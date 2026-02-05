Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
5+1 Επιτραπέζια παιχνίδια για βραδιές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 05 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

5+1 Επιτραπέζια παιχνίδια για βραδιές στο σπίτι

Μετά την περίοδο των γιορτών, που όσο να ‘ναι κουράζουν, και με τον χειμωνιάτικο καιρό τι καλύτερο από βραδιές με επιτραπέζια; Τίποτα!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι πάντα μια εξαιρετική επιλογή για να περάσεις όμορφα στο σπίτι. Ο βαρύς χειμώνας αλλά και η κόπωση των γιορτών μάς έχουν κάνει όλους να θέλουμε πιο χαλαρή και cozy διασκέδαση. Πέρα από βραδιές με ταινίες τα επιτραπέζια είναι η λύση για περάσεις καλά και να ενεργοποιήσεις την σκέψη και την φαντασία σου! Σου έχουμε προτάσεις τόσο για οικογενειακά παιχνίδια που παίζονται και με παιδιά αλλά και πιο ενήλικες προτάσεις!

  1. AS Games Επιτραπέζιο Παιχνίδι Μυστήρια στο Πεκίνο

Αρχίζουμε τις προτάσεις με ένα οικογενειακό παιχνίδι, παίζεται από δύο έως και έξι παίκτες από οκτώ ετών και πάνω. Για λάτρεις των μυστηρίων και των ντετέκτιβ! Αυτό το παιχνίδι θα σε ταξιδέψει στο Πεκίνο όπου θα πρέπει να συνδράμεις το αρχηγό της αστυνομίας και να λύσεις το μυστήριο! Μετά από μια σειρά από περίεργα περιστατικά που έχουν συμβεί στους δρόμους της Κίνας, ο αρχηγός της αστυνομίας σε χρειάζεται για να εξιχνιάσεις τα μυστήρια. Επισκέψου τα σημεία-κλειδιά για την έρευνα και μάζεψε τα απαραίτητα στοιχεία. Κρυπτογραφημένα μηνύματα, ειδικές κάρτες και ανακρίσεις είναι λίγα από αυτά που θα ζήσεις περιπλανώμενος από το παλάτι μέχρι την ψαραγορά στο Πεκίνο! Μην σταματήσεις μέχρι να ανακαλύψεις τον ένοχο!

  1. AS Games Επιτραπέζιο Παιχνίδι Τικ Τακ Μπουμ

Ένα παιχνίδι σκέψης και ταχύτητας! Για δύο παίκτες και πάνω. Σε κάνει να σκέφτεσαι, ανεβάζει την αδρεναλίνη και υπόσχεται πολλή διασκέδαση! Κρατάς την βόμβα και σηκώνεις μια κάρτα, πρέπει να πεις μια λέξη που περιέχει τα γράμματα της κάρτας για να μπορέσεις να πετάξεις την βόμβα στον επόμενο παίχτη! Ζήσε στιγμές τρέλας με το εκρηκτικό επιτραπέζιο παιχνίδι λέξεων που θα «ανατινάξει» τη διασκέδαση!

  1. AS Επιτραπέζιο Κάστρα & Πολιορκητές

Ένα ιστορικό παιχνίδι επέστρεψε! Διάλεξε ανάμεσα στους Νάνους και τα Γκόμπλιν στήσε ένα κάστρο για να προστατέψεις τους μαχητές σου και πάρε θέση μάχης!

Το διαχρονικό παιχνίδι στρατηγικής «Κάστρα & Πολιορκητές» επέστρεψε πιο ανανεωμένο και διασκεδαστικό! Ένα απλό οικογενειακό παιχνίδι στρατηγικής για δύο παίκτες με διάρκεια περίπου μισής ώρας για κάθε γύρο. Χτίσε το κάστρο σου και ετοιμάσου για τις πιο επικές αναμετρήσεις!

