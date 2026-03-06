sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
Χορηγός… γράπωσε τη Ριμπάκινα και αυτή του απομάκρυνε το χέρι (vid)
Άλλα Αθλήματα 06 Μαρτίου 2026, 09:26

Χορηγός… γράπωσε τη Ριμπάκινα και αυτή του απομάκρυνε το χέρι (vid)

Χορηγός θεώρησε ότι μια επιταγή 200.000 δολαρίων θα του εξασφάλισε τουλάχιστον μια... αγκαλιά στη μέση, ωστόσο η Έλενα Ριμπάκινα είχε εντελώς διαφορετική άποψη.

Σύνταξη
Το τουρνουά Eisenhower Cup είχε μόλις τελειώσει στην Καλιφόρνια και η Έλενα Ριμπάκινα με τον Τέιλορ Φριτζ είχαν υπερασπιστεί τον τίτλο τους, κατακτώντας ξανά το τρόπαιο στο μικτό. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο αντιπρόεδρος της χορηγού εταιρίας (Eisenhower Health), Ντέιβιντ Ρένκερ κατέβηκε στο κορτ για να παραδώσει στους δύο αθλητές την επιταγή νίκης, ύψους 200.000 δολαρίων.

Ωστόσο, ο Αμερικανός δεν θέλησε να μείνει εκεί. Σε μία κίνηση που προκάλεσε τουλάχιστον την αμηχανία όλων, άπλωσε το χέρι για να πιάσει την 26χρονη αθλήτρια από τη μέση κατά τη διάρκεια της πόζας για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Αμέσως όμως, η τενίστρια από το Καζακστάν -κάτοχος του Australian Open- απομάκρυνε με το χέρι της το χέρι του χορηγού, φροντίζοντας να το κάνει όσο πιο διακριτικά μπορούσε, ενώ παράλληλα φρόντισε να… ρίξει και μια κοφτή ματιά προς το μέρος του, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων…

Το όλο περιστατικό βεβαίως, καταγράφηκε από την τηλεοπτική κάμερα και ήδη κάνει το γύρο των social media.

Δείτε τι συνέβη με τη Ριμπάκινα

Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Κόσμος
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!

Με το «παράθυρο» ότι τα αντικείμενα που έριξαν οι οπαδοί της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΑΕΚ. Το ίδιο… βιολί και με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ!

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Ημιτελικός Κυπέλλου 05.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Νέες απειλές Τραμπ 06.03.26 Upd: 08:59

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης - «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο», λέει το Ιράν

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

