13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
BBC: Νέα καταγγελία για μοντάζ της ομιλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από άλλη εκπομπή, εξετάζει το κανάλι
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 22:36

BBC: Νέα καταγγελία για μοντάζ της ομιλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από άλλη εκπομπή, εξετάζει το κανάλι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το BBC ότι θα καταθέσει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Το BBC έκανε γνωστό ότι εξετάζει τις νέες καταγγελίες, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με το μοντάζ ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από άλλη εκπομπή του.

Το BBC ζήτησε συγγνώμη για την εκπομπή Panorama και τις αναφορές στον Τραμπ

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας έχει βυθιστεί στη μεγαλύτερη κρίση του εδώ και δεκαετίες αφού δύο ανώτερα στελέχη του παραιτήθηκαν, καθώς διατυπώθηκαν κατηγορίες για μεροληψία και για τον τρόπο με τον οποίο μονταρίστηκε μια ομιλία του Τραμπ από την εκπομπή Panorama.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα καταθέσει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκ. δολαρίων.

Η κόντρα BBC και Αμερικανού προέδρου συνεχίζεται.

«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα»

Η εφημερίδα Telegraph, που αποκάλυψε πρώτη το θέμα, γράφει σήμερα ότι μια άλλη εκπομπή του BBC, η Newsnight, έκανε επίσης επιλεκτικό μοντάζ της ίδιας ομιλίας του Τραμπ, τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν από το Panorama. Το μοντάζ εκείνο ήταν παρόμοιο με εκείνο της εκπομπής Panorama.

«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα» είπε ένας εκπρόσωπος, απαντώντας στο ρεπορτάζ της Telegraph.

«Το θέμα αυτό έχει τεθεί υπόψη μας και το εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Δευτέρα, το BBC ζήτησε συγγνώμη για την εκπομπή Panorama, στην οποία είχαν συνδυαστεί μαζί τρία μέρη της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Η μονταρισμένη ομιλία έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ υποκίνησε τη βία.

Δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου είπαν ότι το BBC πρέπει να αποσύρει αυτό το ντοκιμαντέρ μέχρι αύριο Παρασκευή, αλλιώς θα καταθέσουν αγωγή ύψους «τουλάχιστον» 1 δισεκ. δολαρίων. Θέλουν επίσης να ζητήσει συγγνώμη το BBC και να αποζημιώσει τον Τραμπ γιατί έβλαψε τη φήμη του και του προκάλεσε «οικονομική ζημία».

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Προσφυγικό 13.11.25

Όπως αναμενόταν 13.11.25

Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Έκθεση HRW 13.11.25

Κόσμος 13.11.25

Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Κόσμος 13.11.25

Δραματική κατάσταση 13.11.25

Προεκλογική στρατηγική 13.11.25

Κόσμος 13.11.25

Τι έπεται 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Όλα έγιναν στο μιλητό» λέει η ΕΔΑΠΟ
ΕΔΑΠΟ 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη - «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές»

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Προσφυγικό 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός
Euroleague 13.11.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική η Νορβηγία (4-1), νίκες για Ουγγαρία (1-0) και Ισλανδία (2-0) – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική η Νορβηγία (4-1), νίκες για Ουγγαρία (1-0) και Ισλανδία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Νορβηγία διέλυσε με 4-1 την Εσθονία και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ. «Βλέπουν» δεύτερη θέση Ουγγαρία και Ισλανδία.

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
