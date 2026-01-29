Συνταγή: Κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες
Μια συνταγή που γίνεται στο τσακ μπαμ, αρκεί να έχετε air fryer.
- Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας – Η πρώτη του 2026 στις ΗΠΑ
- Just Eat: Λανσάρει βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για παραγγελίες φαγητού
- ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
Είναι ένα κλασικό πιάτο, νόστιμο και χορταστικό, που αγαπάνε μικροί και μεγάλοι, Και το κυριότερο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος για να ετοιμαστεί, όπως φάνηκε από τη συνταγή που έφτιαξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες.
Με μια σημαντική σημείωση: είναι μια συνταγή που ετοιμάζεται τσακ μπαμ σε air fryer. Αν δεν έχετε ακολουθήστε το παραδοσιακό ψήσιμο.
Τα υλικά
2 στήθη κοτόπουλου
100 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
2 αυγά
100 γρ. γαλέτα
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
1 κ.γ. σκόρδο
αλάτι
πιπέρι
Για τη σάλτσα
400 γρ. κονκασέ
1 λευκό κρεμμύδι
αλάτι
πιπέρι
1 κ.σ. καστανή ζάχαρη
15 φύλλα βασιλικού
60 ml ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο
300 γρ. baby πατάτες
100 γρ. μοτσαρέλα
150 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
Η διαδικασία
Ξεκινάμε και φτιάχνουμε μια απλή και αρωματική κόκκινη σάλτσα, για να την έχουμε έτοιμη.
Συνεχίζουμε με το πανάρισμα του κοτόπουλου.
Παίρνουμε τα κομμάτια και τα περνάμε κατά σειρά από: αλεύρι, αυγό και φρυγανιά.
Στη συνέχεια τα βάζουμε στη θήκη του air fryer, τα αλείφουμε λίγο με τη σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει, προσθέτουμε την παρμεζάνα από πάνω και τα ψήνουμε.
Τέλος παίρνουμε τις baby πατάτες, τις χαράζουμε, τις αλείφουμε με αρωματισμένο βούτυρο (έχουμε προσθέσει λίγο σκόρδο και δεντρολίβανο) και τις ψήνουμε κι αυτές στο air fryer.
- «Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
- Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
- Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
- Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
- Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του, το συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού
- Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
- Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
- Πρόγραμμα-φωτιά σε Ελλάδα και Champions League: Ο Ολυμπιακός και ένας δύσκολος Φλεβάρης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις