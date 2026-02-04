sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Υδραϊκός – Ολυμπιακός 8-22: Με άνεση στο Final-4 οι «ερυθρόλευκοι»
Αθλητισμός & Σπορ 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:51

Υδραϊκός – Ολυμπιακός 8-22: Με άνεση στο Final-4 οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Υδραϊκό και προκρίθηκε στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο των ανδρών.

Σύνταξη
Στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Πάτρα, το διήμερο 27-28/2, έκλεισε θέση η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας νίκησαν με 22-8 τον Υδραϊκό, ως τυπικά φιλοξενούμενοι στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για το νοκ άουτ ματς των «8» και εξασφάλισαν με άνεση το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα… εύκολο μεσημέρι στον Πειραιά και μετέτρεψε σε «παράσταση για έναν ρόλο» τον προημιτελικό, αφού προηγήθηκε με 13-2 στο ημίχρονο (3-13), ενώ ξέφυγε ακόμα και με +16 (6-22), φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση στη νίκη-πρόκριση επί του Υδραϊκού.

Υπενθυμίζεται, ότι το περασμένο Σάββατο (31/1), η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς έδωσε ένα ακόμα ματς με τον Υδραϊκό στο Παπαστράτειο, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 και επικράτησε με 17-11.

Τα δεκάλεπτα: 2-6, 1-7, 3-7, 2-2

Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 2, Σιαμάς 1, Λεμπέσης, Χατζηκυριακάκης 1, Δίπλαρος, Αντζιτς 1, Καραγιάννης, Μασμανίδης 2, Τσαταλιός, Μαυρωτάς, Βλάσσης, Γιαννάρας, Καλαϊτζής 1, Σιούτης

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης 1, Ζαλάνκι 3, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 2, Λυκούδης, Αραπίδης, Πούρος 3, Μάρκογλου 2

Markets
BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
