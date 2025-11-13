BBC: Νέα καταγγελία για μοντάζ της ομιλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από άλλη εκπομπή, εξετάζει το κανάλι
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το BBC ότι θα καταθέσει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων
- Νέο φιάσκο Τραμπ με τους φακέλους Έπσταϊν, του γύρισε μπούμερανγκ - Στο κενό οι πιέσεις του Λευκού Οίκου
- Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα
- Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται
- Κίνα: Εργάτες σε τούνελ τρέχουν να σωθούν από αστραπιαία πλημμύρα - Κατάρρευση γέφυρας
Το BBC έκανε γνωστό ότι εξετάζει τις νέες καταγγελίες, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με το μοντάζ ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από άλλη εκπομπή του.
Το BBC ζήτησε συγγνώμη για την εκπομπή Panorama και τις αναφορές στον Τραμπ
Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας έχει βυθιστεί στη μεγαλύτερη κρίση του εδώ και δεκαετίες αφού δύο ανώτερα στελέχη του παραιτήθηκαν, καθώς διατυπώθηκαν κατηγορίες για μεροληψία και για τον τρόπο με τον οποίο μονταρίστηκε μια ομιλία του Τραμπ από την εκπομπή Panorama.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα καταθέσει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκ. δολαρίων.
«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα»
Η εφημερίδα Telegraph, που αποκάλυψε πρώτη το θέμα, γράφει σήμερα ότι μια άλλη εκπομπή του BBC, η Newsnight, έκανε επίσης επιλεκτικό μοντάζ της ίδιας ομιλίας του Τραμπ, τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν από το Panorama. Το μοντάζ εκείνο ήταν παρόμοιο με εκείνο της εκπομπής Panorama.
«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα» είπε ένας εκπρόσωπος, απαντώντας στο ρεπορτάζ της Telegraph.
«Το θέμα αυτό έχει τεθεί υπόψη μας και το εξετάζουμε», πρόσθεσε.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Δευτέρα, το BBC ζήτησε συγγνώμη για την εκπομπή Panorama, στην οποία είχαν συνδυαστεί μαζί τρία μέρη της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Η μονταρισμένη ομιλία έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ υποκίνησε τη βία.
Δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου είπαν ότι το BBC πρέπει να αποσύρει αυτό το ντοκιμαντέρ μέχρι αύριο Παρασκευή, αλλιώς θα καταθέσουν αγωγή ύψους «τουλάχιστον» 1 δισεκ. δολαρίων. Θέλουν επίσης να ζητήσει συγγνώμη το BBC και να αποζημιώσει τον Τραμπ γιατί έβλαψε τη φήμη του και του προκάλεσε «οικονομική ζημία».
- Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Όλα έγιναν στο μιλητό» λέει η ΕΔΑΠΟ
- Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της AI
- BBC: Νέα καταγγελία για μοντάζ της ομιλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από άλλη εκπομπή, εξετάζει το κανάλι
- Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
- Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις