Πιστεύεις ότι ξέρεις πόσο συμπαθητικός είσαι; Μάλλον κάνεις λάθος
Vita 26 Νοεμβρίου 2025 | 06:01

Πιστεύεις ότι ξέρεις πόσο συμπαθητικός είσαι; Μάλλον κάνεις λάθος

Τι είναι το φαινόμενο liking gap;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Πολλοί από εμάς φεύγουμε από μια συνάντηση με την αίσθηση ότι δεν τα πήγαμε και τόσο καλά, πως δεν είπαμε το πιο εύστοχο σχόλιο ή πως δεν καταφέραμε να δώσουμε την καλύτερη εικόνα του εαυτού μας. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι άλλοι μάς συμπαθούν περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται liking gap.

Το «χάσμα εκτίμησης» περιγράφει τη συστηματική τάση να υποτιμούμε το πόσο μας συμπάθησε ένας άνθρωπος μετά από μια πρώτη αλληλεπίδραση. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό εύρημα που παρατηρήθηκε σε διάφορα περιβάλλοντα: τυχαίες συζητήσεις μεταξύ αγνώστων, καθημερινές ανταλλαγές μεταξύ συναδέλφων, μέχρι και τις πρώτες ώρες συμβίωσης μεταξύ νέων φοιτητών. Το μοτίβο είναι σταθερό: μετά τη συζήτηση, εμείς σκεφτόμαστε όλα όσα «πήγαν στραβά», ενώ ο άλλος εστιάζει σε όσα πήγαν καλά.

Το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει συστηματικά αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: η αυτοκριτική μας είναι πολύ πιο αυστηρή από τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι.

Πώς εξηγείται το liking gap

Η ρίζα του φαινομένου βρίσκεται στον τρόπο που βιώνουμε τις κοινωνικές στιγμές εκ των έσω. Την ώρα που μιλάμε με κάποιον, ένα μέρος του μυαλού μας λειτουργεί σαν αυστηρός σχολιαστής: «Μήπως μίλησα πολύ;», «Γιατί είπα αυτό;», «Άκουσα αρκετά;». Αυτός ο εσωτερικός μονόλογος μάς κάνει να παρακολουθούμε τον εαυτό μας αντί να προσέχουμε πραγματικά την ανταπόκριση του άλλου.

Την ίδια στιγμή, ο συνομιλητής μας δεν βλέπει καμία από αυτές τις μικρές ανασφάλειες. Αντίθετα, προσλαμβάνει τα μεγαλύτερα και πιο απλά σήματα: το χαμόγελο, τον τόνο της φωνής, την πρόθεση να συμμετέχουμε, τη φυσική ροή της κουβέντας. Ενώ εμείς θυμόμαστε τις δικές μας αμήχανες λεπτομέρειες, εκείνος θυμάται τη ζεστασιά και το ενδιαφέρον που δείξαμε.

Αυτό το χάσμα ανάμεσα στην αυτοπαρατήρηση και στην εξωτερική ματιά δημιουργεί το liking gap.

Ένας απρόσμενος κοινωνικός πεσιμισμός

Το ενδιαφέρον είναι πως το φαινόμενο αυτό λειτουργεί σχεδόν αντίστροφα από άλλες γνωστές ψυχολογικές τάσεις. Σε πολλά πεδία —από τις ικανότητές μας μέχρι την απόδοσή μας— οι άνθρωποι συχνά υπερεκτιμούν τον εαυτό τους. Στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις όμως όχι. Εκεί, υιοθετούμε έναν παράξενο σκεπτικισμό: θεωρούμε ότι αφήσαμε χειρότερη εντύπωση από ό,τι πραγματικά αφήσαμε.

Γιατί; Η πιο πειστική εξήγηση είναι η συναισθηματική αυτοπροστασία. Υποτιμώντας την πιθανότητα να αρέσαμε, μειώνουμε εκ των προτέρων τον κίνδυνο της απόρριψης. Είναι μια άτυπη άμυνα: καλύτερα να περιμένουμε λιγότερα για να μην πληγωθούμε.

Πώς επηρεάζει τις σχέσεις και την αυτοπεποίθηση

Η παρεξήγηση αυτή έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο απ’ όσο φαίνεται. Αν νομίζουμε ότι δεν μας εκτίμησαν αρκετά, τείνουμε να αποφεύγουμε δεύτερες επαφές ή να λειτουργούμε με περισσότερη επιφύλαξη. Μπορεί να είμαστε πιο συγκρατημένοι, λιγότερο αυθόρμητοι, πιο διστακτικοί. Κι έτσι δημιουργούμε έναν φαύλο κύκλο όπου η ανασφάλεια μειώνει την κοινωνική μας άνεση, ενώ στην πραγματικότητα οι άλλοι μάς είδαν πολύ πιο θετικά.

* Πηγή: Vita

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ για ένα πιο «έξυπνο» και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ για ένα πιο «έξυπνο» και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο

inWellness
inTown
Plus
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Κρήτη 26.11.25

Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
Συναγερμός 26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

