκληματολόγοι, η οποία ονομάζεται ανάλυση STR (Short Tandem Repeats, Βραχείες Επαναλαμβανόμενες Αλληλουχίες). H τεχνική αυτή εξετάζει έως και 30 περιοχές του γονιδιώματος που τείνουν να διαφέρουν μεταξύ των ανθρώπων. Στις περισσότερες υποθέσεις, η ανάλυση STR αναγνωρίζει τον ένοχο με υψηλή ακρίβεια.

Στην περίπτωση των ομοζυγωτικών διδύμων, αυτό δεν επαρκεί. Θεωρητικά, η αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος των υπόπτων θα μπορούσε να αποκαλύψει τις σχετικά λίγες, τυχαίες μεταλλάξεις που διαφοροποιούν τους διδύμους.

Όμως η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και μπορεί να μην δώσει αποτέλεσμα, αφού οι μεταλλάξεις μπορεί να κρύβονται μόνο σε λίγα κύτταρα ή ιστούς. Επιπλέον, η ανάλυση STR απαιτεί σχετικά μεγάλες ποσότητες άθικτου DNA, κάτι που σπάνια συμβαίνει στην πράξη, ανέφερε το περιοδικό Nature.

Μόνο το 0,3-0,4% των γεννήσεων δίνουν ομοζυγωτικούς διδύμους (Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Νέες προσεγγίσεις

Αλλοι ερευνητές έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν διδύμους εξετάζοντας το DNA των μιτοχονδρίων, των ενεργειακών εργοστασίων των κυττάρων, τα οποία τείνουν να συσσωρεύουν περισσότερες μεταλλάξεις, και επομένως είναι πιο πιθανό να διαφέρουν μεταξύ διδύμων. Μέχρι σήμερα, όμως, η ανάλυση μιτοχονδριακού DNA δεν έχει χρησιμοποιηθεί στα δικαστήρια σε υποθέσεις με ομοζυγωτικούς υπόπτους.

Μια τρίτη υποσχόμενη προσέγγιση είναι η ανάλυση των «επιγενετικών παραγόντων», μορίων που συνδέονται στο μόριο DNA και ρυθμίζουν τη λειτουργία των γονιδίων χωρίς να αλλάζουν την αλληλουχία τους.

Οι επιγενετικές αλλαγές είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών παραγόντων και έχει διαπιστωθεί με μελέτες ότι μπορούν να ξεχωρίσουν ομοζυγωτικούς διδύμους στις περισσότερες, αλλά όχι όλες, τις περιπτώσεις. Ούτε αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί σε δίκες.

Στην περίπτωση των διδύμων στη Γαλλία, οι αρχές εκτίμησαν ότι κόστος των προηγμένων μεθόδων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν λύση ξεπερνούσε τα 100.000 δολάρια.

Τελικά, όμως, η υπόθεση έφτασε στη λύση χωρίς εργαλεία υψηλής τεχνολογίας: ο Γιοάν ομολόγησε τελικά την ενοχή του και πρόσφατα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 ετών.

Οπως είπε η δικηγόρος του σε γαλλικά μέσα, τα εγκλήματά του δεν επηρέασαν στο ελάχιστο την άριστη σχέση του Γιοάν με τον αδελφό του, ο οποίος παρέμενε κι αυτός υπό κράτηση μέχρι την ομολογία.

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Κόσμος
Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

inWellness
inTown
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Επιστήμες 16.03.26

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Σύνταξη
Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύνταξη
Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Τα Νέα της Αγοράς 17.03.26

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη

Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Κόσμος 17.03.26

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Σύνταξη
Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Σύνταξη
Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 17.03.26

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Σύνταξη
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.03.26

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Άλλα Αθλήματα 17.03.26

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Σύνταξη
Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

