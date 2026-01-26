Νέα πλατφόρμα σεμιναρίων Ψυχολογίας: PSYCHOLOGY MASTERY
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η διαδραστική κοινότητα
- Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε – Απολογούνται σήμερα οι δύο τελευταίοι
- Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
- Γάζα: «Περιορισμένο και μόνο για πεζούς» το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα, λέει το Ισραήλ
- ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο του Μέιν
Μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα PSYCHOLOGY MASTERY διαθέτει πάνω από 100 επιμορφωτικά σεμινάρια ψυχολογίας συνδυάζοντας επιστημονική γνώση, πρακτική εφαρμογή και διαδραστική κοινότητα.
Η πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς, όσο και σε άτομα που επιθυμούν προσωπική ανάπτυξη και πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή. Υπάρχουν εξειδικευμένες θεματικές για κάθε ομάδα.
Ψυχολογία με πρακτική εφαρμογή
Σε αντίθεση με την αποσπασματική πληροφόρηση που κυριαρχεί στο διαδίκτυο, τα σεμινάρια του psychologymastery.gr εστιάζουν στη χρήσιμη, εφαρμόσιμη ψυχολογία, προσφέροντας γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα στη δουλειά, στις σχέσεις και στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Η θεματολογία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ζητημάτων, όπως:
- άγχος και στρες
- διάθεση, δυσθυμία και κατάθλιψη
- παιγνιοθεραπεία
- σχέσεις συντροφικότητας και οικογένεια
- ψυχικό τρύμα
- αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
- γονεϊκότητα και παιδοψυχολογία
- κακοποίηση και εξαρτήσεις
- χαρακτήρας, προσωπικότητα και ναρκισσισμός
- ψυχοθεραπεία και ψυχική υγεία
Διαδραστική κοινότητα και συνεχιζόμενη επιμόρφωση
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η διαδραστική κοινότητα, όπου τα μέλη έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, συζήτησης και ουσιαστικής συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία.
Το PSYCHOLOGY MASTERY φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο επιμόρφωσης στην ψυχολογία, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες για επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και πρακτική καθοδήγηση.
Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα στο www.psychologymastery.gr
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
- Κακοκαιρία: Ανοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων
- Με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός: Ο Λεβαδειακός έχει τις διπλάσιες πιθανότητες για τα play offs (pic)
- Ισπανικός Εμφύλιος: Το πνεύμα της αντιλογίας, ο ολέθριος ρόλος του χρυσού
- Ένας στους 4 Βρετανούς ανησυχεί ότι θα απολυθεί λόγω τεχνητής νοημοσύνης
- Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε – Απολογούνται σήμερα οι δύο τελευταίοι
- Τη μέρα που ο Ντέμης Ρούσσος απήχθη από τη Χεζμπολάχ και κατέληξε όμηρος στον Λίβανο
- Το όνειρο, ο εφιάλτης, η αναγέννηση: Ο Μάρκους Ράσφορντ και μια ιδιαίτερη ιστορία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις