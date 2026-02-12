newspaper
Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Ελλάδα 12 Φεβρουαρίου 2026, 11:37

Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
Spotlight

Η «Αθηνά», όπως έχει ονομαστεί ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, έφτασε σήμερα (12/2) στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Η «Αθηνά» που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και η κεφαλή της αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Το περίφημο breakthrough -που έγινε υπό τους ήχους του Break On Through (to the Other Side) των The Doors- σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης σήραγγας για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, με την κεφαλή του μηχανήματος να αποκαλύπτεται μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού.

300 εργαζόμενοι και 3.393 δακτύλιοι σκυροδέματος

Όπως τονίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, το επίτευγμα της κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM δεν περιορίστηκε μόνο στη διάνοιξη, καθώς ο τελευταίας γενιάς μετροπόντικας κατασκεύαζε ταυτόχρονα τη σήραγγα τοποθετώντας τσιμεντένιους δακτυλίους ανά ενάμιση μέτρο προόδου.

Μέχρι τη στιγμή που η «Αθηνά» έφτασε στον προορισμό της, οι 300 εργαζόμενοι που δούλευαν σε βάρδιες όλο το 24ωρο τοποθέτησαν συνολικά 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος, καλύπτοντας τις περιοχές Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Μετρό

Έφτασε ο μετροπόντικας Αθηνά στον Ευαγγελισμό

Η επόμενη μέρα για την «Αθηνά» και η πορεία της «Νίκης»

​Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της, η «Αθηνά», η οποία έχει μήκος 100 μέτρων, πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί και να βγει στην επιφάνεια προκειμένου να αποθηκευτεί, παραμένοντας έτοιμη για μελλοντικά έργα.

Την ίδια ώρα, η προσοχή στρέφεται στον δεύτερο μετροπόντικα, τη «Νίκη», η οποία ακολουθεί αντίθετη πορεία από το άλσος Βεΐκου. Η «Νίκη» έχει ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας το 42% της δικής της διαδρομής των 7,5 χιλιομέτρων, και συνεχίζει την πορεία της από την πλατεία Κυψέλης προς τα Δικαστήρια και τα Εξάρχεια, με τελικό προορισμό επίσης τον Ευαγγελισμό. ​

Στελέχη της «Ελληνικό Μετρό» υπογράμμισαν ότι «η έλευση της Αθηνάς στον Ευαγγελισμό αποτελεί το σημαντικότερο ορόσημο για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας». Σε ό,τι αφορά τα επόμενα στάδια, τόνισαν πως «μετά το breakthrough και την απομάκρυνση του μηχανήματος, το βάρος θα πέσει πλέον στην κατασκευή των σταθμών» που θα εξυπηρετούν τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

