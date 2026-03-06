Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Editorial 06 Μαρτίου 2026, 09:13

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι τι σήμαινε σάτιρα σε αυτή τη χώρα. Τον βιτριολικό τρόπο που στηλιτεύονταν πρωθυπουργοί και υπουργοί, ακόμη και του διαμετρήματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Τις γελοιογραφίες σε βάρος τους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τότε που τις διάβαζαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, τις επιθεωρήσεις που τους σατίριζαν και τους γελοιοποιούσαν, τους δίσκους του Χάρρυ Κλυνν κ.λπ.. Θυμάμαι ότι τα έβλεπα και σκεφτόμουν, «πώς μπορούν μετά να περπατούν στον δρόμο», όταν έχουν δεχτεί τέτοια σάτιρα;

Όμως, μια χαρά μπορούσαν να βγαίνουν και να συνεχίζουν την πολιτική τους δράση και να μην επηρεάζονται. Όπως δεν ίδρωνε το αυτί τους όταν άκουγαν βαριούς πολιτικούς χαρακτηρισμούς από τους αντιπάλους τους ή έβλεπαν «ξύλινους τίτλους» που σχεδόν τους έβριζαν. «Εφιάλτη» είχε αποκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ο Ανδρέας Παπανδρέου, και όμως δεν θυμάμαι ο πρώτος να έκανε μήνυση για εξύβριση.

Μάλιστα, όχι μόνο δεν είχαν κανένα πρόβλημα με το να είναι αντικείμενο σκληρής κριτικής ή σκληρής σάτιρας, ακόμη και εμφανώς κακόβουλης, αλλά πάντα ευχαριστούσαν τους γελοιογράφους.

Δεν το έκαναν γιατί ήταν «υπεράνω». Όπως και όλοι μας προφανώς θύμωναν μέσα τους. Όμως, αντιλαμβάνονταν ότι η πολιτική περιλαμβάνει την κριτική και τη σάτιρα και την ειρωνεία και την πολεμική ακόμη και με «βαριές κουβέντες». Και ήταν διατεθειμένοι να την υποστούν γιατί σέβονταν τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού.

Κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του Άδωνι Γεωργιάδη. Που δήλωσε ότι θα κάνει μήνυση και αγωγή σε βάρος του Λάκη Λαζόπουλου και του Mega Channel.

Και αυτό γιατί ο Λάκης Λαζόπουλος, ο καλλιτέχνης που καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο συνεχίζει την παράδοση της ελληνικής πολιτικής σάτιρας στη χώρα, του έκανε κριτική. Με τον δικό του τρόπο. Αυτό που τον έχει κάνει έναν από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες της χώρας μας. Με την ίδια αυστηρότητα που έχει μιλήσει ο Λαζόπουλος και για άλλους πολιτικούς.

Δηλαδή, ο Άδωνις Γεωργιάδης θεωρεί ότι είναι ποινικό αδίκημα και λόγος να εισπράξει αποζημίωση το γεγονός ότι του ασκείται κριτική, ότι τον σατιρίζουν, ότι δείχνουν βίντεο με τις ανακολουθίες του.

Δηλαδή, ο Άδωνις Γεωργιάδης θεωρεί ποινικό αδίκημα τη σάτιρα και την κριτική. Και δεν αναγνωρίζει την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, – γιατί ο Λαζόπουλος πρώτα από όλα είναι ένας καλλιτέχνης.

Με τον ίδιο τρόπο που πριν από λίγες μέρες περίπου υποσχέθηκε ότι την επόμενη φορά που θα συναντήσει δυναμικές διαμαρτυρίες από συνδικαλιστές θα υποβάλει μηνύσεις.

Είναι σαφές ότι αυτές οι πρακτικές είναι επικίνδυνες, ιδίως εάν εκπροσωπούν την κυβερνητική γραμμή. Γιατί θέλουν να φιμώσουν φωνές και να επιβάλουν ότι θα ακούγεται μόνο το κυβερνητικό αφήγημα.

Η δημοκρατία ανασαίνει μόνο μέσα στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της κριτικής. Ακόμη και όταν αυτή φτάνει σε «υπερβολές», έχει «σκληρή γλώσσα» για τα πολιτικά πρόσωπα, και καταφεύγει και στη σάτιρα.

Ιδίως όταν μιλάμε για «δημόσια πρόσωπα» και ανθρώπους που έχουν εξουσία. Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν  είναι «απλός πολίτης». Είναι υπουργός. Έχει εξουσία. Οι πράξεις του έχουν επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων, συνολικά της κοινωνίας. Δεν είναι «ιδιωτικές υποθέσεις». Γι’ αυτό το λόγο και οφείλει να δέχεται την κριτική και την πολεμική και τη σάτιρα.

Σε τελική ανάλυση ελευθερία του λόγου δεν σημαίνει να λέμε πράγματα που αρέσουν στην εξουσία. Ελευθερία του λόγου σημαίνει να λέμε πράγματα που δεν αρέσουν την εξουσία, που τη θυμώνουν, που την κάνουν έξω φρενών.

Και ας μη γελιόμαστε. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν αντιδρά έτσι επειδή «θίχτηκε», ούτε επειδή αισθάνθηκε «συκοφαντημένος». Αντιδρά έτσι γιατί ξέρει ότι αυτά που λέει ο Λαζόπουλος, τα λένε και οι πολίτες. Γιατί στα μάτια πολλών ανθρώπων είναι υπεύθυνος για τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί δεν έχει ξεχαστεί η μακρά θητεία του στην Ακροδεξιά. Και επειδή τώρα έχει μπόλικη φιλοδοξία τον ενοχλεί να του «χαλάνε την εικόνα». Τον ενοχλεί που ο δημοφιλέστερος κωμικός τον σατιρίζει και αυτό γίνεται στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι της χώρας.

Μόνο που τι να κάνουμε; Έτσι είναι η δημοκρατία. Και εάν δεν του αρέσει η δημοκρατία και η ελευθερία της έκφρασης, τουλάχιστον ας βγει να το πει ευθέως.

Γιατί καλή η πλάκα, καλή η συμπεριφορά τρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει επιλέξει, καλή η υπεράσπιση και εκμετάλλευση της χυδαίας «Ομάδας Αλήθειας», καλή η προσπάθεια να αποσπάσει από παντού «θετική δημοσιότητα» και να το παίζει θύμα της άδικης υποκινούμενης αντίδρασης των αριστερών και του «κομμουνιστικού κινδύνου», αλλά με κάποια πράγματα δεν παίζουμε. Ή τουλάχιστον, δεν θα έπρεπε να παίζουμε…

Σε τελική ανάλυση, ούτως ή άλλως, έχουμε το πρόβλημα του πώς η κρατική διαφήμιση και δαπάνη έχει χειραγωγηθεί με διάφορους τρόπους ώστε να διαμορφωθεί ένα φιλοκυβερνητικό «μηντιακό οικοσύστημα», με επίμονη αναπαραγωγή της κυβερνητικής προπαγάνδας και άφθονο λιβάνισμα στους κυβερνητικούς υπουργούς.

Εάν πρόκειται πλάι σε όλα αυτά τα προβλήματα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε προληπτική λογοκρισία και διώξεις σε βάρος της ελεύθερης έκφρασης, ας το ξέρουμε. Μόνο που αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ακριβώς δημοκρατία…

Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Βίντεο 06.03.26
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική Γραμματεία 06.03.26
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Λουλούδια στα πόδια 06.03.26
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Στην Κατερίνη 06.03.26
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

Βίντεο 06.03.26
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

On Field 06.03.26
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Βίντεο 06.03.26
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Νέες απειλές Τραμπ 06.03.26 Upd: 09:26
Νέες απειλές Τραμπ 06.03.26 Upd: 09:26

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό - 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
