Νέο φαινόμενο διαφθοράς στο τένις: Τετραετής αποκλεισμός σε 21χρονο για στημένα!

Ακόμη και τα πιο… ευγενή αθλήματα φαίνεται πως πλέον -εδώ και χρόνια- αποτελούν έρμαιο του χρήματος και της διαφθοράς που το ακολουθεί. Ο τζόγος -ειδικά ο παράνομος- κάνει σταθερά δυσθεώρητους τζίρους ανά σεζόν και είναι προφανές πως πολλοί πέφτουν θύματα είτε της απληστίας τους, είτε των κυκλωμάτων που λυμαίνονται των σπορ με σκοπό το κέρδος. Το τένις δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού τελευταία ολοένα και πληθαίνουν τα περιστατικά που αθλητές πιάνονται στα πράσα για εμπλοκή τους σε υποθέσεις στημένων αγώνων.

Το νέο περιστατικό αφορά σε 21χρονο αθλητή από την Δομινικανή Δημοκρατία, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για υπόθεση στημένων αγώνων. Μάλιστα, επειδή ο ίδιος δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές, η τιμωρία ήταν πιο σκληρή από ότι θα ήταν σε αντίθετη περίπτωση. Πρόκειται για τον Μάικελ Βιγιαλόνα, ο οποίος βρέθηκε ένοχος για χειραγώγηση αγώνα από την Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του τένις, παραβιάζοντας -σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση- πέντε άρθρα του Κώδικα Ακεραιότητας.

Ο αγώνας για τον οποίο τιμωρήθηκε ο Βιγιαλόνα ήταν ένας αγώνας διπλού για το ITF World Tennis Tour το 2022. Μεταξύ άλλων, κατηγορήθηκε για αλλοίωση αποτελέσματος, χρηματισμό για αυτό τον λόγο και αμέλειά του να καταγγείλει το περιστατικό όταν προσεγγίστηκε.

Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, ο νεαρός τενίστας έκανε τα πάντα χειρότερα όταν εξ αρχής επέλεξε να μην συνεργαστεί με τις Αρχές, αγνοώντας πέντε διαφορετικές κλήσεις για να δώσει εξηγήσεις μέσα στο 2025. Παρότι τελικά παραδέχθηκε μετέπειτα τις κατηγορίες που τον βάραιναν, ήταν ήδη πολύ αργά, κάτι που σημαίνει πως θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στα κορτς όταν θα έχει περάσει τα 25 του! Τιμωρήθηκε με συνολικό αποκλεισμό 4 ετών και 6 μηνών καθώς και με χρηματικό πρόστιμο 8.500 ευρώ, με την τιμωρία να είναι σε ισχύ από τις 30 Οκτωβρίου.