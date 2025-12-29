Υποβρύχιο βίντεο ενός… πιγκουίνου – Τι κατέγραψε η κάμερα
Με τη βοήθεια μίας μικρής κάμερας που στερεώθηκε στη ράχη ενός πιγκουίνου, επιστήμονες εξασφάλισαν εντυπωσιακά πλάνα
Ουκρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Vernadsky στην Ανταρκτική δημοσίευσαν υποβρύχιες εικόνες… που τραβήχτηκαν από έναν πιγκουίνο.
Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή GPS και μια μικροσκοπική κάμερα που είχαν στερεωθεί στη ράχη του, κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής βουτούν, κυνηγούν κριλ, απελευθερώνουν αέρα από κάτω από τα φτερά τους για υδροδυναμική πλεύση και κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό όπως τα πουλιά σε πτήση.
Το βίντεο αποτυπώνει τους πραγματικούς χρόνους χωρίς επιτάχυνση. Δείχνει επίσης πώς οι πιγκουίνοι περιποιούνται το φτέρωμά τους ενώ κολυμπούν — μια συμπεριφορά ζωτικής σημασίας για τη μόνωση και την ταχύτητα.
Αυτή η έρευνα, σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, βοηθά στην επικύρωση των δεδομένων GPS και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.
Δείτε το βίντεο
Ukrainian scientists from the Vernadsky Research Base in Antarctica just released incredible underwater footage — filmed by a penguin.
Using a GPS tracker and a tiny camera safely attached to its back, they captured how these subantarctic penguins dive, hunt krill, release air… pic.twitter.com/4O3G9K1Ozr
— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 28, 2025
