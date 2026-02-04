Υδραϊκός – Ολυμπιακός 8-22: Με άνεση στο Final-4 οι «ερυθρόλευκοι»

Στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Πάτρα, το διήμερο 27-28/2, έκλεισε θέση η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας νίκησαν με 22-8 τον Υδραϊκό, ως τυπικά φιλοξενούμενοι στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για το νοκ άουτ ματς των «8» και εξασφάλισαν με άνεση το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα… εύκολο μεσημέρι στον Πειραιά και μετέτρεψε σε «παράσταση για έναν ρόλο» τον προημιτελικό, αφού προηγήθηκε με 13-2 στο ημίχρονο (3-13), ενώ ξέφυγε ακόμα και με +16 (6-22), φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση στη νίκη-πρόκριση επί του Υδραϊκού.

Υπενθυμίζεται, ότι το περασμένο Σάββατο (31/1), η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς έδωσε ένα ακόμα ματς με τον Υδραϊκό στο Παπαστράτειο, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 και επικράτησε με 17-11.

Τα δεκάλεπτα: 2-6, 1-7, 3-7, 2-2

Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 2, Σιαμάς 1, Λεμπέσης, Χατζηκυριακάκης 1, Δίπλαρος, Αντζιτς 1, Καραγιάννης, Μασμανίδης 2, Τσαταλιός, Μαυρωτάς, Βλάσσης, Γιαννάρας, Καλαϊτζής 1, Σιούτης

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης 1, Ζαλάνκι 3, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 2, Λυκούδης, Αραπίδης, Πούρος 3, Μάρκογλου 2