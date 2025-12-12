Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη
Language & Books 12 Δεκεμβρίου 2025

Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη με τίτλο ΗΔΗ ΤΑΧΥ από τις εκδόσεις Sestina

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι Ελληνοαιγυπτιακοί Μαγικοί Πάπυροι αποτελούν μία από τις πιο συναρπαστικές σελίδες της Αρχαίας Γραμματείας. Πρόκειται για ένα σύνολο από παπύρους από την Ελληνο-ρωμαϊκή Αίγυπτο, γραμμένοι κυρίως στα αρχαία ελληνικά αλλά και στην κοπτική και στη δημώδη αιγυπτιακή. Το corpus των κειμένων, που ήρθε στο φως μέσα από το εμπόριο αιγυπτιακών αρχαιοτήτων από το 1700 και μετά, σταδιακά εκδόθηκε με την πιο σημαντική έκδοση να είναι η δίτομη του Karl Preisedanz.

Οι πάπυροι περιλαμβάνουν ξόρκια, μαγικές συνταγές, προσευχές και επικλήσεις, με συχνή εμφάνιση μαγικών λέξεων. Σε κάποια σημεία θυμίζουν τους καταδεσμούς της ελληνικής αρχαιότητας. Αποτυπώνουν ταυτόχρονα τον έντονο θρησκευτικό συγκρητισμό στην Αίγυπτο της ελληνορωμαϊκής εποχής.

Πάνω από όλα, όμως, αποτυπώνουν μια βαθιά πίστη στη δύναμη που έχει η μαγική χρήση της γλώσσας, εκεί όπου η γλώσσα διεκδικεί να επικοινωνήσει με αυτό που είναι πέρα από τον λόγο, να πει ονόματα στα οποία το θείο (ή, συμμετρικά, το δαιμονικό) θα απαντήσει όντως, να κάνει πράγματα που δεν περιορίζονται στα στενάχωρα όρια της «επικοινωνίας».

Γι’ αυτό τον λόγο και η μαγική χρήση της γλώσσας είναι, επί της ουσίας, κάτι πολύ κοντινό στην ποιητική γλώσσα. Άλλωστε, και εκεί αυτό που κυριαρχεί ως πρόθεση, ομολογημένη ή μη μικρή σημασία έχει, είναι η πίστη στο ότι η γλώσσα, ως γραφή και ως λαλιά, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να διευκολύνει απλώς τις καθημερινές συναλλαγές.

Και είναι αυτός ο σύνδεσμος ανάμεσα στη μαγική γλώσσα και την ποιητική γλώσσα και τη δύναμή τους εξηγεί γιατί ο ποιητής Διονύσιος Καλιντέρης επιλέγει μια ιδιαίτερη ποιητική μορφή στη δεύτερη ποιητική συλλογή του, με τον τίτλο «Ήδη ταχύ» και τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «οδηγίες τελέσεως», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Sestina. Η ίδια η συλλογή είναι ένα ποιητικό πείραμα, αφού αποτελείται από την παράθεση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων από τη συλλογή των Ελληνοαιγυπτιακών Μαγικών Παπύρων, ουσιαστικά ένα ιδιότυπο cut-up, με επτά fragmenta του ίδιου του ποιητή.

Τα ίδια τα αποσπάσματα των αρχαίων μαγικών παπύρων υποβάλλουν εξαρχής τον αναγνώστη σε αυτό το ιδιαίτερο σύμπαν επικλήσεων σε θεούς και δαίμονες, μαγικών συνταγών, διατύπωσης επιθυμιών και πόθων (που όπως και στα μεταγενέστερα ξόρκια δεν περιορίζονται στην επιθυμία του άλλου, αλλά και στην επιθυμία καταστροφής του άλλου, εάν δεν ανταποκριθεί).

Πλάι σε αυτά τα αποσπάσματα των αρχαίων παπύρων, τα σπαράγματα του ίδιου του Καλιντέρη ακολουθούν την ίδια δομή της επίκλησης, με το επίδικο όμως να είναι – όπως και η ανθρώπινη επιθυμία άλλωστε – πολυεπίπεδο: «ξέφρενη μοίρα του παντός / με αγωνία ακροάζομαι το τραύλισμά σου / απ’ τα μεγάλα και αφανή / δεν έχω πείρα». Ούτως ή άλλως, το ίδιο το πεδίο της επιθυμίας παραμένει ένα πεδίο πολέμου: «να μοιραστούμε και αυτόν τον όλεθρο / το ποθεινό σφαγείο».

Την ίδια στιγμή, η αγωνία της ποιητικής γραφής στην αναμέτρησή της με το βάρος του χρόνου αποτυπώνεται ακριβώς ως αγωνία της επίκλησης: «αρμόζοντα φωνήματα ζητώ / και πάσχω // ονόματα βαρβαρικά απαγγέλλω / μήπως σωθώ». Άλλωστε, πέραν της ποίησης άλλο τι δεν έχει να κάνει προσφορά: «και άλλα δεν έχω τιμαλφή / τίποτα δεν έχω». Με τη σειρά της, η ποιητική επίκληση είναι αυτό που απομένει τελικά – «άλλη μέθοδος δεν είναι», γράφει χαρακτηριστικά – όταν «μονήρης και ανυπόδητος / προσέρχομαι / στης αγρυπνιάς την όψη».

Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που τελικά ο ποιητής στοχάζεται μέσα από την ποίηση την αναμέτρηση με το χρόνο, ως βίωμα, μοίρα και ιστορία, μια αναμέτρηση αναπόφευκτη αλλά και άνιση, καθώς «έχεις τον χρόνο άπλετο / και έχω τον χρόνο λιγοστό» αλλά και γιατί «η ιστορία η δική σου ένα παιχνίδι / σαλεμένο // κακοποιώντας τους αιώνες / και συνεχίζεις έτσι / βγάλε άκρη»).

Ωστόσο, θα ήταν λάθος, να θεωρήσουμε ότι ο τόνος είναι απλώς η μελαγχολία της αναγκαστικής ματαιοπονίας της επίκλησης: Το καταληκτικό απόσπασμα από τους μαγικούς παπύρους («γελάσαντος δε αυτού εγεννήθησαν θεοί επτά») αν μη τι άλλο αφήνει έναν πιο ανοιχτό ορίζοντα, την ώρα που το επιμετρικό παράθεμα από ένα κείμενο του αείμνηστου καθηγητή του ΑΠΘ Α.-Φ Χριστίδη απλώς υπογραμμίζει τη σχέση μαγικής και ποιητικής γλώσσας, υποδεικνύοντας ότι εν τέλει η ποίηση αποτελεί πάντα  όχι απλώς ένα καταφύγιο αλλά και τον χώρο όπου κάτι συν-τελείται, κάτι συμβαίνει, δικαιολογώντας έτσι και τον υπότιτλο της συλλογής («οδηγίες τελέσεως») πέραν από την απλή αναλογία με την μαγική τέλεση.

Η γραφή του Καλιντέρη, όπως αποτυπώνεται και στα αποσπάσματα που ήδη έχουμε παραθέσει, έχει αποκτήσει μια ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα. Η χαρακτηριστική λιτότητα που ήδη είχε αποτυπωθεί στην πρώτη του συλλογή (με τον αυτοειρωνικό τίτλο «Τα ευρισκόμενα», πάλι από τις εκδόσεις Sestina και που κυκλοφορεί σε δεύτερη τροποποιημένη έκδοση) τώρα αποκτά μια ακόμη μεγαλύτερη πυκνότητα νοήματος, ταιριαστή άλλωστε σε μια λειτουργία επίκλησης και τέλεσης, αλλά και μια αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν να αποτυπωθούν ως όντως έχουν, με τον απόλυτα ελάχιστο αριθμό λέξεων. Ακόμη και όλες οι αντηχήσεις που μπορεί κανείς να διακρίνει – ή να ψυχανεμιστεί – από την αρχαία γραμματεία, στον Σολωμό, τον Καβάφη ή τον Καρυωτάκη, παραμένουν πλήρως χωνεμένες και ενσωματωμένες. Και βέβαια ο διάλογος με το ποιητικό παρελθόν, εν προκειμένω τους μαγικούς παπύρους, δεν είναι απλώς μια υπόκλιση στην αγάπη του ποιητικού μοντερνισμού για τέτοιες πρακτικές αλλά και το πεδίο ενός γλωσσικού πειραματισμού που αξίζει να συνεχιστεί.

Γραφή της απαγγελίας αλλά και των πολλών αναγνώσεων, η ποίηση του Καλιντέρη διεκδικεί με αυτό το δεύτερο διάβημά της να αποτελέσει καλοδεχούμενο τμήμα του σύγχρονου λογοτεχνικού τοπίου. Και αναμφίβολα το καταφέρνει.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 6.30 μ.μ. ο Διονύσιος Καλιντέρης θα παρουσιάσει την ποιητική συλλογή του, συνεπικουρούμενος από τον Γιώργο Κοροπούλη, στο μπαρ Mingus (Σκουφά 52)

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Books
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis
Books 04.12.25

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εμβληματική αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
Ελλάδα 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»

Η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών με αίτημα την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης και την καταβολή αποζημιώσεων, ενώ οι μάρτυρες μίλησαν «κλίμα εκφοβισμού» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
Cancelled! 12.12.25

Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα

Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία επιχείρησε να συνδέσει την Τέιλορ Σουίφτ με ναζιστικά και ακροδεξιά σύμβολα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που αποκαλύπτει δίκτυο παραπληροφόρησης πίσω από χιλιάδες αναρτήσεις

Σύνταξη
Μπουκώρος – Εξεταστική: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος - Live η συνεδρίαση

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε live

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ μίλησε ενόψει του Λίβερπουλ - Μπράιτον και παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, όσο και στην μεγάλη επίδραση που έχει ο Μπάμπης Κωστούλας στην ομάδα του.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
Η διαδικασία 12.12.25

Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου έως το τέλος του χρόνου - Τι πρέπει να κάνετε

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως και τις 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου στα μέσα Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Από την Κυριακή 12.12.25

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κοντά τους 12.12.25

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – «Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής»
«Ένας αρχηγός» 12.12.25

«Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής» - Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της αγόρευσης, η εισαγγελέας φώτισε τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό - «Εγκληματική οργάνωση» η Χρυσή Αυγή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
