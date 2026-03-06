ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Οι αυθεντικές υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστικές διαδρομές της Ελλάδας, που απευθύνονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους ταξιδιώτες, αναδείχθηκαν με τη συμμετοχής της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας στο 6ο ετήσιο συνέδριο του εξειδικευμένου φορέα Adventure Travel Networking (ATN), που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και στο οποίο συμμετείχαν 150 επαγγελματίες του κλάδου και δημοσιογράφοι.

Στόχος ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας, ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά, η οποία καταγράφει ήδη μία αξιοσημείωτη ανοδική τάση προς τη χώρα μας.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 117,9%, ήτοι 117,2 χιλ. ταξιδιώτες, και οι εισπράξεις ανήλθαν σε 83,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το 2025 έκλεισε ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από την Βρετανία αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 4,89 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 18,5%,φθάνοντας τα 3,75 δισ. ευρώ.

Κυριαρχούν ευρωπαϊκές επιλογές στις τάσεις της αγοράς για το 2026

Το συνέδριο άνοιξε με παρουσίαση τάσεων της αγοράς για το 2026, όπου καταγράφηκε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του κλάδου. Ως προς τους προορισμούς, κυριαρχούν ευρωπαϊκές επιλογές όπως Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα, ενώ ισχυρή παρουσία έχουν και προορισμοί όπως Μαρόκο, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Κόστα Ρίκα, Τανζανία, Ινδία και Νεπάλ. Αύξηση παρουσιάζει η δημοτικότητα για ομαδικά ταξίδια (+10%) και για self-guided ταξίδια (+3,5%), ενώ τα tailor-made εμφανίζουν μείωση (-13%).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε συζήτηση για αναδυόμενους προορισμούς και σύγχρονες τάσεις, όπως ταξίδια χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τουρισμό παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού, ταξίδια εμπνευσμένα από κινηματογραφικές/τηλεοπτικές παραγωγές (set-jetting). Με μεγαλύτερη δυναμική ξεχωρίζουν τα ταξίδια που σχεδιάζονται με φυσιολατρικές και πλήρως βιωματικές εμπειρίες, ενώ ακολουθούν ο τουρισμός με επίκεντρο την τοπική κοινότητα, οι αυτοκαθοδηγούμενες πεζοπορικές εμπειρίες, αλλά και θεματικές προτάσεις όπως γαστρονομικές διαδρομές και εμπειρίες ευεξίας.

Σε ό,τι αφορά στις κρατήσεις παρατηρείται συρρίκνωση της χρονικής περιόδου των κρατήσεων, καθώς 35% δηλώνουν ότι κλείνουν πιο κοντά στην αναχώρηση και 46% last minute.

Ενίσχυση του brand «Ελλάδα» ως προορισμού πολυθεματικών εμπειριών

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με networking μεταξύ των συμμετεχόντων, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της ποικιλομορφίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με τη συμμετοχή της αναπληρώτριας προϊσταμένης, Άντζελας Τζίφα. Στις συναντήσεις με επαγγελματίες και εκπροσώπους ΜΜΕ, αναδείχθηκαν αυθεντικές υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστικές διαδρομές, προωθώντας συνεργασίες, που υποστηρίζουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά της επισκεψιμότητας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Στο περιθώριο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επαφές και συναντήσεις, με προβολή θεματικών εμπειριών σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του brand «Ελλάδα» ως προορισμού μοναδικών και πολυθεματικών εμπειριών, με προβολή λιγότερο γνωστών περιοχών και προτάσεων «off the beaten track» για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους ταξιδιώτες.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού (περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά).