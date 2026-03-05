Προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας προερχόμενο από το Άμπου Ντάμπι, το οποίο μεταφέρει 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 19:27 το βράδυ στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας. Έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς επιβατών που απομακρύνθηκαν από τις «κόκκινες» ζώνες της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσα στους επιβάτες, γονείς, συγγενείς και συνοδοί αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ-18 του Άρη, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι, μετά την ακύρωση της αναχώρησης πτήσεων από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον πρέσβη στο Ντουμπάι ο οποίος πραγματικά με το που επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία, εντυπωσιάστηκα γιατί μετά ο ίδιος μας πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την ανθρωπιά που έδειξε και πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρέσβη», είπε συγγενής επαναπατρισμένου.

«Πέντε μέρες δεν είχαμε κοιμηθεί», λέει ένας από τους συγγενείς των επαναπατρισθέντων, που περίμενε να υποδεχτεί τον γιο του και την νύφη του. Πέντε μέρες που λείπανε τα παιδιά δεν κοιμηθήκαμε, το μυαλό μας ήταν συνέχεια εκεί».

Οι επαναπατριζόμενοι Έλληνες μόλις αποβιβαστούν από το αεροσκάφος θα μεταφερθούν με πούλμαν για αποβίβαση στην Ακαδημίας 1, στο κέντρο της Αθήνας.

Με αγκαλιές και φιλιά και τη φράση «τέλος καλό, όλα καλά» υποδέχθηκαν συγγενείς έξω από την 112 ΠΜ της Ελευσίνας τους επαναπατρισθέντες Έλληνες. Στις πρώτες τους δηλώσεις ανέφεραν ότι έζησαν δύσκολες στιγμές και ευχήθηκαν να λήξει το συντομότερο η κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Πολλές φορές αναγκαστήκαμε και πήγαμε στο καταφύγιο. Δεν θέλω να έρθουν ξανά τέτοιες στιγμές πουθενά στον κόσμο», είπε Έλληνας που επέστρεψε. Στο αεροδρόμιο οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν «πνίγηκαν» στις αγκαλιές των συγγενών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2026 οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού 162 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα:

93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, που οργανώθηκε με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες μεταφέρθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, με τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.

27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.