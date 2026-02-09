newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
in
Δύο συμφωνίες και ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον ενεργειακό κόμβο στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Φεβρουαρίου 2026, 08:08

Δύο συμφωνίες και ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον ενεργειακό κόμβο στην Ελλάδα

Αναμένονται εξελίξεις σε υδρογονάνθρακες και Κάθετο Διάδρομο στο τελευταίο 20ήμερο του Φεβρουαρίου

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Οι εξελίξεις στην ενέργεια είναι δυναμικές. Και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο. Με δύο ορόσημα να αναζωπυρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ενέργεια. Και να μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο.

Στην ενέργεια έρχονται δύο deal κι ένα γεωπολιτικής σημασίας ραντεβού στην Ουάσιγκτον. Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και με τις ευλογίες… των ΗΠΑ η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα ώστε να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Ενέργεια: Η υπογραφή της συμφωνίας με Chevron στην Αθήνα

Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, λοιπόν, αναμένεται να αφιχθούν στην Αθήνα υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής Chevron ώστε να υπογράψουν με την ηγεσία, υπό τον Σταύρο Παπασταύρου, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) τις συμβάσεις παραχώρησης στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Εταίρος της Chevron είναι η HELLENiQ ENERGY και η συνολική έκταση των τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών που θα ερευνήσουν υπολογίζεται σε 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι συμβάσεις μέχρι τον Μάρτιο θα υποβληθούν στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστούν και να κυρωθούν.

Τα τέσσερα θαλάσσια μπλοκ

Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για την εκτέλεση των σεισμικών ερευνών. Στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς θα πρέπει να έχει εγκριθεί το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης, όπως προβλέπει το ενιαίο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026. Οι σεισμικές έρευνες εκτιμάται ότι θα λάβουν χώρα προς το τέλος της χρονιάς με αρχές του 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός δεν θα μείνει μόνο στην Αθήνα. Οι πληροφορίες θέλουν στελέχη της Chevron να επισκέπτονται και τη Λιβύη και την Τουρκία. Η επέκταση της δραστηριότητας της στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σηματοδοτεί και το ενδιαφέρον του αμερικανικού παράγοντα για την ενίσχυση της γεωπολιτικής επιρροής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης

Η Ελλάδα μετά τις συμφωνίες που υπογράφηκαν τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, από την ATLANTIC των AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την εισαγωγή αμερικανικού LNG και τη διακίνηση του μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο, διεκδικεί την άρση εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου των αγωγών

Τα κοιτάσματα της περιοχής, ενεργά και προς διερεύνηση, αναμένεται να αποτελέσουν τη νέα πηγή εφοδιασμού της Ευρώπης μετά το τέλος από το 2027 των εισαγωγών φυσικού αερίου στις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε. με Κανονισμό απαγορεύει σταδιακά από το 2027 την διακίνηση του καυσίμου που ελέγχει το Κρεμλίνο.

Το ραντεβού για την ενέργεια στην Ουάσιγκτον

Πριν την ανακάλυψη όμως επαρκών κοιτασμάτων φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την αντικατάσταση του ρωσικού ορυκτού καύσιμου με το άφθονο LNG που παράγουν αμερικανικές εταιρείες.

Ο Κάθετος Διάδρομος, το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου των χωρών της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, είναι μία πύλη που θέλουν οι ΗΠΑ να ανοίξει προκειμένου να διακινείται το αμερικανικό φυσικό αέριο στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης.

Ο Λευκός Οίκος, όπως αποκάλυψε ο Joshua Volz συγκαλεί για τις 24 Φεβρουαρίου μίνι υπουργική σύνοδο των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου με τη συμμετοχή και εταιρειών προκειμένου να εξετάσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την άρση των εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομο

Η Ελλάδα μετά τις συμφωνίες που υπογράφηκαν τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, από την ATLANTIC των AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την εισαγωγή αμερικανικού LNG και τη διακίνηση του μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο, διεκδικεί την άρση εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου των αγωγών.

Το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου, όπως δείχνουν και οι τελευταίες δηλώσεις από την Αθήνα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου αλλά και του Joshua Volz Special Envoy for Global Energy Integration, του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, είναι στην ολοκληρωμένη λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ

Οι τελευταίες δημοπρασίες που έγιναν τον Δεκέμβριο και πριν από λίγες ημέρες για τη δέσμευση χωρητικότητας ποσοτήτων LNG προκειμένου να καλυφθούν ενεργειακές ανάγκες χωρών της Βαλκανικής και της Ουκρανίας ήταν άγονες. Το ενδιαφέρον ήταν από μηδαμινό ως ισχνό. Κάτι που πυροδότησε και τη δριμεία κριτική του Αλέξανδρου Εξάρχου (AKTOR) στις Βρυξέλλες, ενώ ανάλογες αιχμές άφησε και ο Παπασταύρου μιλώντας για «παιδικές ασθένειες». Η Κομισιόν, σύμφωνα με όσα της καταλογίζουν δεν έχει τρέξει το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να διεξαχθούν με σύνομο τρόπο οι διαγωνισμοί. Έτσι οι traders δεν μπήκαν καν στη διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

Στις 24 Φεβρουαρίου, στη σύνοδο των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, όπου θα μετέχουν και εταιρείες, μεταξύ αυτών και η ATLANTIC, αναμένεται νέο deal από την εταιρεία των AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ο Λευκός Οίκος, όπως αποκάλυψε ο Joshua Volz συγκαλεί για τις 24 Φεβρουαρίου μίνι υπουργική σύνοδο των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου με τη συμμετοχή και εταιρειών προκειμένου να εξετάσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την άρση των εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομο.

Σχετική παρέμβαση έκανε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το νέο deal στην ενέργεια από την ATLANTIC

Στις 24 Φεβρουαρίου, στη σύνοδο των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, όπου θα μετέχουν και εταιρείες, μεταξύ αυτών και η ATLANTIC, αναμένεται νέο deal από την εταιρεία των AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου με συνέντευξη του στο Reuters ανήγγειλε την επικύρωση μίας συμφωνίας στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Η ATLANTIC βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξασφάλιση αμερικανικού LNG όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου

Η συμφωνία αφορά έως και 15 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) LNG ετησίως για 20 χρόνια με στόχο τον εφοδιασμό της νότιας Ευρώπης.

Οι συνομιλίες, όπως αναφέρει το δημοσιογραφικό πρακτορείο, έρχονται καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως οδός διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη καθώς η ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG και αυξάνοντας την πίεση στις κυβερνήσεις για να αποφύγουν να βρεθούν σε έλλειψη.

Οι μπίζνες με το LNG

Η ενέργεια και συγκεκριμένα η αγορά της ανατολικής Ευρώπης ανοίγει μεγάλες μπίζνες για το αμερικανικό LNG. Αξίζει να τονιστεί ότι οι χώρες του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου του δικτύου των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας καταναλώνουν περί τα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι προβλέψεις για το 2030 δείχνουν κατανάλωση 68 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ουσιαστικά σε πέντε χρόνια θα απαιτηθούν περί τα 18 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ την ίδια στιγμή από το 2028, οπότε και θα απαγορευτεί το ρωσικό αέριο, θα προκύψουν επιπλέον ανάγκες 15 με 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου.

Πηγή: ot.gr

