Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
Εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της Ζελέζνιτσαρ πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Γ’ ομίλου παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ του CEV Champions League
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
- Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία - Έλαβε έγκριση από την FDA
Μια μεγάλη ανατροπή πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ζελέζνιτσαρ επικρατώντας με 3-1 σετ (25-15, 17-25, 22-25, 26-28), και πήρε την πρόκριση ως καλύτερη τρίτη των ομίλων για τα πλέι οφ του CEV Champions League γυναικών.
Οι Ερυθρόλευκες, που παρατάχθηκαν στη Σερβία χωρίς την βασική του πασαδόρο, Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο, μπορεί να βρέθηκαν πίσω στα σετ, όμως έφεραν… τούμπα την αναμέτρηση και πήραν μια τεράστια νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ζελέζνιτσαρ να τρέχει ένα επιμέρους 6-1, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε μειώνοντας σε 6-5, ενώ λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 9-9 και 10-10. Ωστόσο κάπου εκεί οι Σέρβες πέτυχαν εννέα πόντους, έναντι ενός των Ερυθρόλευκων για το 19-11. Η ελληνική ομάδα μείωσε σε 19-14, αλλά οι γηπεδούχες πήραν το πρώτο σετ για το 1-0 με το 25-15.
Στο δεύτερο σετ η εικόνα άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με το… πόδι στο γκάζι φτάνοντας γρήγορα-γρήγορα στο 13-3, ένα σερί 6-0 όμως από την πλευρά της Ζελέζνιτσαρ, έβαλε ξανά στη διεκδίκηση του σετ τις Σέρβες. Οι Ερυθρόλευκες διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση στη συνέχεια και βρέθηκαν στο 20-12. Το νερό είχε μπει στο… αυλάκι και ο ελληνικός σύλλογος, κάνοντας το 25-17, ισοφάρισε σε 1-1.
Το τρίτο σετ ήταν πραγματικά εντυπωσιακό με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη. Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που είχε το προβάδισμα φτάνοντας στο 11-10, ενώ λίγο αργότερα έτρεξε ένα επιμέρους 5-1 για το 16-11. Οι Σέρβες κατάφεραν να μπουν ξανά στη διεκδίκηση του σετ μειώνοντας σε 21-20, αλλά οι Ερυθρόλευκες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ψύχραιμες φτάνοντας στο 25-22 και παίρνοντας προβάδισμα με 2-1 στα σετ.
Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά και βρέθηκε στο +5 με το 10-5. Η Ζελέζνιτσαρ μείωσε σε 15-14, ενώ λίγο αργότερα οι δύο ομάδες πήγαν στα ίσα με το 20-20. Κάπου εκεί οι Σέρβες έκαναν το 23-20, ενώ λίγο αργότερα είχαν σετ πόιντ με 24-23. Οι Ερυθρόλευκες όμως έδειξαν την ποιότητά τους και έκαναν την ανατροπή για πάρουν τη νίκη με το 28-26.
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
- Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
- Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
- Ίντερ – Τορίνο 2-1: Αγχωτική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για τους Νερατζούρι
- Λουτσέσκου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, δεν κρίθηκε τίποτα» – Τι είπε για πιθανή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
- Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
- Άρης: Στο Μεξικό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χουάρες ο Μόντσου
- Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις