Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ
Η σημερινή ρωσική επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του «Athens Santa Run 2025»
- Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
- Πιάστηκαν στα πράσα τρεις διαρρήκτες που άρπαξαν ρολόγια 15.000 ευρώ στις Σέρρες
- Σε κάθειρξη 17 ετών καταδικάστηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν
Η Ρωσία επιτέθηκε στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, σήμερα, Σάββατο, όπως έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς κλιμακώνει τα πλήγματα στην περιφέρεια της Οδησσού κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ άλλων, εναντίον ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων διαδρομών προς τα σύνορα με τη Μολβαδία.
Η Μόσχα έχει εξαπολύσει μια σχεδόν ασταμάτητη εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον μιας περιοχής όπου λειτουργούν λιμάνια κρίσιμης σημασίας για το ξένο εμπόριο της Ουκρανίας και τις προμήθειες καυσίμων της, αφού η Ρωσία απείλησε να αποκλείσει την Ουκρανία από τη θάλασσα.
Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν κλιμακωθεί, παρότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο το τερματισμό του πολέμου. Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα σήμερα, στην τελευταία κατά σειρά προσπάθεια να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Οκτώ νεκροί και 30 τραυματίες από τη χθεσινή ρωσική επίθεση
Η σημερινή επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μία ημέρα αφότου μια πυραυλική επίθεση στο λιμάνι σκότωσε 8 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 30.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν μία γέφυρα στις εκβολές του ποταμού Δνείστερου, κοντά στο χωριό Μαγιάκι, βορειοανατολικά του Πιβντένι, είπαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Η γέφυρα αποτελεί τη μοναδική βασική διαδρομή προς τα συνοριακά σημεία διέλευσης της Μολδοβίας στα δυτικά.
«Χωρίς να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες στο μέτωπο, ο εχθρός επιχειρεί να τρομοκρατήσει αμάχους για να δημιουργήσει εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αυτά τα σχέδια είναι ξεκάθαρα και τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μαζί με τους πολίτες της Οδησσού», έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Βίκτορ Μικίτα
Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις επιθέσεις, ενώ οι ουκρανικές αρχές οδήγησαν προσωρινά επιβάτες προς άλλα σημεία διέλευσης προς τη Μολδαβία. Ο Μικίτα είπε πως η Ουκρανία θα δημιουργήσει όσες εναλλακτικές διαδρομές διέλευσης καταστούν αναγκαίες, «ανεξάρτητα πόσο σκληρά ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει τη σύνδεση».
- Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
- Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση
- Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε
- Παναθηναϊκός: Με Χολμς κόντρα στον Ηρακλή – Η 12άδα του Τριφυλλιού
- Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
- Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα
- Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ
- Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις