Χορηγός… γράπωσε τη Ριμπάκινα και αυτή του απομάκρυνε το χέρι (vid)

Το τουρνουά Eisenhower Cup είχε μόλις τελειώσει στην Καλιφόρνια και η Έλενα Ριμπάκινα με τον Τέιλορ Φριτζ είχαν υπερασπιστεί τον τίτλο τους, κατακτώντας ξανά το τρόπαιο στο μικτό. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο αντιπρόεδρος της χορηγού εταιρίας (Eisenhower Health), Ντέιβιντ Ρένκερ κατέβηκε στο κορτ για να παραδώσει στους δύο αθλητές την επιταγή νίκης, ύψους 200.000 δολαρίων.

Ωστόσο, ο Αμερικανός δεν θέλησε να μείνει εκεί. Σε μία κίνηση που προκάλεσε τουλάχιστον την αμηχανία όλων, άπλωσε το χέρι για να πιάσει την 26χρονη αθλήτρια από τη μέση κατά τη διάρκεια της πόζας για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Αμέσως όμως, η τενίστρια από το Καζακστάν -κάτοχος του Australian Open- απομάκρυνε με το χέρι της το χέρι του χορηγού, φροντίζοντας να το κάνει όσο πιο διακριτικά μπορούσε, ενώ παράλληλα φρόντισε να… ρίξει και μια κοφτή ματιά προς το μέρος του, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων…

Το όλο περιστατικό βεβαίως, καταγράφηκε από την τηλεοπτική κάμερα και ήδη κάνει το γύρο των social media.

Δείτε τι συνέβη με τη Ριμπάκινα