Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέχρι πρότινος αφοσιωμένη οπαδός του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μορφή της ριζοσπαστικής δεξιάς στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως παραιτείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού εξαγρίωσαν τον ένοικο του Λευκού Οίκου οι ανοικτές επικρίσεις της για τον τρόπο που αντιμετώπισε την υπόθεση Επστιν (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ανακοινώνει την παραίτησή της).

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε μέσω X η βουλευτής, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τονίζει πως πάντοτε «απεχθανόταν» την πολιτική τάξη στην Ουάσιγκτον και «ουδέποτε εντάχθηκε» σε αυτήν

Στη μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία εξηγεί την απόφασή της, η φράση-κλειδί μοιάζει να είναι η εξής: «το ότι υπερασπίστηκα Αμερικανίδες οι οποίες βιάστηκαν στα 14, έγιναν θύματα εμπορίας κι εκμετάλλευσης από πλούσιους και ισχυρούς, δεν θα έπρεπε να έχει αποτέλεσμα να με αποκαλεί προδότρια και να με απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για τον οποίο έδωσα μάχες».

Στο κείμενο, όπως και σε βίντεο που δημοσιοποίησε, τόνισε ακόμη πως πάντοτε «απεχθανόταν» την πολιτική τάξη στην Ουάσιγκτον και «ουδέποτε εντάχθηκε» σε αυτήν.

My message to Georgia’s 14th district and America.

Thank you. pic.twitter.com/tSoHCeAjn1 — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε τελευταία σε ρήξη με την ως πρότινος παθιασμένη οπαδό του και μορφή του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»).

«Προδότρια», «παλαβή»…

Της φόρεσε ταμπέλες όπως «Μάρτζορι ‘η προδότρια’ Τέιλορ Γκριν», ή «Μάγκι ‘η παλαβή’», και διεμήνυσε πως δεν θα την υποστήριζε ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, αφού η αιρετή επέκρινε τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση Επστιν, από το όνομα του νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη και σεξουαλικού αρπακτικού με θύματα ιδίως ανήλικες — που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σεξουαλικά κακουργήματα.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε φιλική σχέση με τον Τζέφρι Επστιν, όταν οι δυο τους ήταν μορφές του νεοϋορκέζικου τζετ σετ, δίχασε το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, κατά κανόνα απόλυτα πιστό σ’ αυτόν.

Παρότι πρόβαλε αντίσταση για μήνες, ο πρόεδρος Τραμπ επικύρωσε αυτήν την εβδομάδα νόμο ο οποίος υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλο το υλικό των φακέλων για την υπόθεση Επστιν.

Επικρατεί ωστόσο αβεβαιότητα για το εάν θα πρέπει να αναμένονται αποκαλύψεις και πόσο σοβαρές από το υλικό αυτό.

«Σπουδαία είδηση»

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατείνεται δημόσια πως δεν γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Τζέφρι Επστιν, τον χαρακτηρίζει «ανώμαλο», και θυμίζει πως η φιλική σχέση τους τερματίστηκε τα χρόνια του 2000, πολύ πριν την πρώτη καταδίκη του εκατομμυριούχου χρηματομεσίτη, δικτυωμένου στην υψηλή κοινωνία και στα κορυφαία κλιμάκια της αμερικανικής πολιτικής.

Αντιδρώντας στην προσεχή παραίτηση της βουλευτού, ο αμερικανός πρόεδρος τη χαρακτήρισε «σπουδαία είδηση για τη χώρα», σύμφωνα με το ABC News.

Ερωτηθείς αν ήταν ενήμερος εκ των προτέρων για την απόφασή της, ο κ. Τραμπ απάντησε «όχι», προσθέτοντας «δεν έχει σημασία (…) αλλά νομίζω πως είναι σπουδαίο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ευτυχής».

Πηγή: ΑΠΕ