Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 17:05

Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ

Η σημερινή ρωσική επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα

Σύνταξη
Spotlight

Η Ρωσία επιτέθηκε στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, σήμερα, Σάββατο, όπως έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς κλιμακώνει τα πλήγματα στην περιφέρεια της Οδησσού κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ άλλων, εναντίον ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων διαδρομών προς τα σύνορα με τη Μολβαδία.

Η Μόσχα έχει εξαπολύσει μια σχεδόν ασταμάτητη εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον μιας περιοχής όπου λειτουργούν λιμάνια κρίσιμης σημασίας για το ξένο εμπόριο της Ουκρανίας και τις προμήθειες καυσίμων της, αφού η Ρωσία απείλησε να αποκλείσει την Ουκρανία από τη θάλασσα.

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν κλιμακωθεί, παρότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο το τερματισμό του πολέμου. Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα σήμερα, στην τελευταία κατά σειρά προσπάθεια να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οκτώ νεκροί και 30 τραυματίες από τη χθεσινή ρωσική επίθεση

Η σημερινή επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μία ημέρα αφότου μια πυραυλική επίθεση στο λιμάνι σκότωσε 8 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 30.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν μία γέφυρα στις εκβολές του ποταμού Δνείστερου, κοντά στο χωριό Μαγιάκι, βορειοανατολικά του Πιβντένι, είπαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Η γέφυρα αποτελεί τη μοναδική βασική διαδρομή προς τα συνοριακά σημεία διέλευσης της Μολδοβίας στα δυτικά.

«Χωρίς να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες στο μέτωπο, ο εχθρός επιχειρεί να τρομοκρατήσει αμάχους για να δημιουργήσει εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αυτά τα σχέδια είναι ξεκάθαρα και τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μαζί με τους πολίτες της Οδησσού», έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Βίκτορ Μικίτα

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις επιθέσεις, ενώ οι ουκρανικές αρχές οδήγησαν προσωρινά επιβάτες προς άλλα σημεία διέλευσης προς τη Μολδαβία. Ο Μικίτα είπε πως η Ουκρανία θα δημιουργήσει όσες εναλλακτικές διαδρομές διέλευσης καταστούν αναγκαίες, «ανεξάρτητα πόσο σκληρά ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει τη σύνδεση».

Ιταλία: Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η αστυνομία – 384 συλλήψεις
Κόσμος 20.12.25

Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η ιταλική αστυνομία - 384 συλλήψεις

Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους - Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και 50 όπλα

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι την είσοδο του προξενείου της Πολωνίας
Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι στην είσοδο του προξενείου της Πολωνίας στις Βρυξέλλες

Οι άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζει το πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα πολιτικού χαρακτήρα

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές
Κόσμος 20.12.25

Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές

Το Μπαγκλαντές θα εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου - μια μετάβαση που πολλοί ελπίζουν ότι θα βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει από σχεδόν δύο χρόνια αστάθειας

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας μονάδας FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι για τον ίδιο έχει μεγαλύτερο νόημα να υπάρχει μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα

Σύνταξη
Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση
Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση

Οι μετανάστες είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 με 5.000 δολαρίων για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε

Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις μελών και 25 εξιχνιάσεις κλοπών-παραποιήσεων οχημάτων - Κατασχέθηκαν 12 παραποιημένα οχήματα, 2 κλεμμένοι κινητήρες καθώς και -708- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

Σύνταξη
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη - «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων ότι αφενός δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και αφετέτου μετεκλογικά να δημιουργήσουν κυβέρνηση, προτείνει ο Χάρης Καστανίδης.

Σύνταξη
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ
LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ

LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Σάντερλαντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων υπαξιωματικός της Πυροσβεστικής διακίνηση ναρκωτικών. Ακόμη 11 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Σύνταξη
ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα
ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα

Οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην ΕΕ αυξάνονται κατακόρυφα το 2025, καθώς ο πληθωρισμός ωθεί τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν αυστηρότερα τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – Άρης
LIVE: Αστέρας – Άρης

LIVE: Αστέρας – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»
Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»

Για καθυστερήσεις στον αγροτικό τομέα και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο