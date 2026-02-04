Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ

Μια μεγάλη ανατροπή πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ζελέζνιτσαρ επικρατώντας με 3-1 σετ (25-15, 17-25, 22-25, 26-28), και πήρε την πρόκριση ως καλύτερη τρίτη των ομίλων για τα πλέι οφ του CEV Champions League γυναικών.

Οι Ερυθρόλευκες, που παρατάχθηκαν στη Σερβία χωρίς την βασική του πασαδόρο, Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο, μπορεί να βρέθηκαν πίσω στα σετ, όμως έφεραν… τούμπα την αναμέτρηση και πήραν μια τεράστια νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ζελέζνιτσαρ να τρέχει ένα επιμέρους 6-1, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε μειώνοντας σε 6-5, ενώ λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 9-9 και 10-10. Ωστόσο κάπου εκεί οι Σέρβες πέτυχαν εννέα πόντους, έναντι ενός των Ερυθρόλευκων για το 19-11. Η ελληνική ομάδα μείωσε σε 19-14, αλλά οι γηπεδούχες πήραν το πρώτο σετ για το 1-0 με το 25-15.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με το… πόδι στο γκάζι φτάνοντας γρήγορα-γρήγορα στο 13-3, ένα σερί 6-0 όμως από την πλευρά της Ζελέζνιτσαρ, έβαλε ξανά στη διεκδίκηση του σετ τις Σέρβες. Οι Ερυθρόλευκες διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση στη συνέχεια και βρέθηκαν στο 20-12. Το νερό είχε μπει στο… αυλάκι και ο ελληνικός σύλλογος, κάνοντας το 25-17, ισοφάρισε σε 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν πραγματικά εντυπωσιακό με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη. Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που είχε το προβάδισμα φτάνοντας στο 11-10, ενώ λίγο αργότερα έτρεξε ένα επιμέρους 5-1 για το 16-11. Οι Σέρβες κατάφεραν να μπουν ξανά στη διεκδίκηση του σετ μειώνοντας σε 21-20, αλλά οι Ερυθρόλευκες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ψύχραιμες φτάνοντας στο 25-22 και παίρνοντας προβάδισμα με 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά και βρέθηκε στο +5 με το 10-5. Η Ζελέζνιτσαρ μείωσε σε 15-14, ενώ λίγο αργότερα οι δύο ομάδες πήγαν στα ίσα με το 20-20. Κάπου εκεί οι Σέρβες έκαναν το 23-20, ενώ λίγο αργότερα είχαν σετ πόιντ με 24-23. Οι Ερυθρόλευκες όμως έδειξαν την ποιότητά τους και έκαναν την ανατροπή για πάρουν τη νίκη με το 28-26.