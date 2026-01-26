Νέα πλατφόρμα σεμιναρίων Ψυχολογίας: PSYCHOLOGY MASTERY

Μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα PSYCHOLOGY MASTERY διαθέτει πάνω από 100 επιμορφωτικά σεμινάρια ψυχολογίας συνδυάζοντας επιστημονική γνώση, πρακτική εφαρμογή και διαδραστική κοινότητα.

Η πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς, όσο και σε άτομα που επιθυμούν προσωπική ανάπτυξη και πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή. Υπάρχουν εξειδικευμένες θεματικές για κάθε ομάδα.

Ψυχολογία με πρακτική εφαρμογή

Σε αντίθεση με την αποσπασματική πληροφόρηση που κυριαρχεί στο διαδίκτυο, τα σεμινάρια του psychologymastery.gr εστιάζουν στη χρήσιμη, εφαρμόσιμη ψυχολογία, προσφέροντας γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα στη δουλειά, στις σχέσεις και στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η θεματολογία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ζητημάτων, όπως:

άγχος και στρες

διάθεση, δυσθυμία και κατάθλιψη

παιγνιοθεραπεία

σχέσεις συντροφικότητας και οικογένεια

ψυχικό τρύμα

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

γονεϊκότητα και παιδοψυχολογία

κακοποίηση και εξαρτήσεις

χαρακτήρας, προσωπικότητα και ναρκισσισμός

ψυχοθεραπεία και ψυχική υγεία

Διαδραστική κοινότητα και συνεχιζόμενη επιμόρφωση

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η διαδραστική κοινότητα, όπου τα μέλη έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, συζήτησης και ουσιαστικής συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία.

Το PSYCHOLOGY MASTERY φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο επιμόρφωσης στην ψυχολογία, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες για επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και πρακτική καθοδήγηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα στο www.psychologymastery.gr