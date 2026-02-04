newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνα: Συνελήφθησαν δύο δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν διαφθορά τοπικού αξιωματούχου – Καταδίκη από τη RSF
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:05

Κίνα: Συνελήφθησαν δύο δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν διαφθορά τοπικού αξιωματούχου – Καταδίκη από τη RSF

Πολλά μέσα ενημέρωσης στην Κίνα και οι RSF επεσήμαναν ότι πρόκειται για τους δημοσιογράφους Λιου Χου και Γου Γινγκζιάο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) καταδίκασαν σήμερα τη σύλληψη δύο ανεξάρτητων Κινέζων δημοσιογράφων, ένας εκ των οποίων είναι γνωστός ερευνητής ρεπόρτερ, αφού δημοσίευσαν άρθρο στο οποίο αναφέρονταν στη διαφθορά ενός τοπικού αξιωματούχου στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η έρευνα έχει διαγραφεί από το WeChat

Η μη κυβερνητική οργάνωση επεσήμανε ότι οι δημοσιογράφοι Γου Γινγκζιάο και Λιου Χου, ο οποίος έγινε γνωστός πριν περισσότερο από μία δεκαετία όταν αποκάλυψε τη διαφθορά υψηλόβαθμων προσώπων στην Κίνα, συνελήφθησαν την Κυριακή στην επαρχία Σετσουάν.

Η αστυνομία της Τσενγκντού, πρωτεύουσας της Σετσουάν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος ενός 50χρονου άνδρα με το όνομα Λιου, ενός 34χρονου άνδρα με το όνομα Γου και άλλων οι οποίοι φέρονται να «διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες» και να επιδόθηκαν σε «παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Αν και οι κινεζικές αρχές δεν ανέφεραν τα πλήρη ονόματά τους, πολλά κινεζικά μέσα ενημέρωσης και οι RSF επεσήμαναν ότι πρόκειται για τους Λιου Χου και Γου Γινγκζιάο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Οι αστυνομικές αρχές της Τσενγκντού δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι δημοσιογράφοι δημοσιοποίησαν την έρευνά τους στις 29 Ιανουαρίου

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αφού στις 29 Ιανουαρίου οι δύο δημοσιογράφοι δημοσίευσαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης WeChat έρευνα στην οποία κατηγορούσαν για διαφθορά τον Που Φαγιού, γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην κομητεία Πουζιάνγκ της επαρχίας Σετσουάν.

Έκτοτε η έρευνα έχει διαγραφεί από το WeChat.

Ο Λιου εργαζόταν ως ερευνητής δημοσιογράφος στην εφημερίδα New Express. Συνελήφθη το 2013 από την αστυνομία του Πεκίνου αφού οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι «κατασκεύαζε και διέδιδε φήμες». Αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 364 ημέρες υπό κράτηση, σύμφωνα με τους RSF.

Η Αλεξάντρα Μπιελακόφσκα, αρμόδια των RSF για την περιοχή Ασίας- Ειρηνικού, δήλωσε ότι η σύλληψη των δύο δημοσιογράφων υπογραμμίζει «το περιοριστικό και εχθρικό» περιβάλλον για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Κίνα.

«Ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση στο κινεζικό καθεστώς αντί να ακολουθεί τον δρόμο της εξομάλυνσης των σχέσεων, ο οποίος απλώς διευκολύνει την περαιτέρω καταστολή και επιτρέπει στις αρχές να συνεχίσουν να στοχοθετούν αξιόπιστους δημοσιογράφους», τόνισε.

Ηγέτες πολλών χωρών – από τη Νότια Κορέα, ως τον Καναδά, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία—πραγματοποίησαν τους τελευταίους μήνες επίσημες επισκέψεις στην Κίνα με στόχο την βελτίωση των σχέσεων με το Πεκίνο εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Η Κίνα βρέθηκε στην 178η θέση μεταξύ 180 χωρών στην κατάταξη των RSF για την ελευθερία του Τύπου το 2025. Η ΜΚΟ επισημαίνει ότι η Κίνα είναι η χώρα που φυλακίζει τους περισσότερους δημοσιογράφους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Πολύνεκρο τροχαίο 04.02.26

Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο