Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 22:15

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Spotlight

Εβδομήντα χρόνια θεσμικής παρουσίας και προσφοράς συμπλήρωσε η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα οποία τιμήθηκαν με επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος έκανε και ομιλία με τίτλο: «Τα θεμελιώδη θεσμικά προτάγματα για το Αθλητικό Πνεύμα και τον Αθλητισμό στο πλαίσιο του Συντάγματος του 1975». Ο κ. Παυλόπουλος ανέλυσε τα θεμελιώδη θεσμικά και συνταγματικά προτάγματα που διαμορφώνουν το αθλητικό ήθος και τη σχέση Δικαίου και Αθλητισμού.

Την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, παρουσιάζοντας την ιστορική διαδρομή της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας από το 1955 έως σήμερα και υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σύνδεσή της με τις Ολυμπιακές Αξίες, τη θεσμική εγρήγορση και την καλλιέργεια του φίλαθλου ήθους στον ελληνικό αθλητισμό. Τόνισε ότι αθλητισμός χωρίς ακεραιότητα δεν είναι αθλητισμός, αλλά θέαμα χωρίς νόημα και ανταγωνισμός χωρίς δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι οι αξίες του Ολυμπισμού δεν είναι διακοσμητικές, αλλά απαιτητικές και οφείλουν να υπερασπίζονται ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.

Η δεύτερη κεντρική ομιλία έγινε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Κοσμήτορα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, με έμφαση στις αξίες των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και στον καθοριστικό ρόλο της Παιδείας στην καλλιέργεια της ακεραιότητας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσός. Μήνυμα έστειλε και ο κ. Giuseppe De Leonardis, επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τα ζητήματα Ηθικής.

Στο πρώτο πάνελ συζήτησης, με θέμα «Παραβιάσεις Ακεραιότητας: Θεσμικές και Ηθικές Απειλές στην ακεραιότητα του Αθλητισμού», υπό τον συντονισμό του Προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., κ. Ιωάννη Κάπου, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ο δικηγόρος και Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας κ. Χρήστος Ηλιάδης, ο Ιατροδικαστής και Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ κ. Γρηγόρης Λέων και ο κ. Ευάγγελος Αλεξανδράκης από τη Μονάδα της ΔΟΕ για την Αντιμετώπιση της Χειραγώγησης Αγώνων. Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν ότι φαινόμενα όπως το ντόπινγκ, η βία και η χειραγώγηση αγώνων αποτελούν συστημικές απειλές που ευδοκιμούν όταν απουσιάζουν η χρηστή διοίκηση, η πρόληψη και η κουλτούρα ακεραιότητας.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος και ο ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.

Ο προέδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., κ. Ιωάννης Κάπος.

Τιμητικές βραβεύσεις προσώπων και φορέων

Η Ηθική στην Ψηφιακή και Σύγχρονη Εποχή – Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνικές Προκλήσεις

Η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, με θέμα «Η Ηθική στην Ψηφιακή και Σύγχρονη Εποχή – Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνικές Προκλήσεις», μετέφερε τη συζήτηση σε ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και δυναμικό πεδίο προβληματισμού, κατά την οποία αναφέρθηκαν οι νέες ηθικές προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, τα e-sports και η ψηφιακή πραγματικότητα, καθώς και η ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των αθλητών, ιδίως των ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων. Συμμετείχαν ο κ. Πέλοπας Λάσκος, Δικηγόρος και Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, η κα. Ξένη Δημητρίου, επί τιμή Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Διονύσιος Γάγγας, Σύμβουλος Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς της ΔΟΕ, ο κ. Αθανάσιος Καραγρούνας, Chief Impact Officer της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας E-sports, και η κα. Ευαγγελία Πλατανιώτη, Ολυμπιονίκης της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας ανέλυσε η κα Φωτεινή Καραμανλάκη, Προϊσταμένη της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ε.Ο.Ε.

 Τιμητικές βραβεύσεις προσώπων και φορέων

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητικές βραβεύσεις προσώπων και φορέων που, με τη δράση και τη στάση τους, υπηρετούν έμπρακτα τις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας και του σεβασμού στον αθλητισμό. Τιμήθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς για τη διαχρονική θεσμική του συμβολή στη χρηστή διακυβέρνηση, ο αθλητής kite surf  Αναστάσης Γκαρίπης για πράξη ανθρωπισμού και υποδειγματικού αθλητικού ήθους, βοηθώντας δύο λουόμενους που κινδύνευαν με πνιγμό, καθώς και η Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας για το έργο της στην προαγωγή της χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας. Ιδιαίτερη τιμή απονεμήθηκε επίσης στη Βανέσσα Αλεξάκη και τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, δικηγόρους και μέλη της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, για τη καθοριστική συμβολή τους στο έργο της Επιτροπής κατά την περίοδο 2022–2024, με μοναδικό γνώμονα το προσωπικό, ηθικό και αθλητικό ήθος.

Το κλείσιμο της ημερίδας πραγματοποίησε η κα. Ντόρα Πάλλη, Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας, με την παρουσίαση του επετειακού λογοτύπου για τα 70 χρόνια της Επιτροπής, στέλνοντας το μήνυμα ότι το φίλαθλο πνεύμα δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά αποτελεί τη μόνη βιώσιμη προοπτική για τον αθλητισμό του μέλλοντος.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
Ποδόσφαιρο 19.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19.12.25

Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να… βρουν το παράνομο Predator
Δίκη για υποκλοπές 19.12.25

Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να... βρουν το παράνομο Predator

«Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο», σχολίασε ο πρόεδρος της έδρας σχετικά με τις αναφορές της διοικήτριας της ΕΑΔ για τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις συμβάσεις των Krikel και Intellexa με την ΕΥΠ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
