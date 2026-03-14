Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Language & Books 14 Μαρτίου 2026, 11:00

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Η ανακάλυψη του φωτογραφικού υλικού των εκτελεσμένων της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, πέραν του να δώσει στην ιστορία εικόνα, ήρθε να υπενθυμίσει, πέραν όλων των άλλων, και την πραγματικότητα ενός εμφυλίου πολέμου που ξεσπά αρκετά πριν το 1946, που συνήθως ορίζουμε ως χρονολογία έναρξης. Ενός εμφυλίου που φέρνει από τη μια μεριά τις ΕΑΜικές οργανώσεις, και από τις άλλη τις παραλλαγές του δωσιλογισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων υπηρετούσαν στις συνεργαζόμενες με τους κατακτητές υπηρεσίες ασφαλείας, όπως η διαβόητη Ειδική Ασφάλεια, είτε στα Τάγματα Ασφαλείας.

Η συνηθέστερη προσπάθεια νομιμοποίησης της δράσης των φορέων του δωσιλογισμού, προσπάθεια που ξεκινά ήδη από την επαύριον της Απελευθέρωσης από τους κατακτητές, αφορούσε τη στράτευσή τους στον αντικομμουνιστικό αγώνα πρωτίστως, δηλαδή στην αποτροπή της κατάκτησης της εξουσίας από το ΕΑΜ, με τη συνεργασία τους στο πλευρό των κατακτητών να αντιμετωπίζεται ως το αναγκαίο τίμημα. Πλευρά αυτής της νομιμοποιητικής προσπάθειας και η έμφαση στον ανιδιοτελή χαρακτήρα της στράτευσής τους. Όλα αυτά διατυπώθηκαν τότε, αλλά αναπαράγονται και σήμερα ως τμήμα μιας αντικομμουνιστικής υποκούλτούρας που ολοένα και περισσότερο συνοδεύει τις φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες διακηρύξεις της παράταξης που δηλώνει ότι είναι «με τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ωστόσο, ήδη από τότε ήταν διάχυτη η αίσθηση ότι η επιλογή του δωσιλογισμού είχε αρκετά πιο ταπεινά κριτήρια σε αρκετές περιπτώσεις. Δηλαδή, αφορούσε πραγματικές ευκαιρίες πλουτισμού που έδινε όχι μόνο γενικά η συνεργασία με τους κατακτητές, αλλά και πιο ειδικά η διαχείριση της εξουσίας που είχαν, που συχνά ήταν εξουσία ζωής και θανάτου.

Αυτή η πλευρά της νεοελληνικής ιστορίας έχει συζητηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, κυρίως γιατί έχει υπάρξει και σημαντική έρευνα. Ενδεικτική η μεγάλη απήχηση που είχε το βιβλίο του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τους Δωσιλόγους. Ίσως γιατί σε εκείνες τις εμπειρίες μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώθηκαν σημαντικές πλευρές του μεταπολεμικού κράτους.

Αυτή η ιστορία αποτελεί το υπόβαθρο του μυθιστορήματος της Ελισάβετ Χρονοπούλου Επί σκοπώ πλουτισμού που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλις. Η Χρονοπούλου επιλέγει να διηγηθεί μια ιστορία της τελευταίας φάσης της Κατοχής, επιλέγοντας με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο το τέχνασμα μιας αφήγησης που καταλήγει στον αποδέκτη που με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσει επίγνωση του βάρους της ίδιας της οικογενειακής του ιστορίας.

Ωστόσο, αυτό που κάνει τον αναγνώστη να συναρπάζεται με τον βιβλίο είναι ακριβώς ο τρόπος που αναπαριστά το περιβάλλον της αφήγησης και το βίωμα της ιστορίας. Η σταδιακή αποκάλυψη στοιχείων, η ισορροπία ανάμεσα στη σαφήνεια και τον υπαινιγμό, αλλά και η διατήρηση όλων των ενδεχομένων ανοιχτών μέχρι την τραγική κατάληξη, αλλά και την πλήρη αποκάλυψη της προδοσίας και του κυνισμού που αποτέλεσε τη βάση της βαναυσότητας, ιδίως όταν αποκαλύπτεται πλήρως το νόημα του ίδιου του τίτλου του βιβλίου, όλα αυτά δίνουν ξεχωριστή δύναμη στην αφήγηση.

