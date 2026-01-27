HELLO!: Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα
Όλα όσα θα διαβάσουμε στο νέο HELLO!, το πιο glamorous περιοδικό.
Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:
Η Κατερίνα Γερονικολού μιλά για την επαγγελματική πορεία και τις φιλοδοξίες της και δηλώνει: «Ο γάμος δεν είναι το μοναδικό μονοπάτι για δύο ερωτευμένους ανθρώπους».
Οικογένεια Μπέκαμ: Οι πρώτοι τριγμοί στην εικόνα τους μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του γιου τους, Μπρούκλιν.
Δημήτρης Κίτσος: Ο ηθοποιός αποκαλύπτει τι του δίνει κίνητρο και τονίζει ότι στο παιχνίδι της υποκριτικής θέλει να είναι παρών.
Βαλεντίνο Γκαραβάνι: Αφιέρωμα στον μετρ της υψηλής ραπτικής.
Μόδα και ομορφιά για τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του χειμώνα!
HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
