Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 11:26
Οι παγίδες με το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα το λάβουν
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 14:56
Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων
Ερντογάν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Πρόταση για «περιορισμένη εκεχειρία»
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 19:18

Ερντογάν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Πρόταση για «περιορισμένη εκεχειρία»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Τουρκμενιστάν και αξιολόγησαν τις «ολοκληρωμένες ειρηνευτικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ελπίζει να συζητήσει ένα σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν είναι μακριά».

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Τουρκμενιστάν την Παρασκευή και αξιολόγησαν τις «ολοκληρωμένες ειρηνευτικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Ερντογάν την Παρασκευή, με την Τουρκία να επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να θεωρείται πεδίο μάχης. Μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας

«Μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Πούτιν, ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σχέδιο ειρήνης και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ. Η ειρήνη δεν είναι μακριά, το βλέπουμε αυτό», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν.

Πρόταση Ερντογάν για «περιορισμένη εκεχειρία»

Ο Ερντογάν είχε πει στον Πούτιν την Παρασκευή ότι μια περιορισμένη εκεχειρία στον πόλεμο, με έμφαση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια, θα μπορούσε να είναι επωφελής.

«Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να θεωρείται πεδίο μάχης. Μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε ο Ερντογάν σε σχόλια που δημοσίευσε το γραφείο του το Σάββατο.

«Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».

Η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο ουκρανικά λιμάνια την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε τρία τουρκικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα πλοίο που μετέφερε τρόφιμα, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους και έναν πλοιοκτήτη, λίγες ημέρες μετά την απειλή της Μόσχας να αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα.

Bitcoin: Γιατί αρχίζει να θυμίζει τη μανία της… τουλίπας 

Bitcoin: Γιατί αρχίζει να θυμίζει τη μανία της… τουλίπας 

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Γερμανία: Στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία, για να ενισχύσει τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ
Κλιμάκωση 13.12.25

Η Γερμανία στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία

Στόχος της αποστολής είναι να βοηθήσουν τη Βαρσοβία να ενισχύσει τα σύνορα με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, θα κάνουν τεχνικές εργασίες.

Σύνταξη
Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Αντάλλαγμα η ποτάσα 13.12.25

Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων για την ποτάσα από τη Λευκορωσία επέτρεψε την αποφυλάκιση 123 πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση Λουκασένκο. Μεταξύ αυτών βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Τέσσερις νεκροί 13.12.25

Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ ήταν επικεφαλής της ομάδας κατασκευής όπλων της Χαμάς ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής επιχειρήσεων της οργάνωσης. Το θάνατό του επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σύνταξη
Γρίπη: Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών – Καμπανάκι επιστημόνων
Καμπανάκι επιστημόνων 13.12.25

Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών εξαιτίας της γρίπης

Σύμφωνα με τους επικεφαλής του NHS, ο αριθμός των ασθενών με γρίπη που εισήχθησαν σε νοσοκομεία σε όλη τη Νοτιοδυτική Αγγλία έχει αυξηθεί κατά 76% την περασμένη εβδομάδα - Σύσταση για χρήση μάσκας

Σύνταξη
Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας
«Μωρά Βίκινγκ» 13.12.25

Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας

Πώς λίγοι δότες σπέρματος καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση μιας αγοράς δισεκατομμυρίων και αποκτούν εκατοντάδες παιδιά σε πολλές χώρες - Γιατί η αγορά χρειάζεται αυστηρότερους κανόνες

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – 218 αγνοούμενοι
Οργή για την καταστροφή 13.12.25

Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία - 218 αγνοούμενοι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Στα 3 δισ. δολάρια υπολογίζεται το κόστος της ανοικοδόμησης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Ιταλία: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του προϋπολογισμού – «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι
Γενική απεργία 13.12.25

Χιλιάδες στους δρόμους της Ιταλίας κατά του προϋπολογισμού - «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι

Τα συνδικάτα στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καταγγέλλοντας υποχρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας

Σύνταξη
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 13.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»
«Παρενόχληση» 13.12.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Ο φωτογράφος, ο οποίος ακολουθεί μανιωδώς τον ηθοποιό, φωνάζει: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», με τον Ελόρντι να βγάζει ένα από τα ακουστικά του και να απαντά: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Αστέρας για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Οσασούνα για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)

H Χόφενχαϊμ διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο και πάτησε στην τετράδα της Bundesliga, νίκη με 3-1 για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που έβαλε αυτογκόλ με την Γκλάντμπαχ.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άλιμος για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13.12.25

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Πανσερραϊκός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)

Η Καλαμάτα πήρε το διπλό, επικρατώντας 2-0 του Αιγάλεω για την 14η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και έτσι πανηγύρισε την έβδομη σερί νίκη της. Νίκη και για τη Μαρκό με 2-0 στη Σύρο, όπως και για την Καβάλα κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' (2-0).

Σύνταξη
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