Η Ελισάβετ Χρονοπούλου

Η απουσία ευκολιών ως προς τη δραματικότητα, χωρίς αυτό να μειώνει τον πραγματικά σπαρακτικό χαρακτήρα των ίδιων των περιστατικών, δίνει περισσή δύναμη στην αφήγηση. Την ίδια στιγμή, η έμφαση στην αληθοφάνεια τονίζεται με την επιλογή να συμπεριληφθεί ως παράρτημα τα πρακτικά της υποτιθέμενης δίκης γύρω από το κεντρικό περιστατικό, που στηρίζονται πάνω σε πραγματικά πρακτικά δικών δωσίλογων και που επίσης αποτυπώνουν πλήρως το κλίμα της εποχής. Η συμπερίληψη και ενός ιστορικού δοκιμίου του Μενέλαου Χαραλαμπίδη επίσης βοηθά το αναγνώστη να κατανοήσει το ιστορικό πλαίσιο.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ιστορικό δοκίμιο καμουφλαρισμένο ως λογοτεχνία. Έχουμε να κάνουμε με ένα από τα καλύτερα πρόσφατα μυθιστορήματα, που δοκιμάζει να αναμετρηθεί με την ιστορία χωρίς να θυσιάζει τη λογοτεχνικότητα. Φαίνεται αυτό και στον τρόπο που χτίζει τους ήρωες, τον αφηγητή που βλέπει την ιστορία να ξεδιπλώνεται σαν πλέγμα ασφυκτικό από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει, τον άλλο αφηγητή, που είναι ο συντάκτης της αφήγησης για τα περιστατικά της Κατοχής αλλά και ο δράστης της εκδίκησης, και την σπαρακτική φιγούρα της νεαρής Αμαλίας, της νεαρής ΕΠΟΝίτισας, με τη Χρονοπούλου να επιλέγει να της δώσει όχι μόνο αφηγηματικό σχήμα αλλά και λόγο μέσα από τα ποιήματά της.

Και έτσι αυτό που μένει είναι μια ιστορία σπαρακτική και συνάμα το βάρος της ιστορίας, η επίγνωση ότι αυτή η ιστορία δεν ήταν «μεμονωμένο περιστατικό», ότι αυτή  η μυθοπλασία αναλογεί σε πλήθος άλλες ιστορίες, απωθημένες πια ίσως με δεδομένο ότι φεύγουν από τη ζωή οι γενιές με άμεσο βίωμα, και ξεχασμένες σε πρακτικά δικών και φακέλους σε αρχεία υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά όχι γι’ αυτό λιγότερο πραγματικές και τραυματικές, ιστορίες που κάποια στιγμή σε συναντούν και σε αφήνουν ποτέ. Ιστορίες που αποκτούν ίσως επικαιρότητα σήμερα όχι γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά γιατί αυτή η βαναυσότητα, μεταμφιεσμένη σε εθνικοφροσύνη (αυτή την «κολυμπήθρα του Σιλωάμ» για πλήθος εγκλήματα) εξακολουθεί να αποτελεί ορίζουσα της ελληνικής πραγματικότητας.

Γιατί η ιστορία δεν είναι ποτέ απλώς αυτά που έγιναν κάποτε. Είναι ταυτόχρονα το αποτύπωμα, η σκιά, το βάρος όλων εκείνων των αδικοχαμένων πριν από εμάς, όλων εκείνων των νεκρών, που εξακολουθούν να στοιχειώνουν τη μνήμη μας και που το αίτημά τους, η δική μας ανεξόφλητη οφειλή, είναι να μην μείνει αδικαίωτος ο θάνατός τους, αυτή τη «μυστική συμφωνία μεταξύ των γενεών» που αναφέρει κάπου ο Μπένγιαμιν.

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Η αδύνατη ειρήνευση
Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

