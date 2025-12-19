Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Εβδομήντα χρόνια θεσμικής παρουσίας και προσφοράς συμπλήρωσε η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα οποία τιμήθηκαν με επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος έκανε και ομιλία με τίτλο: «Τα θεμελιώδη θεσμικά προτάγματα για το Αθλητικό Πνεύμα και τον Αθλητισμό στο πλαίσιο του Συντάγματος του 1975». Ο κ. Παυλόπουλος ανέλυσε τα θεμελιώδη θεσμικά και συνταγματικά προτάγματα που διαμορφώνουν το αθλητικό ήθος και τη σχέση Δικαίου και Αθλητισμού.

Την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, παρουσιάζοντας την ιστορική διαδρομή της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας από το 1955 έως σήμερα και υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σύνδεσή της με τις Ολυμπιακές Αξίες, τη θεσμική εγρήγορση και την καλλιέργεια του φίλαθλου ήθους στον ελληνικό αθλητισμό. Τόνισε ότι αθλητισμός χωρίς ακεραιότητα δεν είναι αθλητισμός, αλλά θέαμα χωρίς νόημα και ανταγωνισμός χωρίς δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι οι αξίες του Ολυμπισμού δεν είναι διακοσμητικές, αλλά απαιτητικές και οφείλουν να υπερασπίζονται ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.

Η δεύτερη κεντρική ομιλία έγινε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Κοσμήτορα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, με έμφαση στις αξίες των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και στον καθοριστικό ρόλο της Παιδείας στην καλλιέργεια της ακεραιότητας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσός. Μήνυμα έστειλε και ο κ. Giuseppe De Leonardis, επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τα ζητήματα Ηθικής.

Στο πρώτο πάνελ συζήτησης, με θέμα «Παραβιάσεις Ακεραιότητας: Θεσμικές και Ηθικές Απειλές στην ακεραιότητα του Αθλητισμού», υπό τον συντονισμό του Προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., κ. Ιωάννη Κάπου, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ο δικηγόρος και Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας κ. Χρήστος Ηλιάδης, ο Ιατροδικαστής και Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ κ. Γρηγόρης Λέων και ο κ. Ευάγγελος Αλεξανδράκης από τη Μονάδα της ΔΟΕ για την Αντιμετώπιση της Χειραγώγησης Αγώνων. Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν ότι φαινόμενα όπως το ντόπινγκ, η βία και η χειραγώγηση αγώνων αποτελούν συστημικές απειλές που ευδοκιμούν όταν απουσιάζουν η χρηστή διοίκηση, η πρόληψη και η κουλτούρα ακεραιότητας.

Η Ηθική στην Ψηφιακή και Σύγχρονη Εποχή – Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνικές Προκλήσεις

Η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, με θέμα «Η Ηθική στην Ψηφιακή και Σύγχρονη Εποχή – Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνικές Προκλήσεις», μετέφερε τη συζήτηση σε ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και δυναμικό πεδίο προβληματισμού, κατά την οποία αναφέρθηκαν οι νέες ηθικές προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, τα e-sports και η ψηφιακή πραγματικότητα, καθώς και η ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των αθλητών, ιδίως των ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων. Συμμετείχαν ο κ. Πέλοπας Λάσκος, Δικηγόρος και Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, η κα. Ξένη Δημητρίου, επί τιμή Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Διονύσιος Γάγγας, Σύμβουλος Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς της ΔΟΕ, ο κ. Αθανάσιος Καραγρούνας, Chief Impact Officer της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας E-sports, και η κα. Ευαγγελία Πλατανιώτη, Ολυμπιονίκης της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας ανέλυσε η κα Φωτεινή Καραμανλάκη, Προϊσταμένη της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ε.Ο.Ε.

Τιμητικές βραβεύσεις προσώπων και φορέων

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητικές βραβεύσεις προσώπων και φορέων που, με τη δράση και τη στάση τους, υπηρετούν έμπρακτα τις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας και του σεβασμού στον αθλητισμό. Τιμήθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς για τη διαχρονική θεσμική του συμβολή στη χρηστή διακυβέρνηση, ο αθλητής kite surf Αναστάσης Γκαρίπης για πράξη ανθρωπισμού και υποδειγματικού αθλητικού ήθους, βοηθώντας δύο λουόμενους που κινδύνευαν με πνιγμό, καθώς και η Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας για το έργο της στην προαγωγή της χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας. Ιδιαίτερη τιμή απονεμήθηκε επίσης στη Βανέσσα Αλεξάκη και τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, δικηγόρους και μέλη της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, για τη καθοριστική συμβολή τους στο έργο της Επιτροπής κατά την περίοδο 2022–2024, με μοναδικό γνώμονα το προσωπικό, ηθικό και αθλητικό ήθος.

Το κλείσιμο της ημερίδας πραγματοποίησε η κα. Ντόρα Πάλλη, Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας, με την παρουσίαση του επετειακού λογοτύπου για τα 70 χρόνια της Επιτροπής, στέλνοντας το μήνυμα ότι το φίλαθλο πνεύμα δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά αποτελεί τη μόνη βιώσιμη προοπτική για τον αθλητισμό του μέλλοντος.