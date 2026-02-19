Πώς οι μάσκες της πανδημίας μπορεί να μείωσαν τα εμφράγματα

Οι μάσκες που όλοι φορέσαμε στη διάρκεια της πανδημίας φαίνεται πως δεν μας προστάτευσαν μόνο από την Covid-19. Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη στην Ιαπωνία, οι μάσξες ενδέχεται να μείωσαν και τον κίνδυνο για ορισμένα είδη εμφράγματος που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο European Heart Journal, επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, εστιάζει στη ρύπανση από PM2,5, αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο κάτω των 20 μικρομέτρων, τα οποία εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια.

Η έκθεση στα σωματίδια αυτά μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, οξειδωτικό στρες και δυσλειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, καταστάσεις που ανεβάζουν τον κίνδυνο εμφράγματος.

Πριν και μετά

Η ομάδα του Μασανόμπου Ίσι, ερευνητή του Πανεπιστημίου του Κουμαμότο, εξέτασε μετρήσεις για τις συγκεντρώσεις PM2,5, καθώς και δεδομένα από δεδομένα από εθνική βάση δεδομένων για τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Συνολικά 270.091 νοσηλείες για έμφραγμα καταγράφηκαν σε όλη την Ιαπωνία από 2012 ως το 2022.

Η ανάλυση έδειξε ότι, πριν από την πανδημία, κάθε αύξηση της συγκέντρωσης των PM2,5 κατά 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα συνδεόταν με αύξηση του κινδύνου εμφράγματος κατά περίπου 10%.

Πολύ μεγαλύτερη, κατά περίπου 30%, ήταν η αύξηση του κινδύνου για ένα συγκεκριμένο είδος εμφράγματος (MINOCA), το οποίο εκδηλώνεται σε άτομα χωρίς απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών.

Ωστόσο, μετά τον Απρίλιο του 2020, όταν η Ιαπωνία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όλοι άρχισαν να φορούν μάσκες, η στατιστική σύνδεση ανάμεσα στα PM2,5 και το έμφραγμα MINOCA περιορίστηκε και δεν ήταν πια στατιστικά σημαντική.

Η μείωση του κινδύνου στην πανδημική περίοδο υπολογίζεται στο 5,6%. Το νούμερο ακούγεται μικρό, μεταφράζεται όμως σε πολλά περιστατικά που θεωρητικά αποφεύχθηκαν σε έναν πληθυσμό 123 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αντίθετα, ο κίνδυνος για τη συχνότερη μορφή εμφράγματος, η οποία εκδηλώνεται σε άτομα με στεφανιαία νόσο, δεν έδειξε να περιορίζεται την περίοδο της πανδημίας.

Η μελέτη δεν αρκεί πάντως για να αποδείξει ότι οι μάσκες ήταν όντως η αιτία της μείωσης του κινδύνου. Θεωρητικά, η προστατευτική δράση θα μπορούσε να οφείλονται σε άλλες προληπτικές συμπεριφορές ή άλλους παράγοντες που δεν εξετάστηκαν.

Όπως γράφουν οι ερευνητές, «η παρατηρούμενη μείωση του κινδύνου MINOCA μετά την πανδημία COVID-19 υποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις δημόσιας υγείας για τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση ενδέχεται να μειώνουν τους καρδιαγγειακούς κινδύνους, ιδίως σε συγκεκριμένους υπότυπους οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου».

Η ερευνητική ομάδα τονίζει ότι η χρήση μάσκας, και ειδικά μάσκας υψηλής προστασίας, είναι καλή ιδέα σε περιόδους αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.