Τοιχογραφίες και νέες αίθουσες ανακαλύφθηκαν στην Πομπηία

Εντυπωσιακές τοιχογραφίες με «εξαιρετικές λεπτομέρειες και χρώματα», καθώς και νέα δωμάτια, ήρθαν στο φως σε μια βίλα στα προάστια της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης της Πομπηίας, όπως ανακοίνωσε στις 18 Δεκεμβρίου το Αρχαιολογικό Πάρκο.

Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στη Villa Poppaea στο Οπλόντις, μια μεγάλη κατοικία που χρονολογείται από τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. και ενδέχεται να ανήκε στην Ποππαία Σαβίνα, δεύτερη σύζυγο του αυτοκράτορα Νέρωνα, ή στην οικογένειά της.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν σχεδόν ακέραιη τοιχογραφία με παγώνι χωρίς κεφάλι, η οποία αντικατοπτρίζει μια παλαιότερη τοιχογραφία παγονιού, καθώς και θραύσματα από θεατρική μάσκα κωμωδίας που συμπληρώνουν άλλες μάσκες της ίδιας αίθουσας.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης αποτυπώματα δέντρων στον κήπο της βίλας, που διατηρήθηκαν μέσα από τα απολιθώματα λάβας, καθώς και τέσσερα νέα δωμάτια — ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανασκαμμένων σε 103. Ένα από αυτά εκτιμάται ότι αποτελούσε τμήμα των θερμών λουτρών της βίλας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του πάρκου, Γκαμπριέλ Τσούχτριγκελ, οι νέες ανακαλύψεις «προσφέρουν υποσχόμενες προοπτικές έρευνας για την κατανόηση της διάταξης της βίλας και της μακροχρόνιας αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος».

Η άλλοτε ακμάζουσα πόλη της Πομπηίας, κοντά στη Νάπολη, καταστράφηκε από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., όμως τα ερείπιά της διατηρήθηκαν για αιώνες κάτω από παχύ στρώμα στάχτης και λάβας.

Εικόνες: