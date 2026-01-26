Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα πλατφόρμα σεμιναρίων Ψυχολογίας: PSYCHOLOGY MASTERY
Τα Νέα της Αγοράς 26 Ιανουαρίου 2026, 09:00

Νέα πλατφόρμα σεμιναρίων Ψυχολογίας: PSYCHOLOGY MASTERY

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η διαδραστική κοινότητα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα PSYCHOLOGY MASTERY διαθέτει πάνω από 100 επιμορφωτικά σεμινάρια ψυχολογίας συνδυάζοντας επιστημονική γνώση, πρακτική εφαρμογή και διαδραστική κοινότητα.

Η πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς, όσο και σε άτομα που επιθυμούν προσωπική ανάπτυξη και πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή. Υπάρχουν εξειδικευμένες θεματικές για κάθε ομάδα.

Ψυχολογία με πρακτική εφαρμογή

Σε αντίθεση με την αποσπασματική πληροφόρηση που κυριαρχεί στο διαδίκτυο, τα σεμινάρια του psychologymastery.gr εστιάζουν στη χρήσιμη, εφαρμόσιμη ψυχολογία, προσφέροντας γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα στη δουλειά, στις σχέσεις και στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η θεματολογία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ζητημάτων, όπως:

  • άγχος και στρες
  • διάθεση, δυσθυμία και κατάθλιψη
  • παιγνιοθεραπεία
  • σχέσεις συντροφικότητας και οικογένεια
  • ψυχικό τρύμα
  • αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
  • γονεϊκότητα και παιδοψυχολογία
  • κακοποίηση και εξαρτήσεις
  • χαρακτήρας, προσωπικότητα και ναρκισσισμός
  • ψυχοθεραπεία και ψυχική υγεία

Διαδραστική κοινότητα και συνεχιζόμενη επιμόρφωση

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η διαδραστική κοινότητα, όπου τα μέλη έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, συζήτησης και ουσιαστικής συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία.

Το PSYCHOLOGY MASTERY φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο επιμόρφωσης στην ψυχολογία, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες για επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και πρακτική καθοδήγηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα στο www.psychologymastery.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κοινωνία
Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Αποθήκευση Ενέργειας
MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σύνταξη
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;

Ως κομβικές αντιμετωπίζουν στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες αποκαλύψεις του In για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν τη «θεσμική» διαδρομή που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2022, ενόψει και της εξέτασης της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
Μπάσκετ 26.01.26

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Έξυπνα τεχνάσματα 26.01.26

Φαεινές ιδέες για να εκτονώσουμε τον σκύλο στο σπίτι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Fizz 26.01.26

Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της - Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
Μπάσκετ 26.01.26

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85, σε μία βραδιά που ο Στεφ Κάρι έδωσε σόου ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Σύνταξη
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο