Επίσημο: Προπονητής του Προμηθέα ο Κούρο Σεγκούρα

Ο Κούρο Σεγκούρα είναι και επίσημα ο προπονητής του Προμηθέα ως το τέλος της σεζόν 2025-26. Ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός, θα κάνει στην Αχαία την τέταρτη «στάση» της καριέρας του στην Ελλάδα, καθώς διετέλεσε προπονητής του Ιωνικού Νικαίας, της ΑΕΚ και του Κολοσσού Ρόδου.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη του προπονητή Curro Segura, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα μας για το υπόλοιπο της σεζόν, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Λιμνιάτη.

Ο Curro Segura γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1972 στην Γρανάδα της Ισπανίας. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με την προπονητική, αφού μόλις στα 22 του χρόνια έγινε βοηθός στην Αλμπολέτε, ενώ το 1996-97 είχε την πρώτη του δουλειά ως head coach στην C.B Motral Costa Tropical. Στις αρχές των 00’s ο Segura άρχισε να καθιερώνεται στο υψηλό στερέωμα του ισπανικού μπάσκετ και να αναλαμβάνει πάγκους ομάδων όπως η Τενερίφη (2001-02), η Μενόρκα (2002-06), η Σαραγόσα (2007-09), η Ομπραντόιρο (2009-10) και η Γρανάδα (2010-11).

Τη σεζόν 2012-13 έγινε για μια χρονιά assistant coach σε επίπεδο Ευρωλίγκας για λογαριασμό της Μάλαγα, ενώ αμέσως μετά ανέλαβε την εθνική Κουβέιτ (2014) και επέστρεψε ως head coach για μια τριετία στα πρωταθλήματα Κίνας, Ουρουγουάης και Βενεζουέλας. Τη σεζόν 2017-18 επέστεψε στην Ισπανία, ως assistant coach στην Μπασκόνια, ενώ την επόμενη διετία (2018-20) εργάστηκε ξανά ως πρώτος προπονητής στη χώρα του, για λογαριασμό της Ρεάλ Μπέτις.

Τη σεζόν 2021-22 δούλεψε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ιωνικού, ενώ στα τελειώματά της ανέλαβε την ΑΕΚ. Το 2022-23 δούλεψε στην ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργκος, πριν επιστρέψει ξανά στην GBL, για λογαριασμό του Κολοσσού Ρόδου, με τον οποίον κατέλαβε την 6η θέση και τον οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στα ευρωπαϊκά σαλόνια του Basketball Champions League.

Πέρυσι εργάστηκε στην Αίγυπτο, για λογαριασμό της Ζάμελεκ, ενώ πριν από λίγες ημέρες πήρε το ”χρίσμα” του ομοσπονδιακού τεχνικού στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας.

Υποδεχόμαστε τον Curro Segura στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».