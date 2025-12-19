newspaper
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Νίκος Παππάς: Συγγνώμη μεν αλλά… – Οι δικαιολογίες για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου
Πολιτική 19 Δεκεμβρίου 2025 | 11:34

Νίκος Παππάς: Συγγνώμη μεν αλλά… – Οι δικαιολογίες για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου

«Το μόνο θετικό από αυτή την ιστορία είναι ότι διαγράφηκα από τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Νίκος Παππάς - Πώς δικαιολόγησε τη χειροδικία εναντίον δημοσιογράφου

Spotlight

Ο Νίκος Παππάς ζήτησε μεν συγγνώμη για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου έξω από μπαρ στο Στρασβούργο αλλά στην αφήγησή του για το περιστατικό δεν ήταν λίγες οι φορές που αμφισβήτησε εμμέσως τη σοβαρότητα της πράξης του που φαίνεται να εξαρτά από το πόση μυϊκή δύναμη χρησιμοποίησε.

Μιλώντας στο Mega ο κ. Παππάς αφηγήθηκε τα γεγονότα από τη δική του οπτική, υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος τον πρόσβαλε χυδαία για ένα ευαίσθητο προσωπικό του θέμα και τον απείλησε και ότι ο ίδιος ουδέποτε τον γρονθοκόπησε πισώπλατα, «απλώς έκανε μια χειρονομία στο πρόσωπό του».

Ενώ επαναλάμβανε ότι είναι ο πρώτος που καταδικάζει την ενέργειά του, φάνηκε να υποτιμά τη βαρύτητά της καθώς επέμεινε αρκετά στο ότι το θύμα «δεν είχε ούτε μία γρατζουνιά», «δεν έβαλε καν πάγο», «δεν πήγε νοσοκομείο», «κυκλοφορεί στα κανάλια ατσαλάκωτος».

Υποστήριξε ακόμα πως δεν «διέφυγε» για Ελλάδα για να γλιτώσει το αυτόφωρο, καθώς ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμά του και δεν είχε καμία όχληση από τις αρχές.

Αναφορικά με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτή την ιστορία καθώς πλέον δεν ταιριάζουν τα χνώτα τους ενώ του κακοφάνηκε που κάποιος δεν μίλησε μαζί του από το κόμμα για να μάθει την εκδοχή του. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι επικοινώνησε μαζί του ο Κώστας Αρβανίτης, επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι είπε για το περιστατικό

Αφού ανέφερε ότι βρισκόταν σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο με την παρέα του και καθόταν σε ένα σημείο που οι άνθρωποι συχνά «έβρισκαν» στα πόδια του γιατί δεν φαινόταν ανέφερε:

«Πέρασε κάποιος από δίπλα μου και ένιωσα να με παρασύρει. Του είπα να ζητήσει ένα συγγνώμη και μου απάντησε «σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά. Αυτόματα κατάλαβα πως ο άνθρωπος με γνωρίζει και έχει κάποια προκατάληψη μαζί μου».

Μιας και στο μαγαζί δεν έχει μουσική και δεν ήθελα να λογομαχήσω μπροστά σε φίλους και συναδέλφους, σηκώθηκα επάνω και του είπα ποιος είσαι που μου μιλάς έτσι, δεν κατάλαβα το ύφος σου.

Μου απάντησε ξέρεις ποιος είμαι και πού δουλεύω». Ο κ. Παππάς επέμεινε ότι δεν γνωρίζει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, και ο δημοσιογράφος του απάντησε ότι ξέρει και ότι ο ίδιος μπορεί να τον καταστρέψει.

Μου φάνηκε επιθετική η συμπεριφορά του, τον είδα σαν φιγούρα αλλόκοτη, είχε πιει, ψαχνόταν για μπελάδες και τον συνόδευσα έξω και επέμενα να μου πει ποιος είναι και μου πετάει εκείνη την ώρα ένα χυδαίο σχόλιο για προσωπικό μου ζήτημα. Έχασα την ψυχραιμία μου, σήκωσα το χέρι μου. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω, δεν ήθελα να προκαλέσω βλάβη, σε καμία περίπτωση δεν είμαι περήφανος.

Έκανα μια χειρονομία εναντίον του. Βγήκε ατσαλάκωτος χωρίς γρατζουνιά. Μπήκα ξανά μέσα, είπα στην παρέα μου ότι έγινε μια παρεξήγηση να πληρώσουμε να προχωρήσουμε».

«Όταν βγήκαμε έξω είδαμε ένα πηγαδάκι με τον ίδιο και άλλους δημοσιογράφους, πλησίασα και τον ρώτησα «τώρα που ηρεμήσαμε να μου πεις ποιος είσαι;» Ένας άλλος από το πηγαδάκι μου είπε «Εσύ είσαι ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;»

Εγώ απάντησα :Κοίταξε με και κοίτα τον. (σ.σ ο κ. Παππάς ανέφερε ότι το σχόλιο αυτό αναφερόταν στη δική του σωματική διάπλαση και τη σωματική διάπλαση του θύματος ως απόδειξη ότι δεν τον έδειρε).

Αν πιστεύει ότι έδειρα κάποιον ας φωνάξει την αστυνομία. Τότε αυτοί δεν φώναζαν την αστυνομία και τους είπα ότι θα καλέσω εγώ την αστυνομία. Τον προέτρεψε κάποιος να φύγει από το σημείο.

Στη συνέχεια έμαθα ποιος είναι (σ.σ το θύμα), ήταν παλιά αθλητικός δημοσιογράφος και με ήξερε από το μπάσκετ».

Δεν διέφυγα

Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν φυγαδεύτηκε στη Γερμανία και από εκεί στην Αθήνα λέγοντας «μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήφισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές, γιατί είναι η μοναδική πρωινή πτήση, και μέσω Στουτγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη» είπε ακόμα ο ευρωβουλευτής ενώ στην ερώτηση «δεν πρέπει να τιμωρηθείς;» απάντησε «δεν ήρθα για να δικαιολογηθώ αλλά για να εξηγήσω τη δική μου πλευρά», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δέχεται απειλές και προκλήσεις καθημερινά στις οποίες αν απαντούσε θα ήταν ή νεκρός ή στη φυλακή.

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται
in Confidential 19.12.25

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Οι πολίτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη να «ταλαιπωρηθούν» από τους αγρότες και ο Μητσοτάκης τους βλέπει περίπου ως «προδότες».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου
Πολιτική 18.12.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου

Το αφήγημα του Μαξίμου περί συνολικής... άγνοιας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκαν στην Εξεταστική τόσο ο κ. Άκης Σκέρτσος όσο και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Πως αποδεικνύεται ότι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου, έχοντας πλήρη γνώση του σκανδάλου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις
«Επιτελικό μπάχαλο» 18.12.25

Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις

«Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ασφαλή διάλογο με τους αγρότες είναι να ανασταλούν οι υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε δάνεια, εφορία, ταμεία», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Μπρατάκος προστέθηκε στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 18.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Μπρατάκος προστέθηκε στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ αρνείται να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες της δικής της περιόδου διακυβέρνησης. Επιδιώκει συσκότιση και  προστασία πρωταγωνιστών του σκανδάλου πολιτικά συνδεδεμένων μαζί της», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό
Διπλωματία 18.12.25

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των φρεγατών FDI, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», ο Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα αποκτά το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν
ΚΚΕ 18.12.25

Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν

«Ο λαός έχει καταλάβει ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης, γιατί τον ίδιο αγώνα επιβίωσης δίνει και αυτός, γιατί η ακρίβεια τσακίζει, γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν μετά τις 15 του μήνα», τόνισε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
