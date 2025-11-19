Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για 112.000 ιταλικούς αθλητικούς συλλόγους από το 2026

Από το 2026, μια σημαντική αλλαγή πρόκειται να ανατρέψει τον τρόπο λειτουργίας χιλιάδων ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στην Ιταλία. Περισσότερες από 112.000 ASD και SSD θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, να ανοίξουν Partita IVA – εφόσον δεν διαθέτουν ήδη – και να υιοθετήσουν μια πλήρως ψηφιακή λογιστική διαχείριση. Πρόκειται για μια μετάβαση που υπαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ανησυχία σε έναν κόσμο που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές και ανθρώπους χωρίς εξειδικευμένη φορολογική γνώση.

Η καθημερινότητα πολλών αθλητικών γραμματειών, όπου κυριαρχούν ακόμη χαρτιά, έντυπα και χειρόγραφες διαδικασίες, φαίνεται ότι αγγίζει το τέλος της. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι σύλλογοι θα πρέπει να εκδίδουν ψηφιακά κάθε παραστατικό και να τηρούν βιβλία που θα είναι πλήρως συμβατά με το νέο πλαίσιο. Όπως εξηγεί ο Fabio Puccetti, συνιδρυτής της πλατφόρμας weSpoort, η αλλαγή αυτή είναι «ένα ιστορικό βήμα που μπορεί να αποπροσανατολίσει όσους έχουν μάθει να λειτουργούν με απλές, χειροκίνητες διαδικασίες, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μεγαλύτερη διαφάνεια και βιωσιμότητα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό».

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται οι κανόνες για την απαλλαγή ΦΠΑ στις αθλητικές υπηρεσίες. Από το 2026, οι αθλητικές, εκπαιδευτικές και προπονητικές δραστηριότητες που προσφέρονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς θα είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του DPR 633/72. Η απαλλαγή αυτή θα ισχύει όχι μόνο για τα μέλη και τους αθλητές, αλλά και για περιστασιακούς χρήστες. Το ίδιο θα ισχύει για τις μισθώσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή για εισιτήρια εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι «παρεπόμενες» δραστηριότητες – όπως μπαρ, εμπορικά είδη ή πρόσθετες υπηρεσίες – θα συνεχίσουν να υπάγονται σε ΦΠΑ.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι σύλλογοι θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια ή αποδείξεις για κάθε συναλλαγή, να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους σε ψηφιακό περιβάλλον και, όπου χρειάζεται, να ανοίξουν Partita IVA. Για τις οικογένειες και τους αθλητές, η μετάβαση θα είναι σχεδόν αόρατη, αλλά θα φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και μείωση της γραφειοκρατίας: οι πληρωμές για συνδρομές, μαθήματα και εγγραφές θα γίνονται πιο καθαρά και θα συνοδεύονται από ηλεκτρονικές αποδείξεις, ενώ τα απαραίτητα έγγραφα θα μπορούν να κατεβαίνουν ηλεκτρονικά, χωρίς λάθη ή αναμονές.

Όπως τονίζεται από τις Αρχές, «ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι εμπόδιο, αλλά λύση για λιγότερη γραφειοκρατία». Η προετοιμασία από τώρα, σημειώνει, επιτρέπει στους συλλόγους να φτάσουν στο 2026 χωρίς πίεση και με περισσότερο χρόνο για αυτό που πραγματικά μετράει: τον αθλητισμό.

*Η Partita IVA είναι ο ιταλικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου που απαιτείται για όσους ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συνέπεια και διάρκεια. Είναι αντίστοιχο με αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε ΑΦΜ επαγγελματία ή «άνοιγμα βιβλίων» στην εφορία.

Στην Ιταλία ο όρος Partita IVA είναι πολύ πιο συγκεκριμένος και χρησιμοποιείται καθημερινά για να περιγράψει την ιδιότητα του επαγγελματία ή του οργανισμού που «λειτουργεί επίσημα» έναντι της φορολογικής αρχής.