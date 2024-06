Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η «ιέρεια» της τραμπικής ακροδεξιάς σε… νευρική κρίση

«Νομίζω ότι οι ψεύτικες βλεφαρίδες σου ανακατεύουν αυτό που διαβάζεις»…

Η σεξιστική φραστική επίθεση κατά της Δημοκρατικής βουλεύτριας από το Τέξας, Τζάσμιν Κρόκετ, ήλθε προ ημερών από γυναικεία χείλη.

Η πολιτική ευγένεια δεν είναι άλλωστε χαρακτηριστικό για το οποίο φημίζεται η Ρεπουμπλικανή συνάδελφός της από τη Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν -χαρακτηριζόμενη και «ιέρεια» της ακροδεξιάς φιλοτραμπικής πτέρυγας στο συντηρητικό κόμμα των ΗΠΑ.

Τουναντίον.

Αυτό ακριβώς συνέβη και σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που κατέληξε σε χάος, εν μέσω προσωπικών επιθέσεων και κομματικών διαφωνιών.

Στο επίκεντρο ήταν το ερώτημα της παραπομπής του υπουργού Δικαιοσύνης, Μέρικ Γκάρλαντ, σε δίκη για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Αιτία: η άρνηση παράδοσης του ηχητικού ντοκουμέντου της επίμαχης κατάθεσης του προέδρου Μπάιντεν στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ, για το θέμα του χειρισμού διαβαθμισμένων εγγράφων.

Υπόθεση, για την οποία δεν ασκήθηκε τελικά δίωξη στον 81χρονο πρόεδρο, επειδή -όπως αναφέρεται στο πόρισμα- είναι «ένας συμπαθητικός ηλικιωμένος κύριος, με καλές προθέσεις, αλλά κακή μνήμη».

Αν και η απομαγνητοφώνηση της κατάθεσης έχει ήδη δοθεί στους νομοθέτες, το ηχητικό ντοκουμέντο θα ήταν προφανώς «βούτυρο» στο προεκλογικό «ψωμί» των Ρεπουμπλικανών.

Πράγματι η ισχνή πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων φήφισε υπέρ της παραπομπής του Γκάρλαντ, στις 13 του μήνα, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις ορισμένων μετριοπαθών του κόμματος.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, συνέβη το αναμενόμενο: το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι δεν θα ασκηθεί καμία δίωξη.

«Ορισμένα μέλη της άλλης πλευράς λένε ότι έχασαν το νήμα» της υπόθεσης, δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας.

«Ολόκληρη η χώρα παρακολουθούσε τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν να μιλά για ψεύτικες βλεφαρίδες, αλλά κανείς δεν εστίασε στον παράξενο ισχυρισμό ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης περιφρονεί το Κογκρέσο».

Donald Trump is the best President of the century. He’s the best President of our lifetime. He’s one of the best President’s in the history of our country. And President Trump is the only hope we have to Save America and DEFEAT THE DEMOCRATS in 2024! pic.twitter.com/T9aTPf9QHB

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) May 24, 2024