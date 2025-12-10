Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.
Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, σήμερα Τετάρτη (10/12) το μεσημέρι.
Συγκεκριμένα, στις 14:30 (MEGA News), οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για το εξ’ αναβολής ματς της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League, με στόχο το «10 στα 10».
Παρακολουθήστε το ματς σε live streaming:
