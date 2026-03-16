Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια

Θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και ένα μεγάλο «γιατί» για τις συνθήκες της τραγωδίας στον Πύργο στην κηδεία του 18χρονου πρωταθλητή του μπιτς βόλεϊ.

Φίλοι και συγγενείς συνόδευσαν τον 18χρονο Μάκη, που έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στην τελευταία του κατοικία, κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Τον άτυχο 18χρονο βρήκαν γείτονες, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, ενώ ένας άνδρας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο η εικόνα του νεαρού ήταν βαριά.

Στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του, στα οποία όμως το παιδί υπέκυψε.

Τραγικές φιγούρες και τα δύο αδέλφια του Μάκη που συντετριμμένα στέκονταν δίπλα στους γονείς τους προσπαθώντας να μαζέψουν ότι τους είχε απομείνει.

Δάκρυα και σκυμμένα κεφάλια γεμάτα στεναχώρια και πόνο ήταν το μόνο που έβλεπε κανείς κατά της διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας.