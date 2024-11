Πιγκουίνος μπέρδεψε την άμμο με χιόνι και βρέθηκε… στην Αυστραλία

Από την Ανταρκτική στην Αυστραλία βρέθηκε ένας αυτοκρατορικός πιγκουίνος. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι κολύμπησε μία απόσταση 3,435 χλμ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ταξίδι που έχει καταγραφεί ποτέ για έναν αυτοκρατορικό πιγκουίνο στην άγρια ​​φύση.

«Έφτασε υποσιτισμένος στην παραλία Ocean στη Δυτική Αυστραλία», σύμφωνα με δήλωση του Τμήματος Βιοποικιλότητας, Διατήρησης και Αξιοθέατων της Αυστραλίας (DBCA), που εστάλη στο CNN.

Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «παραμένει στη φροντίδα ενός εκπαιδευμένου και εγγεγραμμένου τοπικού φροντιστή άγριας ζωής». Η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Belinda Cannell, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, δήλωσε στο ABC News της Αυστραλίας ότι ο πιγκουίνος μπορεί να ακολούθησε ένα ρεύμα βόρεια από την Ανταρκτική.

«Ακολουθούν ρεύματα όπου θα βρουν πολλά διαφορετικά είδη φαγητού. Έτσι ίσως αυτά τα ρεύματα έτειναν να είναι λίγο πιο βόρεια προς την Αυστραλία από ό,τι συνήθως», εξήγησε η Cannell.

“It stood up in the water and waddled straight up to us and just started cleaning itself.”

A male emperor penguin appeared on a beach in the small town of Denmark in Western Australia, about 2,100 miles from Antarctica where you might expect to see one. https://t.co/to6Uy9PWMG

— The New York Times (@nytimes) November 7, 2024