Συνταγή: Κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες

Είναι ένα κλασικό πιάτο, νόστιμο και χορταστικό, που αγαπάνε μικροί και μεγάλοι, Και το κυριότερο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος για να ετοιμαστεί, όπως φάνηκε από τη συνταγή που έφτιαξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες.

Με μια σημαντική σημείωση: είναι μια συνταγή που ετοιμάζεται τσακ μπαμ σε air fryer. Αν δεν έχετε ακολουθήστε το παραδοσιακό ψήσιμο.

Τα υλικά

2 στήθη κοτόπουλου

100 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

2 αυγά

100 γρ. γαλέτα

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.γ. σκόρδο

αλάτι

πιπέρι

Για τη σάλτσα

400 γρ. κονκασέ

1 λευκό κρεμμύδι

αλάτι

πιπέρι

1 κ.σ. καστανή ζάχαρη

15 φύλλα βασιλικού

60 ml ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

300 γρ. baby πατάτες

100 γρ. μοτσαρέλα

150 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

Η διαδικασία

Ξεκινάμε και φτιάχνουμε μια απλή και αρωματική κόκκινη σάλτσα, για να την έχουμε έτοιμη.

Συνεχίζουμε με το πανάρισμα του κοτόπουλου.

Παίρνουμε τα κομμάτια και τα περνάμε κατά σειρά από: αλεύρι, αυγό και φρυγανιά.

Στη συνέχεια τα βάζουμε στη θήκη του air fryer, τα αλείφουμε λίγο με τη σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει, προσθέτουμε την παρμεζάνα από πάνω και τα ψήνουμε.

Τέλος παίρνουμε τις baby πατάτες, τις χαράζουμε, τις αλείφουμε με αρωματισμένο βούτυρο (έχουμε προσθέσει λίγο σκόρδο και δεντρολίβανο) και τις ψήνουμε κι αυτές στο air fryer.