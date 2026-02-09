Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα σε διάφορους τομείς της Κολομβίας εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων που την έπληξαν, γεγονός ασυνήθιστο αυτήν την περίοδο της χρονιάς, σύμφωνα με απολογισμό που έγινε γνωστός χθες Κυριακή από ανακοινώσεις επίσημων πηγών (Φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @infobaecolombia).

Οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις αυξήθηκαν κατά 64% και πλέον τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο στη χώρα

🌧️📢#Nación | A nivel nacional 16 departamentos tienen diversas afectaciones por la ola invernal, las autoridades nacionales mantienen operativos de emergencia y llamados de prevención. 🔴 En vivo por: 👉🏻 https://t.co/oeZQpX1NJ1 📲 pic.twitter.com/0LcVTRgebU — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 9, 2026

Ψυχρό μέτωπο κινούμενο από το βόρειο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου έφθασε στον τομέα της Κολομβίας στην Καραϊβική και αύξησε τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις κατά 64% και πλέον τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο στη χώρα, σύμφωνα με το κολομβιανό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IDEAM), το οποίο επισήμανε πως το φαινόμενο εγγράφεται στο πλαίσιο «της κλιματικής κρίσης».

Οι αρχές ανέφεραν χθες ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δυο τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης την Παρασκευή στον δήμο Μαγιάμα, στον νομό Ναρίνιο (νοτιοδυτικά), καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και ροές λάσπης που κάλυψαν σπίτια.

#IMPACTANTE. Viviendas cubiertas completa/ por las inundaciones denido a las fuertes lluvias que azotan el dpto/Córdoba. Las crecientes de los ríos Sinú y San Jorge mantienen en alerta a las comunidades de varias regiones que han tenido que refugiarse en los techos de las casas. pic.twitter.com/YTvMr4ve8a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 8, 2026

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος μετά την κατολίσθηση (…) που δυστυχώς προκάλεσε επτά θανάτους, δυο τραυματισμούς, κατέστρεψε πέντε σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε η αυτοδιοίκηση του νομού αυτού, που γειτονεύει με τον Ισημερινό.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την αυτοδιοίκηση εικονίζει πελώρια κατολίσθηση λάσπης, μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κατοίκους.

«Τα έχασαν όλα»

«Εχουμε πολλές πληγείσες οικογένειες που αληθινά τα έχασαν όλα», ανέφερε ο Ραμίρο Βελάσκες, υπεύθυνος για καταφύγιο αυτοχθόνων στον δήμο Μαγιάμα, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTVC.

El crítico panorama que dejan las lluvias en Colombia: en Córdoba, más de 40 familias están entre corrientes y barro tras el desbordamiento de varios ríos. Además, otros 15 departamentos están viviendo emergencias. Siga la señal de Noticias Caracol 👉 https://t.co/MKujzxx3Kx pic.twitter.com/uOSJ1psSHw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 9, 2026

Η κολομβιανή υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD) έκανε λόγο από την πλευρά της την Πέμπτη για τουλάχιστον έξι νεκρούς και χιλιάδες πληγέντες εξαιτίας του κύματος των ακραίων καιρικών φαινομένων: τέσσερις νεκρούς στην κοιλάδα Κάουκα (ανατολικά) και άλλους δυο στη Μαγδαλένα (βόρεια). Αλλοι τρεις άνθρωποι αγνοούνταν στην Κόρδοβα (βόρεια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