  1. Κάισσα Kingsburg – Οι Άνθρωποι του Βασιλιά

Μένουμε σε μεσαιωνικό στυλ αλλά περνάμε σε πιο ενήλικα επιτραπέζια. Για δύο μέχρι πέντε παίκτες και με κάθε παιχνίδι να διαρκεί από ενενήντα λεπτά μέχρι δύο ώρες. Το επιτραπέζιο περιέχει: 1 ταμπλό, 5 φύλλα επαρχιών (διπλής όψεως), 15 ζάρια παικτών, 6 μπόνους ζάρια, 60 δείκτες υλικών, 120 δείκτες κτιρίων, 10 δείκτες κυβερνήτη, 20 δείκτες στρατιωτών, 25 κάρτες εχθρών, 30 δείκτες στρατού του βασιλιά, 24 κάρτες κυβερνήτη. Παιχνίδι στρατηγικής στο οποίο ο Βασιλιάς Τράιτους αναθέτει στους έμπιστους κυβερνήτες του, εσένα και την παρέα σου, να προφυλάξουν τις συνοριακές επαρχίες από τις επιδρομές των εχθρών. Για να πετύχετε, πρέπει να πείσετε τους συμβούλους του βασιλιά να σας βοηθήσουν. Μόνο ένας κυβερνήτης μπορεί να γίνει αποδεκτός στο Βασιλικό Συμβούλιο, ποιος θα είναι αυτός;

  1. Επιτραπέζιο Fiesta De Los Muertos

Οι νεκροί επιστρέφουν στον κόσμο των ζωντανών μέσα από το επιτραπέζιο παιχνίδι Fiesta De Los Muertos. Ένα πρωτότυπο παιχνίδι συνεργασίας που συνδυάζει τη φαντασία με την αφαιρετική σκέψη, προκαλώντας άφθονη διασκέδαση και γέλια! Ένα συνεργατικό παιχνίδι με γρήγορους γύρους των δεκαπέντε λεπτών για τέσσερις έως επτά παίκτες. Κάθε παίκτης τραβάει μια κάρτα με έναν χαρακτήρα που τον κρατά μυστικό, γράφει κρυφά στη νεκροκεφαλή το όνομα του χαρακτήρα και μία λέξη που σχετίζεται με αυτόν και περνά τον πίνακα με τη νεκροκεφαλή στον επόμενο παίκτη. Ο επόμενος παίκτης βλέπει μόνο τη λέξη, τη σβήνει και σημειώνει μία άλλη που σχετίζεται με αυτήν που διάβασε. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 4 φορές με αποτέλεσμα η αρχική «περιγραφή» του χαρακτήρα να αλλάξει 4 φορές. Στο τέλος του παιχνιδιού, όλοι οι χαρακτήρες θα αποκαλυφθούν και θα τοποθετηθούν δίπλα στις νεκροκεφαλές. Οι νεκροκεφαλές παραμένουν κλειστές και φαίνεται μόνο η τελευταία λέξη που γράφτηκε από τους παίκτες. Οι παίκτες πρέπει να ταιριάξουν κάθε χαρακτήρα με τη λέξη που βλέπουν γραμμένη σε κάθε νεκροκεφαλή χωρίς να συζητούν μεταξύ τους.

  1. The Couple Game

Bonus πρόταση ένα απολύτως ενήλικο παιχνίδι με κάρτες! Κάθε γύρος κρατάει 45 λεπτά και είναι ιδανικό για ζευγάρια που θέλουν να εμπλουτίσουν την ερωτική τους ζωή! Στη συσκευασία υπάρχουν δύο τράπουλες, μια για εκείνον και μια για εκείνη. Υπάρχουν 2 ειδών κάρτες, η Προσταγή και το Δίλλημα. Ο καθένας διαβάζει τι λέει η κάρτα στον άλλον εναλλάξ, η προσταγή είναι μια πρόταση για το τι πρέπει να κάνει ο άλλος, ενώ το δίλλημα δίνει την επιλογή στον παίχτη να διαλέξει την συνέχεια. Τις κάρτες «ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ» διαβάζει ο άντρας και τις κάρτες «ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ» διαβάζει η γυναίκα. Το παιχνίδι έχει δύο τρόπους παιξίματος που σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε και να περάσετε υπέροχα! Προσταγή ή Δίλλημα; Η επιλογή δική σου και ετοιμάσου να υποστείς τις συνέπειες!

Καλή διασκέδαση!

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Τα Νέα της Αγοράς 03.02.26

Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός καρδιολόγος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από την EACVI ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς με Εξαιρετική Καριέρα» και μιλά για τη διεθνή διάκριση, την εκπαίδευση και το όραμά του για το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης

Σύνταξη
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και έτοιμων σοβάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύνταξη
Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της

Το 2026, η εταιρεία γιορτάζει μια διαδρομή που εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία, με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της και σε υπεύθυνες πρακτικές που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον χρόνο

Σύνταξη
