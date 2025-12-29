science
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Υποβρύχιο βίντεο ενός… πιγκουίνου – Τι κατέγραψε η κάμερα
Περιβάλλον 29 Δεκεμβρίου 2025 | 11:03

Υποβρύχιο βίντεο ενός… πιγκουίνου – Τι κατέγραψε η κάμερα

Με τη βοήθεια μίας μικρής κάμερας που στερεώθηκε στη ράχη ενός πιγκουίνου, επιστήμονες εξασφάλισαν εντυπωσιακά πλάνα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ουκρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Vernadsky στην Ανταρκτική δημοσίευσαν υποβρύχιες εικόνες… που τραβήχτηκαν από έναν πιγκουίνο.

Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή GPS και μια μικροσκοπική κάμερα που είχαν στερεωθεί στη ράχη του, κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής βουτούν, κυνηγούν κριλ, απελευθερώνουν αέρα από κάτω από τα φτερά τους για υδροδυναμική πλεύση και κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό όπως τα πουλιά σε πτήση.

Το βίντεο αποτυπώνει τους πραγματικούς χρόνους χωρίς επιτάχυνση. Δείχνει επίσης πώς οι πιγκουίνοι περιποιούνται το φτέρωμά τους ενώ κολυμπούν — μια συμπεριφορά ζωτικής σημασίας για τη μόνωση και την ταχύτητα.

Αυτή η έρευνα, σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, βοηθά στην επικύρωση των δεδομένων GPS και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.

Δείτε το βίντεο

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο
Περιβάλλον 26.12.25

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνάντησε την πολιτική αδράνεια σε μια χρονιά έντονης κλιματικής κρίσης - Ενώ τα ακραία φαινόμενα σάρωναν τον πλανήτη, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάστηκαν σκληρά

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Ελλάδα 29.12.25

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Άρης: Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη

Ο Μπουσαΐντ αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ ο Ρέγες συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και χαφ.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29.12.25

«Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια - Θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα» λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Σύνταξη
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ελλάδα 29.12.25

Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Η τραγωδία σημειώθηκε σε απόκρημνη πλαγιά στα Βαρδούσια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους τέσσερις ορειβάτες, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Σύνταξη
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 – Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης
Ελλάδα 29.12.25 Upd: 11:56

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του Μετρό - Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης

Ο συρμός του μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Εθνική Άμυνα» μετά από βλάβη - Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
