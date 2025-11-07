Απεργία νοσοκομειακών γιατρών και σήμερα – Στις 12 συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
Διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις και αυξήσεις μισθών
Απεργούν και σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί, ενώ στις 12 το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση, έξω από το υπουργείο Υγείας. Σήμερα, θα παραμείνουν κλειστά και τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια.
Πιο αναλυτικά, σημειώνεται πως σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα τα μέλη της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ανταποκρινόμενα σε σειρά αιτημάτων που αφορούν την εργασιακή τους κατάσταση και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστές, «ζητούμε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αύξηση του βασικού μισθού κατά 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, διπλασιασμό της ωριαίας εφημερίας στις αποζημιώσεις, χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών».
Σήμερα απεργούν επίσης οι εργαστηριακοί γιατροί της χώρας, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ οι συμμετέχοντες προγραμματίζουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας στις 12 το μεσημέρι. Παράλληλα, όπως σημειώνουν, «ζητούμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για να συζητήσουμε τα αιτήματά μας».
Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελλείψεις προσωπικού και η πίεση στο σύστημα υγείας έχουν ενταθεί, με τους γιατρούς να επισημαίνουν ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων.
